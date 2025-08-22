Giao thông - Xây dựng Tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc các dự án đang triển khai ĐNO - Chiều 22/8, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Lương Nguyễn Minh Triết chủ trì buổi làm việc với Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông và nông nghiệp về tình hình hoạt động và triển khai các dự án do đơn vị làm chủ đầu tư.

Chủ tịch UBND thành phố Lương Nguyễn Minh Triết phát biểu kết luận buổi làm việc. Ảnh: NGỌC PHÚ

Ông Nguyễn Minh Huy, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông và nông nghiệp Đà Nẵng báo cáo kết quả triển khai hoạt động các dự án của đơn vị thời gian qua. Theo kế hoạch vốn giao năm 2025, Ban Quản lý đầu tư xây dựng các công trình giao thông và nông nghiệp đang triển khai đầu tư 50 dự án; đến nay có 30/50 dự án thông qua báo cáo thẩm định chủ trương đầu tư.

Trong 7 tháng đầu năm 2025, ban được giao triển khai 42 công trình. Trong đó, thi công hoàn thành 1 công trình, khởi công 4 công trình, còn lại 37 công trình chuyển tiếp. Qua rà soát cho thấy, 26 dự án đang triển khai. Có 16 dự án gặp khó khăn, vướng mắc; trong đó vướng mắc về giải phóng mặt bằng có 13 dự án, 1 dự án vướng điều chỉnh quy hoạch, 1 dự án vướng quy chế, thủ tục bàn giao và 1 dự án vướng thủ tục về khai thác khoáng sản và điều phối đất...

Tại buổi làm việc, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông và nông nghiệp kiến nghị thành phố, các sở, ban, ngành tập trung tháo gỡ một số vướng mắc. Trong quá trình thực hiện lập hồ sơ chuẩn bị đầu tư, ban thường xuyên lấy ý kiến các cơ quan, đơn vị ở nhiều bước. Tuy nhiên, đối với các cơ quan, đơn vị không tham gia ý kiến hoặc có ý kiến trễ hơn nhiều so với thời gian, đề nghị cơ quan chủ quản chủ trì thẩm định xem như cơ quan được lấy ý kiến đã đồng ý và chịu trách nhiệm về nội dung được hỏi ý kiến, không tiếp tục có văn bản lấy lại ý kiến lần 2 làm chậm trễ việc thẩm định.

Về công tác thi công, thanh quyết toán, đề nghị UBND thành phố chỉ đạo các xã, phường sớm thành lập Hội đồng giải phóng mặt bằng các dự án để tiếp tục thực hiện đền bù giải tỏa các hồ sơ còn lại trên địa bàn phụ trách.

Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố phối hợp với các xã, phường rà soát tiếp tục đẩy mạnh công tác đền bù giải tỏa theo kế hoạch của UBND thành phố về đền bù giải tỏa các dự án năm 2025, để ban có mặt bằng thi công các công trình bảo đảm tiến độ yêu cầu...

Chủ tịch UBND thành phố Lương Nguyễn Minh Triết đánh giá cao những kết quả tích cực mà Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông và nông nghiệp đã đạt được trong thời gian qua. Để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao trong công tác đầu tư công và phát triển hạ tầng đô thị, Chủ tịch UBND thành phố đề nghị trong thời gian tới, ban cần chủ động xây dựng kế hoạch giải ngân vốn chi tiết cho từng dự án cụ thể, đảm bảo tiến độ giải ngân theo đúng quy định.

Công tác giải phóng mặt bằng cần triển khai với quyết tâm cao hơn, thực hiện bài bản, có lộ trình cụ thể. Các phường, xã cần khẩn trương thành lập Hội đồng giải phóng mặt bằng tại địa phương để kịp thời phối hợp, xử lý, tạo điều kiện thuận lợi cho việc bàn giao mặt bằng thi công.

Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: NGỌC PHÚ

Cùng với đó, ban cần phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành liên quan rà soát danh mục các dự án, tiến hành phân cấp, phân quyền hợp lý nhằm giảm tải khối lượng công việc cũng như nâng cao hiệu quả điều hành và giám sát.

Đối với các nhiệm vụ mà UBND thành phố đã giao, đề nghị Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông và nông nghiệp thành phố tiếp tục khẩn trương triển khai. Đặc biệt, với những dự án đang gặp vướng mắc, cần đánh giá, xác định rõ nguyên nhân và chủ động đề xuất giải pháp xử lý cụ thể, hiệu quả.

Về các kiến nghị, Chủ tịch UBND thành phố giao các sở, ban, ngành liên quan nghiêm túc tiếp thu, tập trung xem xét, giải quyết kịp thời, tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện thuận lợi để Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông và nông nghiệp nói riêng, các ban quản lý dự án thành phố nói chung có thể triển khai thực hiện nhiệm vụ đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng, góp phần hoàn thành mục tiêu phát triển chung của thành phố.

