Quy hoạch - Đầu tư Rà soát các dự án tồn đọng để đề xuất tháo gỡ vướng mắc theo cơ chế đặc thù Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình, Trưởng ban Chỉ đạo giải quyết các vấn đề khó khăn, vướng mắc của các dự án tồn đọng (Ban Chỉ đạo 751) vừa ban hành Công văn số 117/CV-BCĐ751 ngày 5/8/2025 yêu cầu các bộ, ngành, địa phương nghiên cứu, rà soát, đề xuất giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của các dự án tồn đọng.

Theo đó, để tập trung hơn nữa trong việc giải quyết có hiệu quả, khả thi, dứt điểm các vướng mắc và sớm hoàn thành, đưa vào sử dụng đối với các dự án, công trình tồn đọng, dừng thi công kéo dài trên cả nước, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình yêu cầu các bộ, cơ quan trực thuộc Chính phủ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khẩn trương rà soát, xác định tất cả dự án có tình huống pháp lý tương tự các trường hợp được áp dụng cơ chế tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đặc thù theo quy định tại Nghị quyết số 170/2024/QH15 của Quốc hội.

Từ đó, đề xuất cấp có thẩm quyền cho phép áp dụng tương tự, giải quyết theo từng nhóm chính sách cụ thể của nghị quyết này, tổng hợp và gửi lên hệ thống cơ sở dữ liệu của Ban Chỉ đạo 751.

Trong đó, rà soát và chỉ đề xuất các dự án có khó khăn, vướng mắc sau khi có các kết luận thanh tra, kiểm tra, bản án. Đồng thời đối chiếu các vấn đề của dự án để xác định chính xác tình huống pháp lý tương tự trường hợp quy định tại Nghị quyết số 170/2024/QH15 và nêu rõ điều khoản đề xuất áp dụng cơ chế đặc thù để tháo gỡ đối với từng dự án cụ thể.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình cũng yêu cầu UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thành lập Tổ công tác rà soát, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án tồn đọng kéo dài tại địa phương do lãnh đạo UBND tỉnh, thành phố trực tiếp chỉ đạo và nghiên cứu các quan điểm, nguyên tắc, tình huống pháp lý để xem xét, đề xuất dự án áp dụng cơ chế tháo gỡ khó khăn vướng mắc theo quy định tại Nghị quyết số 170/2024/QH15 của Quốc hội, Kết luận số 77-KL/TW của Bộ Chính trị.

Đồng thời xây dựng cơ chế phối hợp kịp thời với Ban Chỉ đạo 751 để đề xuất giải pháp tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc vượt thẩm quyền, bảo đảm tiến độ.