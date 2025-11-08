Nông nghiệp Cộng đồng chung tay phòng chống dịch tả lợn châu Phi Thời gian qua, song song với công tác chỉ đạo phòng chống dịch, xã Thăng An đã kích hoạt các tổ tiêu hủy dịch tả lợn châu Phi đặt tại địa bàn các thôn, sẵn sàng cơ động nhanh, xử lý kịp thời heo bệnh nhằm bảo vệ đàn vật nuôi và an toàn dịch tễ trên địa bàn.

Xã Thăng An đưa xe cơ giới hỗ trợ đào hố chôn tiêu hủy heo bệnh. Ảnh: HỒNG NĂM

Dịch tả lợn châu Phi bùng phát mạnh tại xã Thăng An, từ 6 thôn có dịch (ngày 22/7), đến nay trên địa bàn xã có 17 thôn xuất hiện dịch. Để đảm bảo phòng chống dịch, nhất là công tác vệ sinh môi trường, xã triển khai nhiều biện pháp đồng bộ, chú trọng khâu tiêu hủy heo bệnh đúng quy trình.

Gia đình bà Nguyễn Thị Lệ ở tổ 11, thôn Nam Hà nuôi 2 heo nái và 1 heo thịt. Vào đầu tháng 8 này, heo bỏ ăn cùng triệu chứng mắc bệnh dịch tả lợn châu Phi.

Ngày 4/8, bà Lệ gọi báo trưởng thôn, đề nghị cho lực lượng đến mang đi tiêu hủy. Ngay sau đó, tổ tiêu hủy heo đặt tại thôn Hiền Lương, xã Thăng An có mặt, giúp gia đình bà các công đoạn xử lý heo mắc bệnh theo quy định phòng chống dịch.

“Kinh tế gia đình phụ thuộc vào chăn nuôi heo, nay bị dịch bệnh coi như trắng tay”, bà Lệ nói.

Năm 2019, lần đầu tiên xã Bình Giang (cũ) xuất hiện dịch tả lợn châu Phi, khiến hàng ngàn con heo với tổng trọng lượng hơn 30 tấn buộc phải tiêu hủy. Theo đó, xã thành lập tổ tiêu hủy heo bệnh để tránh dịch lây lan, đảm bảo vệ sinh môi trường.

Khi dịch bệnh bùng phát trên đàn heo thời gian qua, ngày 22/7, tổ tiêu hủy của anh Lê Tấn Rin đặt tại thôn Bình Hòa (xã Bình Giang cũ) được liên hệ thiết lập lại. Theo đó, 4 thành viên tổ tiêu hủy trước đây của anh Lê Tấn Rin được tập hợp, sẵn sàng tham gia chống dịch.

Địa bàn tổ tiêu hủy của anh Rin hoạt động tại các thôn trên 3 xã Bình Giang, Bình Dương, Bình Triều (cũ).

Tổ tiêu hủy của anh Lê Tấn Rin (thôn Hiền Lương, xã Thăng An) thu gom heo bệnh đưa đi tiêu hủy tập trung. Ảnh: HỒNG NĂM

“Từ 22/7 đến nay, hễ có thông tin heo chết cần tiêu hủy, vào lúc sáng sớm hay chiều muộn, các anh đều sẵn sàng lên đường hỗ trợ bà con chăn nuôi đúng quy định, kịp thời, hạn chế lây lan mầm bệnh”, anh Lê Tấn Rin cho biết.

Ông Hoàng Văn Tửu, Phó Chủ tịch UBND xã Thăng An cho biết, địa phương đã kích hoạt 2 tổ tiêu hủy heo bị dịch tả lợn châu Phi, được trang bị các phương tiện cần thiết, đặt tại thôn Bình Hòa. Hai tổ này hỗ trợ tiêu hủy heo bệnh cho 3 xã Bình Dương, Bình Giang, Bình Đào (cũ).

Ngoài ra, một tổ được thiết lập gồm lực lượng dân quân xã đặt tại thôn Phước Long, hỗ trợ tiêu hủy cho 2 xã Bình Minh, Bình Đào (cũ).

Công tác tiêu hủy thực hiện nghiêm ngặt, sát khuẩn xung quanh khu vực chuồng trại; heo bệnh đưa đến khu vực tiêu hủy cách xa khu dân cư, tiến hành chôn lấp và rắc vôi bột, phun hóa chất tiêu độc khử trùng để đảm bảo không phát tán mầm bệnh ra môi trường.

Có thể nói, việc thiết lập các tổ tiêu hủy không chỉ góp phần hỗ trợ địa phương trong việc tiêu hủy kịp thời, ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh; qua đó còn thể hiện quyết tâm của cấp ủy, chính quyền và nhân dân xã Thăng An trong công tác phòng, chống dịch tả lợn châu Phi, góp phần đảm bảo vệ sinh môi trường.