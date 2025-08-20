Nhà nước và cử tri Thống nhất áp dụng chung 63 nghị quyết của HĐND thành phố Đà Nẵng cũ và HĐND tỉnh Quảng Nam Đó là một trong những nội dung quan trọng của Nghị quyết số 19 của HĐND thành phố Đà Nẵng về áp dụng, bãi bỏ nghị quyết quy phạm pháp luật của HĐND thành phố Đà Nẵng (cũ) và HĐND tỉnh Quảng Nam do sắp xếp đơn vị hành chính.

HĐND thành phố Đà Nẵng tổ chức Kỳ họp thứ 2 xem xét quyết định các nội dung quan trọng theo thẩm quyền. Ảnh: N.ĐOAN

Tại Nghị quyết số 19, ngoài thống nhất áp dụng chung 63 nghị quyết quy phạm pháp luật còn hiệu lực thi hành được HĐND hai địa phương ban hành trước thời điểm hợp nhất, HĐND thành phố bãi bỏ toàn bộ 89 nghị quyết (HĐND thành phố Đà Nẵng cũ 54 nghị quyết và HĐND tỉnh Quảng Nam 35 nghị quyết).

HĐND thành phố thống nhất tiếp tục áp dụng trong phạm vi đơn vị hành chính trước khi sắp xếp cho đến khi HĐND thành phố có quyết định khác đối với các nghị quyết còn lại (khoảng 358 nghị quyết - PV) do HĐND thành phố Đà Nẵng (cũ) và HĐND tỉnh Quảng Nam ban hành trước ngày 1/7/2025 và đang còn hiệu lực.

Trước đó, qua rà soát 509 nghị quyết quy phạm pháp luật (gồm 284 nghị quyết của HĐND thành phố Đà Nẵng (cũ) và 225 Nghị quyết của HĐND tỉnh Quảng Nam) UBND thành phố trình HĐND thành phố xem xét quyết định việc áp dụng, bãi bỏ tại Kỳ họp thứ 2 vừa qua.

Ngày 19/8, Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và HĐND thành phố Đà Nẵng cho biết, việc rà soát, đề xuất xử lý nghị quyết quy phạm pháp luật của 2 địa phương (tỉnh Quảng Nam và thành phố Đà Nẵng cũ) được chỉ đạo, triển khai thực hiện từ trước và ngay sau khi đơn vị hành chính mới đi vào hoạt động. Quá trình rà soát được Sở Tư pháp và các sở, ngành phối hợp tương đối chặt chẽ; đã tiếp thu, hoàn thiện nội dung qua làm việc với các Ban của HĐND thành phố.

Tại Nghị quyết số 19, HĐND thành phố giao UBND thành phố tổ chức quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện nghị quyết này theo đúng quy định pháp luật.

Chỉ đạo cơ quan chuyên môn tiếp tục rà soát, tham mưu UBND thành phố trình HĐND thành phố tại các kỳ họp tiếp theo đề xử lý các nghị quyết quy định tại Điều 3 Nghị quyết số 19 theo đúng quy định điểm b khoản 2 Điều 54 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2025 (đã được sửa đổi, bổ sung) phù hợp với điều kiện thực tiễn.

Xây dựng kế hoạch, xác định lộ trình xây dựng nghị quyết quy phạm pháp luật mới thay thế các nghị quyết tại Điều 1 tuân thủ đầy đủ quy trình, thủ tục, xác định tiêu chí, thứ tự ưu tiên phù hợp thực tế và khả năng ngân sách...