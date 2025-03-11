Xã hội Thượng Đức gian nan tái thiết khi lũ chồng lũ ĐNO - Hậu quả của đợt mưa lớn từ ngày 25 - 29/10 vẫn chưa được khắc phục xong thì địa bàn xã Thượng Đức lại tiếp tục ngập diện rộng, tình hình đến ngày 3/11 càng khó khăn khi đợt lũ mới tiếp tục kéo về. Chính quyền địa phương đang triển khai công tác ứng phó, giảm thiểu thiệt hại và đảm bảo không để người dân thiếu đói trong mưa lũ.

Một góc thôn Hội Khách Đông ngổn ngang sau mưa lũ từ 25 - 29/10 . Ảnh: HỒ QUÂN

Vừa chạy lũ 3 lần, lại thêm lần 4...

Ngay sau đợt mưa lũ trước, khi bùn đất còn ngập ngụa, chúng tôi đã tiếp cận tổ 1, thôn Hội Khách Đông - nơi chịu thiệt hại nặng nề nhất trên địa bàn xã Thượng Đức. Trước mắt là hình ảnh đầy xót xa: làng mạc xơ xác, nhà cửa, vườn tược ngập trong bùn đất. Lúa gạo, tivi, tủ lạnh, xe cộ, giường tủ... bị nước cuốn trôi, nằm ngổn ngang bên bờ sông.

Bà Nguyễn Thị Thương (thôn Hội Khách Đông) chia sẻ: “Chẳng ai kịp trở tay. Lũ lên rất nhanh, tôi chỉ kịp kê cao máy giặt, tủ lạnh, tivi và đưa lúa gạo lên gác mái rồi vội vã đi tránh trú... Nhưng khi trở về thì xanh xám mặt mày, lũ cuốn tài sản đi hết. Sau lũ, tôi trắng tay”.

Xe cộ bị vùi lấp trong bùn đất. Ảnh: CÔNG TÚ

Anh Lê Vĩnh Thạch cho biết, thôn Hội Khách Đông nằm ngay bên sông Vu Gia nên nước lũ đổ về đột ngột, quét qua làng mang theo khối lượng bùn đất rất lớn. Ngay sau lũ lớn, nước sông tiếp tục dâng cao, ngập đến tận nóc nhà. Đồ đạc nửa bị cuốn trôi, nửa ngập trong nước. Khi nước rút, người dân trở về chỉ thấy khối bùn đất khổng lồ ngổn ngang từ trong nhà ra ngoài sân.

“Chúng tôi dọn 3 đợt, thật sự không còn đủ sức. Chỉ có thể đưa bùn đất ra khỏi nền nhà để sinh hoạt tạm. Phần ngoài sân dày hơn 5 tấc thì đành chịu, vì bùn đất kết chặt lại, không thể cuốc hay đẩy đi nổi”, ông Thạch chia sẻ.

Lãnh đạo xã Thượng Đức thăm hỏi, động viên người dân bị thiệt hại sau mưa lũ. Ảnh: HỒ QUÂN

Ông Lê Minh Thức, Trưởng thôn Hội Khách Đông thông tin, trong đợt mưa lũ từ ngày 25 - 29/10, khoảng 80% trong tổng số 332 hộ của thôn bị ảnh hưởng. Toàn bộ 167 hộ ở tổ 1 chịu thiệt hại nặng nề, trong đó khoảng 50 hộ mất trắng. Nhiều hộ bị ngập sâu hơn 3m, tài sản trên gác mái cũng hư hỏng.

“Người dân vừa vệ sinh nhà cửa xong thì nước lũ lại về, các khu dân cư ven sông lại ngập sâu. Bà con tiếp tục kê cao tài sản và di dời về nơi tránh trú an toàn. Lo nhất là tình trạng sạt lở bờ sông ngày càng nguy cấp, chỉ còn cách nhà dân 5 - 10m...”, ông Thức thông tin.

[VIDEO] - Thiệt hại do mưa lũ ở thôn Hội Khách Đông sau đợt mưa lũ từ 25 - 29/10:

Toàn lực hỗ trợ người dân

Theo thống kê của UBND xã Thượng Đức, trong đợt mưa lũ, ngập lụt trước đó, toàn xã có 4 ngôi nhà bị sụp đổ, siêu vẹo, tốc mái; 4.351 căn nhà bị ngập nước, trong đó 1.243 căn ngập dưới 1m, 3.108 căn ngập từ 1 - 3m.

Ngoài ra, có 8 điểm trường cùng Phòng khám vùng A và Trạm Y tế Đại Hưng bị ngập sâu, nhiều tài sản, trang thiết bị hư hỏng. Giao thông, thủy lợi, tài sản người dân và doanh nghiệp cũng thiệt hại nặng nề. Thống kê sơ bộ, tổng giá trị thiệt hại ước tính hơn 130 tỷ đồng.

Người dân vất vả dọn bùn đất sau mưa lũ. Ảnh: CÔNG TÚ

Ông Phan Trung Phi, Chủ tịch UBND xã Thượng Đức cho biết, sau mưa lũ, chính quyền địa phương triển khai tổng dọn vệ sinh trên toàn địa bàn, huy động toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động các cơ quan, trường học, trạm y tế và các đơn vị đóng trên địa bàn cùng tham gia. Lực lượng quân đội của Sư đoàn 315, Quân khu 5 cùng các đơn vị công an thành phố hỗ trợ dọn vệ sinh tại trường học, trạm y tế và nhà dân ở các thôn.

“Chúng tôi đã đề nghị UBND thành phố hỗ trợ khẩn cấp cho địa phương khoảng 5.000 thùng mì ăn liền, 10.000 chai nước suối, 10.000 hộp sữa, 50 tấn gạo để giải quyết nguồn lương thực lúc khó khăn cho người dân. Đồng thời hỗ trợ thêm 4 máy phun hóa chất và 4 tấn hóa chất để tiêu độc, khử trùng, bảo vệ môi trường, diệt mầm mống gây bệnh”, ông Phi cho biết.

Ngày 3/11, công an xã Thượng Đức tiếp tục triển khai công tác cứu hộ khi nước lũ lại dâng cao nhiều nơi. Ảnh: UBND xã Thượng Đức cung cấp

Trong khi thiệt hại của đợt mưa lũ trước còn chưa khắc phục xong, từ chiều 2/11 đến 3/11, địa bàn xã Thượng Đức lại ngập sâu, có nơi ngập hơn 2m. Hàng trăm căn nhà lại bị “nhấn chìm” trong nước.

Ông Phan Trung Phi cho biết, chính quyền địa phương đang tiếp tục theo dõi tình hình mưa lũ, khẩn trương di dời người dân ở khu vực trũng thấp đến nơi an toàn. Đồng thời phát huy năng lực của các lực lượng tại chỗ, đảm bảo không để người dân thiếu đói, thiếu nước sạch trong những ngày mưa lũ. Việc khắc phục hậu quả, thống kê thiệt hại sẽ được triển khai đồng bộ ngay khi nước rút.