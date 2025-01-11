Xã hội Chính phủ hỗ trợ 100 tỷ đồng cho thành phố Đà Nẵng khắc phục thiệt hại do mưa lũ ĐNO - Ngày 1/11, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Quyết định số 2427/QĐ-TTg hỗ trợ khẩn cấp kinh phí cho thành phố Đà Nẵng khắc phục thiệt hại do mưa lũ gây ra.

Đoàn công tác Thành đoàn Đà Nẵng trao quà cho người dân xã Lãnh Ngọc bị ảnh hưởng do mưa lũ. Ảnh: NGUYỄN HƯNG

Cụ thể, Thủ tướng Chính phủ quyết định hỗ trợ 100 tỷ đồng từ nguồn dự phòng ngân sách trung ương năm 2025 cho thành phố Đà Nẵng để đáp ứng yêu cầu khẩn cấp trước mắt và ổn định đời sống người dân sau mưa lũ như đề nghị của Bộ Tài chính tại Văn bản số 17048/BTC-NSNN ngày 1/11/2025.

Bộ Tài chính chịu trách nhiệm về các nội dung, số liệu báo cáo và đề xuất, kiến nghị, đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật.

UBND thành phố Đà Nẵng chịu trách nhiệm quản lý, sử dụng số kinh phí bổ sung nêu trên, bảo đảm đúng quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước và các văn bản pháp luật khác có liên quan, bảo đảm đúng mục đích sử dụng, đúng đối tượng, công khai, minh bạch, không để thất thoát, tiêu cực.

Đồng thời, báo cáo kết quả sử dụng về Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và Môi trường và các cơ quan liên quan để tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ.