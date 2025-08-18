Đời sống Nên đi xem diễu binh, diễu hành Quốc khánh 2/9 bằng phương tiện gì? Quốc khánh 2-9, lễ diễu binh tại Quảng trường Ba Đình thu hút đông đảo người xem. Chọn phương tiện nào để di chuyển thuận tiện, tránh tắc đường?

Ngày 2/9 sắp tới, Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 sẽ diễn ra long trọng tại Quảng trường Ba Đình từ 6 giờ 30 phút. Đây là sự kiện trọng đại được hàng triệu người dân mong chờ, và dự kiến sẽ có một lượng lớn người đổ về thủ đô.

Tuy nhiên, câu hỏi lớn nhất đang đặt ra là làm sao để đến được khu vực trung tâm một cách thuận tiện nhất, khi mà Công an TP Hà Nội đã công bố danh sách các tuyến phố sẽ bị cấm và hạn chế phương tiện?

Bí quyết vàng để 'phá đảo' giao thông 2/9

Trong bối cảnh giao thông phức tạp, việc sử dụng phương tiện cá nhân có thể gây ra nhiều bất lợi. Không chỉ gặp khó khăn trong việc tìm chỗ gửi xe, mà còn có nguy cơ tắc nghẽn, bỏ lỡ khoảnh khắc diễu binh.

Các chuyên gia giao thông và lực lượng chức năng đã đưa ra lời khuyên là hãy sử dụng phương tiện công cộng!

Đây không chỉ là lời khuyên, mà còn là một chiến lược di chuyển thông minh, giúp bạn:

Tiếp cận dễ dàng: Di chuyển thẳng đến gần khu vực các khối diễu binh, diễu hành đi qua.

Tiết kiệm thời gian: Không phải loay hoay tìm kiếm bãi đỗ xe khi lượng người đổ về quá tải.

Tránh bị kẹt xe: Hạn chế tối đa rủi ro bị mắc kẹt trên các tuyến đường bị hạn chế.

Tàu Điện là lựa chọn tiện lợi cho ngoại thành

Hà Nội hiện có hai tuyến tàu điện chính, lý tưởng cho cư dân ngoại thành và các tỉnh lân cận.

Tuyến Cát Linh - Hà Đông: Điểm đầu tại ga Yên Nghĩa, phù hợp với người dân từ các huyện cũ như Chương Mỹ, Mỹ Đức, Quốc Oai, hoặc quận Thanh Xuân, Hà Đông. Dân tỉnh Phú Thọ (Hòa Bình cũ) có thể gửi xe cá nhân gần ga Yên Nghĩa rồi đi tàu đến ga Cát Linh – vị trí gần đường Nguyễn Thái Học - Kim Mã, nơi các khối diễu binh đi qua.

Tuyến Nhổn - Ga Hà Nội: Điểm đầu tại ga Nhổn, thuận lợi cho cư dân huyện cũ Ba Vì, Phúc Thọ, Đan Phượng, Hoài Đức, hoặc quận Nam Từ Liêm, Bắc Từ Liêm. Khu vực gần ga Nhổn có bãi gửi xe tiện lợi. Điểm cuối tại Công viên Thủ Lệ, đầu đường Kim Mã, dễ dàng tiếp cận các tuyến đường diễu hành.

Xe buýt với mạng lưới rộng khắp, dễ tiếp cận

Xe buýt mang lại sự linh hoạt với nhiều tuyến dẫn thẳng đến khu trung tâm. Dưới đây là một số tuyến nổi bật:

Xe số 09A: Chạy qua Bờ Hồ - Lê Thái Tổ - Tràng Thi - Điện Biên Phủ - Lê Hồng Phong - Đội Cấn - Liễu Giai - Nguyễn Chí Thanh - Đê La Thành - Kim Mã - Điểm trung chuyển Cầu Giấy - Bưởi - Võ Chí Công - Nguyễn Hoàng Tôn - Khu liên cơ quan Sở ngành Hà Nội.

Xe số 22A: Từ Bến xe Gia Lâm - Ngô Gia Khảm - Ngọc Lâm - Nguyễn Văn Cừ - Cầu Chương Dương - Trần Nhật Duật - Yên Phụ - Điểm trung chuyển Long Biên - Hàng Đậu - Quán Thánh - Nguyễn Biểu - Hoàng Diệu - Trần Phú - Kim Mã (Tòa nhà PTA Kim Mã).

Xe số E09: Khu đô thị Smart City - Đại lộ Thăng Long - Khuất Duy Tiến - Nguyễn Trãi - Ngã tư Sở - Tây Sơn - Nguyễn Lương Bằng - Ô chợ Dừa - Tôn Đức Thắng - Nguyễn Thái Học - Hoàng Diệu - Nguyễn Biểu - Quán Thánh - Thanh Niên - Nghi Tàm - Âu Cơ - Lạc Long Quân - Ngõ 612 Lạc Long Quân - Công viên nước Hồ Tây (Gần nhà hàng Sen Tây Hồ).

Xe số 32: Bến xe Giáp Bát - Giải Phóng - Lê Duẩn - Trần Nhân Tông - Trần Bình Trọng - Trần Hưng Đạo - Quán Sứ - Hai Bà Trưng - Thợ Nhuộm - Tràng Thi - Điện Biên Phủ - Trần Phú - Kim Mã - Cầu Giấy - Điểm trung chuyển Cầu Giấy - Cầu Giấy - Xuân Thủy - Hồ Tùng Mậu - Diễn - Đường 32 - Phố Nhổn - Nhổn.

Xe buýt BRT: Bến xe Yên Nghĩa - Ba La - Quang Trung (phường Hà Đông) - Lê Trọng Tấn - Tố Hữu - Lê Văn Lương - Láng Hạ - Giảng Võ - Giang Văn Minh - Kim Mã.

Nếu dùng phương tiện cá nhân, cần tìm hiểu trước các điểm trông giữ xe gần tuyến phố trung tâm và theo dõi thông tin phân luồng giao thông để chọn lộ trình phù hợp.

Để tận hưởng trọn vẹn sự kiện, hãy khởi hành sớm. Di chuyển chủ động giúp tránh bỏ lỡ những màn trình diễn hoành tráng của diễu binh, diễu hành. Quốc khánh 2-9 năm nay chắc chắn sẽ là kỷ niệm đáng nhớ!