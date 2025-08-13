Đời sống Chi tiết lịch trình, lộ trình Lễ diễu binh, diễu hành dịp Quốc khánh 2/9 Xem chi tiết lịch trình, lộ trình Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9. Sẽ diễn ra tại Quảng trường Ba Đình và các tuyến phố trung tâm.

Chi tiết lịch trình Lễ diễu binh, diễu hành 2/9

Sự kiện diễu binh và diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam bắt đầu từ 6h30 đến 10h, sáng thứ Ba, ngày 02/09.

Quy mô: Cấp quốc gia, với sự tham gia của khoảng 30.000 người (không bao gồm lực lượng diễu binh, diễu hành) và các khối lực lượng vũ trang, quần chúng. Có sự tham gia của lực lượng diễu binh từ 5 quốc gia khách mời.

Địa điểm: Trung tâm là Quảng trường Ba Đình, sau đó diễu hành qua các tuyến phố trung tâm như Hùng Vương, Hoàng Diệu, Kim Mã, Liễu Giai...

Thời gian diễn ra: Từ 06:30 đến 10:00, sáng thứ Ba, ngày 02/09/2025.

Khu vực lễ đài tại Quảng trường Ba Đình dành cho đại biểu có giấy mời. Người dân có thể tự do theo dõi dọc các tuyến phố đoàn diễu hành đi qua.

Cách thức tham gia và hướng dẫn: Đây là sự kiện trọng đại nhất. Để xem trực tiếp, người dân nên chọn vị trí trên các tuyến đường Hùng Vương, Hoàng Diệu, Kim Mã... và đến từ rất sớm (trước 06:00).

Có thể theo dõi qua 270 màn hình LED được lắp đặt khắp thành phố. Tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về an ninh và hướng dẫn của lực lượng chức năng.

Chi tiết lộ trình Lễ diễu binh, diễu hành 2/9

Sáng 13-8, website chính thức của chuỗi sự kiện A80 của TP Hà Nội vừa đăng tải lộ trình các khối diễu binh, diễu hành ngày 2-9 tại quảng trường Ba Đình. Cụ thể như sau:

Đường tập kết vào:

Quân đội: Đường Phan Đình Phùng, Hoàng Hoa Thám (khối đi bộ); công viên Bách Thảo (khối đứng).

Công an: Đường Phan Đình Phùng.

Các khối quần chúng nhân dân: Đường Quán Thánh.

Khối xe pháo: Giao đường Hùng Vương - Phan Đình Phùng phía đường Thanh Niên, Nghi Tàm.

Nhân dân tham dự: Đường Bắc Sơn, ngã tư Tôn Thất Đàm - Độc Lập.

Tuyến ra sau khi đi qua lễ đài:

Khối Nghi trượng: Đường Nguyễn Thái Học - Tràng Thi - Tràng Tiền, quảng trường Cách Mạng Tháng Tám.

Khối đi bộ Quân đội, Quân đội nước ngoài; Dân quân tự vệ, Công an:

Đường Nguyễn Thái Học - Kim Mã - Liễu Giai - Văn Cao - sân vận động Quần Ngựa.

Đường Nguyễn Thái Học - Tràng Thi - Tràng Tiền, quảng trường Cách Mạng Tháng Tám.

Đường Nguyễn Thái Học - Lê Duẩn - công viên Thống Nhất.

Công viên Bách Thảo.

Khối Cảnh sát cơ động, Kỵ binh: Rẽ phải đi theo đường Lê Hồng Phong - Ngọc Hà, về vị trí tập kết tại công viên Bách Thảo.

Khối Hồng kỳ: Rẽ phải vào Lê Hồng Phong (chuyển đội hình thành 8 hàng dọc), đi theo đường Đội Cấn - Giang Văn Minh - Kim Mã - Liễu Giai, về vị trí tập kết tại sân vận động Quần Ngựa.

Các khối quần chúng, khối Văn hóa - Thể thao: Sau khi đi qua lễ đài đi thẳng theo ngõ Hàng Cháo về vị trí tập kết tại sân vận động Hàng Đẫy (xe mô hình biểu tượng các khối rẽ phải đi theo đường Nguyễn Thái Học về vị trí tập kết tại đường Trịnh Hoài Đức).

Tuyến xe tăng, bánh xích:

Sở chỉ huy Bộ Quốc phòng.

Tuyến xe bánh lốp:

Cửa Bắc - Nghi Tàm - Âu Cơ - Võ Chí Công - Đường Láng - Trần Duy Hưng - Đại lộ Thăng Long - Lê Quang Đạo - Trường đua F1.

Nguyễn Thái Học - Giảng Võ - Đường Láng - Trần Duy Hưng - Đại lộ Thăng Long - Lê Quang Đạo - Trường đua F1.