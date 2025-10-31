Xã hội Tổng lực ứng cứu nhân dân vùng lũ ĐNO - Sau khi nước lũ bắt đầu rút cũng là lúc những chuyến hàng cứu trợ đã được chuyển đến bà con trong vùng ngập sâu. Chính quyền địa phương cùng các lực lượng chức năng tiếp tục căng mình ứng cứu, chuyển lương thực và bố trí thêm phương tiện để hỗ trợ người dân trong vùng ngập lũ Điện Bàn.



Các đoàn thiện nguyện cùng nhau chuyển nhu yếu phẩm, thức ăn hỗ trợ bà con vùng ngập lũ Điện Bàn, Duy Xuyên.

Từ sáng sớm 31/10, tại phường Điện Bàn Đông, hàng chục chuyến canô, thuyền máy được huy động để đưa lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm đến các khu vực còn bị chia cắt. Các đoàn thiện nguyện, thành viên Hội Yêu Rác thành phố Đà Nẵng đã có mặt tại đây trong 2 ngày qua và chuẩn bị hàng trăm suất ăn nhanh, nước uống đóng chai để kịp chuyển đến bà con vùng ngập.

Điểm ưu tiên để tiếp lương thực, thực phẩm ngay trong ngày hôm nay là Bệnh viện Đa khoa khu vực Quảng Nam, Bệnh viện Vĩnh Đức và Trung tâm Y tế khu vực Duy Xuyên, nơi đang có hàng nghìn bệnh nhân, thân nhân và đội ngũ y, bác sĩ bám trụ chống chọi với lũ dữ trong nhiều ngày qua.

Đông đảo lực lượng công an, quân sự, bà con nhân dân và các tổ chức, đơn vị thiện nguyện chung sức hỗ trợ chuyển nhu yếu phẩm.

Chị Trương Trần Khánh Tuyền, thành viên Hội yêu rác thành phố Đà Nẵng chia sẻ: “Hội phát động chiến dịch cứu trợ đồng bào vùng lũ, gởi nhiều phần quà là những suất ăn, đồ dùng thiết yếu. Ngày hôm qua đoàn chúng tôi đã gởi hơn 1.500 suất, hôm nay chuyển thêm gần 2000 suất nữa. Mong sao một chút sự san sẻ tình thương này đến đồng bào, những người đang chịu nhiều khó khăn do thiên tai, bão lũ gây ra. Sau khi nước rút, đảm bảo an toàn, chúng tôi sẽ tiếp tục hỗ trợ tận tay bà con những phần quà ý nghĩa nhất; đồng thời mong muốn được kết hợp với công an, bộ đội, lực lượng chức năng tiếp tục dọn dẹp sau khi lũ”.

Tại Nhà sinh hoạt khối phố Cổ An Tây - điểm tiếp nhận và điều phối hàng cứu trợ cho toàn phường Điện Bàn Đông và các bệnh viện trên địa bàn thị xã Điện Bàn cũ, lực lượng Phòng thủ dân sự khu vực V - Điện Bàn cùng các chiến sĩ công an, dân quân và thanh niên địa phương phân công, túc trực, điều phối hàng chục canô, thuyền máy chở hàng cứu trợ.

Trung tá Trần Minh Hiếu, Phó Tham mưu trưởng Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự Khu vực V - Điện Bàn (Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đà Nẵng) cho hay: “Đối với công tác điều phối hàng cứu trợ từ các nơi đến, Ban chỉ huy phòng thủ dân sự Khu vực V - Điện Bàn phối hợp với chính quyền, Mặt trận, đoàn thể phường Điện Bàn Đông và các đơn vị Quân khu 5, công an, quân sự tổ chức tiếp nhận, phân phối đến người dân trong vùng ngập lụt và các đơn vị bệnh viện. Hiện nay lực lượng quân đội tăng cường 10 canô tăng bo, trung chuyển nước uống, thực phẩm khô, các loại đồ dùng cần thiết khác”.

Nhu yếu phẩm được tăng bo lên canô chuyển đến người dân vùng lũ.

Chỉ tính riêng trong 2 ngày vừa qua, tại khối phố Cổ An Tây đã tiếp nhận hàng nghìn suất quà thiết yếu từ các đoàn thiện nguyện. Hàng nghìn suất cơm, nước uống, mì tôm được chuyển đến các bệnh viện; hơn 3.000 phần quà gồm đồ ăn nhanh, nhu yếu phẩm cần thiết được trao tận tay bà con tại các khu vực ngập sâu như Tứ Câu, Ngân Hà, Quảng Hậu, Khối 7B và Cổ An Tây.

Các đơn vị phối hợp vận chuyển nhu yếu phẩm, thức ăn lên canô, kịp thời chuyển đến bà con vùng rốn lũ.

Ông Nguyễn Minh Hiếu, Bí thư Đảng ủy phường Điện Bàn cho biết: “Bà con vùng lũ thiếu thốn về lương thực, nước uống nên địa phương đã vận động hỗ trợ từ mạnh thường quân, các tổ chức thiện nguyện. Theo đó, các lực lượng thiện nguyện đã tham gia hỗ trợ, cung cấp lương thực, nước uống cho bà con vùng lũ, chung tay hỗ trợ, không để bà con thiếu thốn trong thời gian diễn ra ngập lũ”.

Tình trạng ngập lụt tại các phường Điện Bàn Đông, Điện Bàn Tây, An Thắng, Duy Xuyên, Đại Lộc… gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản. Vẫn còn hàng nghìn hộ dân cần hỗ trợ và những chuyến hàng mang yêu thương vẫn đang di chuyển đến vùng lũ dữ, mang theo tình cảm, sự sẻ chia của cộng đồng đến với đồng bào vùng bị ảnh hưởng thiên tai, như tiếp thêm yêu thương để bà con sớm vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống.

* Sáng 31/10, trời đã tạnh mưa, nước các sông trên địa bàn phía nam thành phố bắt đầu rút chậm. Trên các tuyến giao thông miền núi, khu vực ven sông, suối, ngay sau khi lũ rút, chính quyền địa phương và người dân tranh thủ dọn dẹp, vệ sinh môi trường, sớm ổn định cuộc sống sau lũ.

Tại khu vực miền núi như Trà Linh, Trà Vân, Trà Leng, Trà Tân, Phước Năng, Phước Hiệp, xã Phước Trà, Hiệp Đức…, nhiều tuyến đường bị chia cắt, giao thông đi lại vẫn còn khó khăn. Mưa lớn khiến hàng nghìn mét khối đất đá sụt xuống và phá hủy tuyến đường liên thôn. Nhiều nơi nước lũ rút xuống để lại cả một tuyến đường ngập rác và bùn non. Các địa phương đang triển khai công tác khắc phục hậu quả, huy động máy móc, thiết bị san gạt đất đá, sớm thông các tuyến giao thông huyết mạch và tập trung cung cấp nhu yếu phẩm cho nhân dân.

Lực lượng chức năng cùng hỗ trợ nhân dân dọn dẹp đất, đá tràn vào nhà.

Các địa phương huy động xe múc san gạt rác thải, bùn đất tràn xuống đường giao thông.

Tại các điểm ngập lụt, các lực lượng quân đội, công an, dân quân, bà con nhân dân cùng nhau dọn dẹp nhà cửa; xuống đường đẩy bùn non còn đọng lại sau lũ trên các tuyến giao thông với phương châm “nước rút đến đâu, dọn dẹp vệ sinh đến đó”. Tại các địa phương vùng hạ du, các lực lượng vũ trang và chính quyền cơ sở cũng khẩn trương tiếp tế lương thực, thực phẩm đến người dân vùng ngập lụt.