Xã hội Những bàn tay chìa ra... Những dòng tin “khẩn cấp” ngập đầy mạng xã hội. Và cũng theo đó, những san sẻ giữa dòng bão lũ liên tục hiện ra. Người dân vùng lũ trắng đêm theo dòng nước lớn, thì cũng có triệu người thao thức theo từng dòng tin lũ lụt.

Hàng cứu trợ được tiếp tế kịp thời cho Bệnh viện Đa khoa Khu vực Quảng Nam. Ảnh: BVCC

SOS!

Ngày 29/10, lúc 20h30 phút. “SOS! Cần người cứu bà bầu chuẩn bị nước ngập tới gác. Quá nguy hiểm, tối này nước lớn quá. Sau lưng chợ Vĩnh Điện mới. Rất cần người đến ngày bây giờ”. 8h57 phút ngày 29/10. “Khu vực đường Trần Nhân Tông, Điện Phương, chợ Vĩnh Điện và Bệnh viện Khu vực Quảng Nam đang bị ngập sâu, thiếu hụt nước uống và lương thực nghiêm trọng, rất mong các đội có thể ứng cứu bà con kịp thời”. 5h31 phút ngày 29/10. “Bệnh Viện Tâm Trí Quảng Nam (Nam Phước, Duy Xuyên) đang tiếp nhận bệnh nhân đến cấp cứu. Nhưng bệnh viện đã bị cô lập 2 ngày nay... Hiện vẫn còn hơn 100 người cả nhân viên y tế và bệnh nhân ở bệnh viện. Rất cần lương thực, nước uống và dầu để chạy máy nổ. Nhờ mọi người kết nối ghe giùm mình”...

Lực lượng chức năng tiếp cận và sơ tán người dân ra khỏi vùng tâm lũ tại Nông Sơn. Ảnh: FP Nông Sơn

Có đến hàng trăm dòng tin khẩn cầu cứu như vậy đăng lên mạng xã hội, kéo dài từ sáng sớm đến 2 - 3 giờ sáng ngày 30/10. Trong cơn đại nạn, may thay có những đôi bàn tay chìa ra, không ngại nguy nan, len lỏi đến từng khu vực bị chia cắt. Cặp vợ chồng kêu cứu ở chợ Vĩnh Điện, sau gần 30 phút, được lực lượng ứng cứu của bộ đội túc trực tại khu vực Điện Nam - Điện Ngọc đưa đến Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Đức. Trưa 29/10, những chuyến ca nô của các đơn vị quân đội, công an băng qua dòng nước chảy xiết, mang theo thực phẩm và nước uống và nhu yếu phẩm khác của các nhà hảo tâm đến tận bệnh viện. Các y bác sĩ, điều dưỡng khẩn trương chia phần và mang đến từng khoa, từng phòng, gửi tận tay cho bệnh nhân và người nhà.

Ông Nguyễn Tải - Giám đốc Bệnh viện Đa khoa khu vực Quảng Nam túc trực xuyên suốt tại bệnh viện từ ngày 26/10, không che giấu được xúc động. Ông chia sẻ: “Vì ngập quá sâu, lượng người lại đông, bệnh viện dù chủ động lượng nhu yếu phẩm nhưng lại gặp nước ngâm lâu, không thể di chuyển được. May mắn chúng tôi có sự hỗ trợ từ bà con, các đội thiện nguyện, lực lượng chức năng nên khắc phục được các thiếu thốn về thực phẩm và nước sinh hoạt”.

Các đội tình nguyện len lỏi vào những vùng ngập sâu để hỗ trợ người dân. Ảnh: FP Hội thiện nguyện

Ở lại cùng bà con

Liên tục từ ngày 27/10 đến nay, các đội cứu trợ đã tiếp tế lương thực, nước uống cho những khu vực bị cô lập trên địa bàn xã Nông Sơn. Cái tên được mọi người ở vùng rốn lũ Nông Sơn nhắc đến nhiều nhất, là chú Tám Sang.

Trưa 27/10, từ trang cá nhân của Hội thiện nguyện BDS - hội trưởng là ông Trần Huy Đăng, hay còn gọi Tám Sang, liên tục đăng tải những clip cứu trợ tại tâm lũ Nông Sơn. Trong những thước phim ấy, cậu bé con của chị Phan Thị An, người dân xã Nông Sơn được các anh trong hội bồng đỡ đưa lên xuồng cứu hộ. Tối đó, con trai chị được gởi tại nhà người quen ở khu vực không bị ngập nước ở chợ Trung Phước. “Tôi lưu thước phim từ fanpage lại, để nhớ một thời khắc lịch sử lẫn ám ảnh của làng mình, của gia đình và con trai mình”, chị An nói.

Các đội tình nguyện len lỏi vào những vùng ngập sâu để hỗ trợ người dân. Ảnh: FP Hội thiện nguyện

Có ai từng ở vùng lũ, trải qua mưa lũ mới hiểu cảm giác mấy ngày này của bà con vùng lũ. Đội thiện nguyện của ông Tám Sang liên tục di chuyển qua các vùng Nông Sơn - Đại Lộc bằng mô tô nước, ca nô. Ngày 27/10, đợt lụt thứ nhất, đoàn của ông không từ nan ngõ ngách nào của Nông Sơn. Hàng trăm người được đưa ra khỏi vùng nguy hiểm, đặc biệt là người già và trẻ em. Ngày và đêm 29/10, đội của ông Tám Sang gần như không nghỉ, liên tục đi theo các điểm kêu cứu khẩn cấp tại xã Thượng Đức, xã Đại Lộc.

Đến sáng 30/10, nhiều vùng của Điện Bàn, Duy Xuyên, Nông Sơn, Quế Phước vẫn đang còn chìm trong cơn lũ lịch sử này, dù nước đã bắt đầu xuống chậm. Và những bếp lửa ở các vùng phía nam thành phố, may mắn không bị ngập lụt đợt này, liên tục đỏ. Hàng ngàn suất cơm, bánh bánh chưng, bánh ú... của nhiều nhóm, hội đoàn thể đã được gói ghém, trao gửi cho người dân vùng ngập lụt, cũng là một phần rất nhỏ trong những sớt chia mang tên “nghĩa đồng bào”!