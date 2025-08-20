Văn hóa Trao truyền di sản cho thế hệ trẻ Sau hơn 20 năm triển khai, chương trình “Giáo dục di sản trong học đường” do Ban Quản lý di sản văn hóa thế giới Mỹ Sơn (xã Thu Bồn) phối hợp các trường trên địa bàn tổ chức đạt được nhiều kết quả nổi bật.

Học sinh trải nghiệm dệt thổ cẩm Chăm tại Khu di sản Mỹ Sơn. Ảnh: VĨNH LỘC

Thông qua hoạt động trải nghiệm đã giúp học sinh hiểu hơn về lịch sử, văn hóa dân tộc, từ đó bồi đắp tình yêu quê hương, niềm tự hào và ý thức giữ gìn, phát huy các giá trị di sản địa phương.

Bồi đắp tình yêu di sản

Sáng 19/8, em Lê Nguyễn Hà Thanh, học sinh lớp 7/2, Trường THCS Nguyễn Thành Hãn (xã Thu Bồn) cùng các bạn trong lớp tham gia chương trình ngoại khóa tìm hiểu di sản tại Khu đền tháp Mỹ Sơn. Mặc dù lần thứ 2 được trải nghiệm nhưng với cô bé Hà Thanh tất cả dường như vẫn rất mới mẻ.

“Ngay từ khoảnh khắc đầu tiên đặt chân đến đây, em đã bị cuốn hút bởi không gian trầm mặc, cổ kính và những sắc màu đặc trưng của các hiện vật, đền tháp. Ngoài tham quan tìm hiểu di sản em còn được tham gia nhiều hoạt động trải nghiệm thú vị như nặn gốm, vẽ tranh, thêu hoa văn truyền thống Chăm… qua đó giúp em hiểu và cảm nhận rõ hơn vẻ đẹp tinh tế về nghệ thuật, kiến trúc của Vương quốc Champa xưa”, Hà Thanh chia sẻ.

Được triển khai lần đầu năm 2004, chương trình “Giáo dục di sản trong học đường” do Ban Quản lý di sản văn hóa thế giới Mỹ Sơn phối hợp Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Duy Xuyên (cũ) tổ chức đã thu hút sự tham gia của hàng chục nghìn học sinh đến từ nhiều trường trên địa bàn tỉnh Quảng Nam (cũ).

Chỉ riêng năm học 2024 - 2025, Ban Quản lý Di sản văn hóa thế giới Mỹ Sơn đã phối hợp tổ chức 6 chương trình giáo dục di sản thu hút 5.100 học sinh đến từ 49 trường Tiểu học, THCS, THPT và 4 chương trình cho gần 2.000 sinh viên các trường đại học: Du lịch, Văn hóa, Kiến trúc, Mỹ thuật…

Tham gia chương trình, các em học sinh được hướng dẫn tìm hiểu lịch sử văn hóa, kiến trúc khu đền tháp Mỹ Sơn và hiện vật tại Bảo tàng Văn hóa Sa Huỳnh - Champa.

Đồng thời, được trải nghiệm một số hoạt động vui chơi giải trí thú vị như vẽ tranh hiện vật; nặn, khắc tượng, làm gốm; thêu hình hiện vật trên túi xách; in tranh hình ảnh các vị thần trên giấy dó (kỹ thuật in tranh Đông Hồ); tham gia các trò chơi dân gian truyền thống như ô ăn quan, lật ảnh (ghi nhớ những hình ảnh hiện vật, các vị thần, mô típ trang trí…).

Thầy giáo Nguyễn Thanh Minh, Hiệu trưởng Trường Tiểu học và THCS Nguyễn Chí Thanh nhìn nhận, chương trình giáo dục di sản là hoạt động có ý nghĩa sâu sắc, giúp học sinh hiểu biết hơn về lịch sử, văn hóa truyền thống, góp phần hình thành nên tình yêu quê hương, đất nước, niềm tự hào và ý thức giữ gìn các giá trị văn hóa di sản địa phương. Bên cạnh phối hợp chặt chẽ với Ban Quản lý Di sản văn hóa thế giới Mỹ Sơn triển khai các hoạt động tham quan, trải nghiệm cho học sinh, nhà trường cũng lồng ghép nội dung giáo dục di sản vào một số môn học và hoạt động ngoại khóa.

Qua đó, không chỉ giúp học sinh tiếp nhận kiến thức mà còn bồi đắp, nuôi dưỡng niềm tự hào và trách nhiệm về bảo tồn, phát huy giá trị di sản trên quê hương.

Đa dạng hoạt động giáo dục di sản

Theo ông Nguyễn Công Khiết, Phó Giám đốc phụ trách Ban Quản lý di sản văn hóa thế giới Mỹ Sơn, giáo dục di sản văn hóa có ý nghĩa vô cùng to lớn, đóng vai trò như cánh cổng dẫn đến sự hiểu biết và trân trọng quá khứ, đặc biệt giúp nâng cao nhận thức, bồi dưỡng kiến thức, giáo dục truyền thống lịch sử văn hóa cho các thế hệ trẻ.

Tham gia chương trình giáo dục di sản học sinh được nghe thuyết minh về các hiện vật văn hóa Chăm tại Khu đền tháp Mỹ Sơn. Ảnh: VĨNH LỘC

“Ngay từ rất sớm, đơn vị đã quan tâm tới việc nâng cao sự hiểu biết và ý thức cộng đồng trong bảo tồn, phát huy giá trị di sản địa phương, từ đó gắn kết tình cảm của học sinh đối với di sản, hướng tới trao truyền di sản đến với thế hệ trẻ”, ông Nguyễn Công Khiết nói.

Những năm qua, Ban Quản lý di sản văn hóa thế giới Mỹ Sơn không chỉ phối hợp tổ chức học sinh tham quan, trải nghiệm trực tiếp hiện vật, các công trình kiến trúc đền tháp mà còn tạo nhiều sân chơi để các em tham gia như tổ chức cuộc thi làm video giới thiệu di sản văn hóa thế giới Mỹ Sơn bằng song ngữ (Việt - Anh); cuộc thi làm video quảng bá bảo tàng của quê hương (Bảo tàng Văn hóa Sa Huỳnh - Champa) hay cuộc thi “Em làm hướng dẫn viên di sản” (thuyết minh tiếng Anh), thực hành kỹ năng thuyết minh, dẫn tour… tạo điều kiện cho học sinh rèn luyện kỹ năng tiếng Anh.

Hầu hết hoạt động tạo hiệu ứng tích cực từ phía nhà trường, thầy cô, học sinh, sinh viên, kể cả du khách là những nhà khoa học, quản lý di sản.

GS.Mariko Yamagata (Nhật Bản), người có 30 năm gắn bó với công tác khai quật, bảo tồn các di sản văn hóa trên địa bàn thành phố Đà Nẵng khẳng định, giáo dục di sản dành cho cộng đồng, đặc biệt với đối tượng học sinh, sinh viên rất quan trọng vì giúp thế hệ trẻ hiểu và yêu hơn di sản và yêu quê hương hơn.

“Trong lĩnh vực khảo cổ có thuật ngữ khảo cổ học cộng đồng nhằm kết nối khảo cổ học với chuyển động xã hội, hướng tới xây dựng mối quan hệ chặt chẽ giữa khảo cổ học với người dân địa phương, bao gồm các bạn trẻ.

Do đó, khi bắt gặp hình ảnh các học sinh tham quan, trải nghiệm tìm hiểu các hiện vật tại Bảo tàng Sa Huỳnh - Champa và khu đền tháp Mỹ Sơn, tôi thật sự rất ấn tượng và hạnh phúc. Hy vọng chương trình sẽ tiếp tục được triển khai, phát triển hơn nữa và di sản Mỹ Sơn sẽ trở thành một trung tâm khảo cổ học cộng đồng ở Việt Nam, đặc biệt cũng là nơi trao truyền tình yêu di sản cho các thế hệ trẻ tiếp nối”, GS.Mariko Yamagata chia sẻ.