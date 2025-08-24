Văn hóa - Văn nghệ Truyện Kiều sống động trong sắc màu sáng tạo ĐNO - Tại triển lãm "Kiều Kiều giai nhân", Truyện Kiều không còn là những dòng chữ trên giấy mà hiện lên rực rỡ qua ánh sáng, sắc màu, công nghệ và âm thanh.

Triển lãm "Kiều Kiều giai nhân" như thế giới nghệ thuật đa chiều đầy mê hoặc.

Sức sống mới cho di sản văn chương Việt

Sáng cuối tuần, bước vào không gian triển lãm "Kiều Kiều giai nhân", người xem như lạc vào thế giới nghệ thuật đa chiều đầy mê hoặc. Câu chuyện về những người phụ nữ thời phong kiến trong bối cảnh lịch sử của Truyện Kiều được tái hiện qua 3 chặng tham quan Tài - Mệnh - Tâm, với hơn 30 tác phẩm thuộc 20 loại hình nghệ thuật.

Từ nghệ thuật sắp đặt, tranh truyền thống, in lụa đến tương tác thực tế ảo, điêu khắc chuyển động, mỹ thuật ảo giác…, tất cả hòa quyện tạo nên “bữa tiệc” thị giác bất ngờ.

Công nghệ không chỉ tăng tính thẩm mỹ mà còn mở rộng không gian để khán giả tương tác với nghệ thuật.



Theo ông Trần Việt Huy, Giám đốc công nghệ của dự án, công nghệ chính là cầu nối để di sản văn học chạm gần hơn tới công chúng trẻ.

“Trong Kiều Kiều giai nhân, công nghệ không chỉ tăng tính thẩm mỹ mà còn mở rộng cách khán giả tương tác với nghệ thuật. Chúng tôi muốn mỗi bước chân của người xem trở thành một phần của câu chuyện. Khi nghệ thuật và công nghệ hòa quyện, di sản như Truyện Kiều sẽ được khoác diện mạo mới, mạnh mẽ hơn trong kết nối với thế hệ trẻ”, Việt Huy chia sẻ.

Trong không gian triển lãm, tác phẩm Lục Kiếp hồng nhan của Phú Thịnh gây ấn tượng với sự kết hợp giữa 3D art và thiết kế đèn kéo quân. Sáu bức tranh - sáu nhân vật đối lập - như những mảnh ghép soi chiếu hai cực số phận của Kiều, khiến câu chuyện hiện lên vừa sống động vừa day dứt.

Ở một góc khác, Ba mặt một lòng của Nguyễn Nhất Chi Mai mang lại trải nghiệm đầy thú vị: chỉ cần dịch chuyển góc nhìn, từng lớp nội tâm phức tạp của Hoạn Thư và Thúy Kiều trong mối tình với Thúc Sinh lần lượt hiện ra. Sự biến ảo ấy khiến bức tranh như có hồn, vừa gợi suy tư, vừa đánh thức trí tò mò khám phá nơi người thưởng lãm.

Không chỉ dừng lại ở việc “xem”, triển lãm còn mời gọi công chúng “chạm” vào nghệ thuật. Hơn 10 hoạt động trải nghiệm miễn phí như workshop trầm hương, vẽ màu nước, in tranh khắc gỗ, bói Kiều, lẩy Kiều… biến người xem từ khán giả thành một phần của câu chuyện.

Vừa trải nghiệm in tranh khắc gỗ xong, Huỳnh Lê Thủy Tiên (SN 2001, phường Sơn Trà) hào hứng: “Tôi rất bất ngờ và tự hào. Lần đầu tiên, tôi được thưởng lãm văn học Việt Nam với cách thể hiện sáng tạo, hiện đại đến vậy, vừa gần gũi, vừa gợi tinh thần yêu nước, yêu văn hóa rất rõ".

Còn Huỳnh Thị Cẩm Hương (1996, phường Hòa Cường) nhận định, triển lãm góp phần đưa những giá trị văn hóa xưa đến gần hơn với người trẻ. “Khi chơi game, vẽ tranh, lẩy Kiều…, tôi cảm nhận tác phẩm sống động và đọng lại nhiều hơn”, Cẩm Hương bày tỏ.

[VIDEO] - Triển lãm "Kiều Kiều giai nhân" là "bữa tiệc" thị giác với ánh sáng, sắc màu, công nghệ và âm thanh.

Kết nối văn hoá

Triển lãm “Kiều Kiều giai nhân” không chỉ là một không gian thưởng lãm mà còn là hành trình gợi nhớ, khơi mở và tái tạo. Hơn hết, ở đó, di sản văn học trở thành chiếc cầu nối giữa truyền thống và hiện đại, giữa nghệ sĩ và công chúng, và rộng hơn, giữa Việt Nam và thế giới.

Dự án là mối duyên giữa nhóm sáng tạo trẻ Đà Nẵng tui, dịch giả người Anh Timothy Allen và Hội đồng Anh - nhà tài trợ chính của dự án.

Bà Nguyễn Phương Thảo, Giám đốc các Dự án Nghệ thuật và Công nghiệp sáng tạo (Hội đồng Anh), chia sẻ: “Chúng tôi trân trọng sự đóng góp của các nghệ sĩ đa phương tiện từ Đà Nẵng tui. Các bạn mang đến cho khán giả những tâm ý được gửi gắm trong tuyệt tác Truyện Kiều của Đại thi hào Nguyễn Du, qua bản dịch The Song of Kieu của Timothy Allen đến từ Vương quốc Anh”.

Trong khi đó, Timothy Allen - nhà văn, dịch giả, giảng viên Đại học Liverpool, tác giả bản dịch The Song of Kieu (Penguin, 2019), bày tỏ: “Đồng hành cùng Đà Nẵng tui trong dự án Kiều Kiều giai nhân, tôi hy vọng mang vẻ đẹp của Truyện Kiều đến gần hơn với công chúng toàn cầu, đồng thời mở ra những kết nối hợp tác mới giữa Việt Nam và bạn bè quốc tế”.

Nếu Timothy Allen đem đến cầu nối văn chương toàn cầu thì Đà Nẵng tui chính là không gian sáng tạo gắn kết cộng đồng địa phương. Được thành lập năm 2017, nhóm đã tổ chức 4 mùa triển lãm văn hóa - nghệ thuật, 4 triển lãm vừa và nhỏ, 1 chuỗi podcast cho nghệ sĩ thực hành sáng tạo, cùng nhiều workshop và sự kiện kết nối giới trẻ quan tâm đến văn hóa nghệ thuật tại Đà Nẵng.

Tác phẩm "Vườn khuya dệt mộng" được nghệ sĩ Phan Đức Thành gửi về từ Phần Lan.

Những dự án này không chỉ làm giàu thêm tình yêu quê hương mà còn khơi dậy trách nhiệm gìn giữ văn hóa truyền thống trong giới trẻ.

Theo Nguyễn Phan Duy Thuận, Giám đốc nghệ thuật của triển lãm, điểm đặc biệt của Kiều Kiều giai nhân còn nằm ở sự kết nối nghệ sĩ: “Năm nay, trong 20 nghệ sĩ tham gia triển lãm có một gương mặt đến từ Phần Lan. Sự hội tụ đa dạng ấy mang đến sắc thái phong phú, đưa Kiều Kiều giai nhân thành điểm hẹn kết nối giữa Đà Nẵng và bạn bè nghệ thuật khắp nơi”.

Có thể nói, những sáng tạo của các nghệ sĩ trẻ không chỉ mở ra hành trình mới cho di sản văn chương Việt mà còn góp phần đưa tinh thần văn hóa dân tộc lan tỏa mạnh mẽ.