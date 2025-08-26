Thể thao U18 Việt Nam dự giải quốc tế ở Hàn Quốc Ngày 25/8, đội tuyển U18 Việt Nam hội quân tại Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam chuẩn bị cho Giải bóng đá quốc tế Seoul Eou Cup 2025.

Ở đợt tập trung này, U18 Việt Nam có 32 cầu thủ được triệu tập, trong đó có nhiều gương mặt từng góp mặt tại vòng chung kết U17 châu Á 2025 như thủ môn Hoa Xuân Tín, hậu vệ Nguyễn Hồng Quang, Lê Tấn Dũng, tiền vệ Đậu Hồng Phong, Nguyễn Văn Khánh, tiền đạo Hoàng Trọng Duy Khang, Nguyễn Văn Bách, Nguyễn Thiên Phú… Đây là lực lượng nòng cốt để U18 Việt Nam hướng tới việc nâng cao trải nghiệm thi đấu quốc tế, đồng thời tích lũy nền tảng cho các mục tiêu xa hơn.

Dẫn dắt đội là huấn luyện viên người Nhật Bản Yutaka Ikeuchi. Ông là chuyên gia giàu kinh nghiệm ký hợp đồng với Liên đoàn Bóng đá Việt Nam tháng 2/2025 và đảm nhiệm vai trò cố vấn giám sát kỹ thuật của U17 Việt Nam tại vòng chung kết U17 châu Á 2025.

Theo kế hoạch, U18 Việt Nam tập luyện tại Hà Nội đến ngày 19/9, trước khi sang Hàn Quốc dự giải quốc tế Seoul Eou Cup 2025, diễn ra từ 21 đến 28/9.

Giải quy tụ 8 đội bóng gồm: U18 Việt Nam, Seoul FA (tuyển chọn U18 xuất sắc nhất Seoul), K League U18 All Star (tuyển chọn U18 K League), Trường THPT Gangneung Jungang - đương kim vô địch giải Trung học Hàn Quốc, Đại học Kanto (Nhật Bản), U18 Johor Darul Ta’zim (Malaysia), U18 Buriram United (Thái Lan) và U18 Zhejiang (Trung Quốc).