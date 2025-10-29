Thứ Tư, 29/10/2025
Kịp thời trao nhu yếu phẩm đến người dân vùng lũ xã Duy Nghĩa

THÁI BÌNH - THANH NHẤT - TẤN CHÂU 29/10/2025 08:32

ĐNO - Chiều 28/10, xã Duy Nghĩa phối hợp với cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 315, Quân khu 5 triển khai phương tiện, xuồng máy, cano để di dời, sơ tán thêm các hộ dân, đặc biệt là người già, trẻ em ra khỏi vùng nguy hiểm. Cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 315 và chính quyền địa phương kịp thời hỗ trợ nhu yếu phẩm cho người dân vùng lũ.

Cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 315 và chính quyền địa phương kịp thời hỗ trợ nhu yếu phẩm cho người dân vùng lũ.

Trong những ngày qua, lũ trên các sông dâng cao, nhiều nơi đạt mức báo động 3, gây ngập lụt và chia cắt các khu dân cư, làng quê vùng trũng thấp.

Theo ghi nhận, toàn bộ khu vực xã Duy Thành cũ, nay là xã Duy Nghĩa bị chìm trong nước lũ. Trường học và hạ tầng điện, viễn thông, giao thông tê liệt. Chính quyền địa phương huy động tối đa nhân lực, phương tiện để tiếp tế lương thực, thực phẩm cho nhân dân.

Mưa lớn những ngày qua làm nước sông Trường Giang và sông Ly Ly dâng cao, khiến hàng ngàn hộ dân của xã Duy Nghĩa bị ngập sâu trong nước lũ.

Ngay khi ngập úng xảy ra, các lực lượng chức năng của xã cơ động sơ tán 52 hộ với 112 khẩu tại các thôn Vân Quật, Thi Thại, An Lạc và Nhơn Bồi đến nơi an toàn.

Nước lũ lên nhanh, địa phương có 1.478 nhà trên toàn bộ 4 thôn Vân Quật, Thi Thại, An Lạc và Nhơn Bồi bị ngập từ 0,5m đến 2m, có nơi ngập sâu đến 4m.

Nhiều khu dân cư ngập lụt sâu, hư hỏng đồ đạc, nhiều gia súc bị chết. Do đó, nhu cầu về đồ dùng sinh hoạt cơ bản là rất lớn, đặc biệt là nước sạch và nhu yếu phẩm thiết yếu.

Chiều 28/10, địa phương phối hợp với cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 315, Quân khu 5 triển khai phương tiện, xuồng máy, cano để di dời, sơ tán thêm các hộ dân, đặc biệt là người già, trẻ em ra khỏi vùng nguy hiểm.

Đồng thời chủ động cung ứng nhu yếu phẩm thiết yếu tiếp tế cho các gia đình bị ngập sâu như mì ăn liền, nước uống, thuốc.

Với phương châm “đi đến vùng tâm lũ, nắm từng nơi, hỗ trợ từng nhà”, lực lượng của Sư đoàn 315 và chính quyền địa phương đã hỗ trợ kịp thời cho bà con và ân cần thăm hỏi, động viên các gia đình cố gắng vượt qua tác động của thiên tai.

Trong điều kiện di chuyển khó khăn do nhiều tuyến đường bị chia cắt, địa phương phối hợp với các đoàn thiện nguyện vận chuyển thêm lương thực, trao nhu yếu phẩm thiết yếu cho nhân dân vùng lũ.

571377254_1241987184634331_6850518432683349091_n.jpg
Các lực lượng hỗ trợ nhu yếu phẩm thiết yếu tiếp tế cho các gia đình bị ngập sâu tại xã Duy Nghĩa.
