Góc suy ngẫm Văn hóa chính trị với 6 tiêu chí và 6 "rõ" Trong bối cảnh hiện tại, để chuyển trạng thái từ “vừa chạy vừa xếp hàng” sang “hàng thẳng, lối thông, đồng lòng cùng tiến”, chuyện thực hiện 6 tiêu chí và 6 “rõ” trong công tác tổ chức vận hành bộ máy theo chuẩn mực văn hóa chính trị là điều cần suy nghĩ.

Văn hóa chính trị có nội hàm rất rộng. Ở góc độ lý luận, nhiều nhà nghiên cứu chính trị học cho rằng văn hóa chính trị là “những giá trị, lý tưởng cao đẹp mà con người hướng tới trong hoạt động chính trị, thể hiện ở sự hiểu biết về chính trị, ở trình độ tổ chức hệ thống quyền lực, ở hành động chính trị theo một chuẩn giá trị xã hội nhất định”.

Ở văn kiện Đại hội XII, khẳng định cần “Xây dựng văn hóa trong chính trị và kinh tế”, và theo đó “chú trọng chăm lo xây dựng văn hóa trong Đảng, trong các cơ quan nhà nước và các đoàn thể; coi đây là nhân tố quan trọng để xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh”.

Trong bài báo “Dân vận” đăng trên báo Sự thật ngày 15/10/1949, Chủ tịch Hồ Chí Minh nêu ra phẩm chất cần có của cán bộ làm công tác dân vận, phải chú trọng 6 tiêu chí là “óc nghĩ, mắt trông, tai nghe, chân đi, miệng nói, tay làm”. Điều đó, với cán bộ làm chính trị cũng cần có.

Gần đây, từ Trung ương đến xã phường, thì hay nói về 6 rõ: “rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền”.

Liên hệ về 6 tiêu chí và 6 “rõ”, có thể đi đến một nhận thức về văn hóa chính trị cần chú trọng các yếu tố hành động; hiệu quả, hiệu năng, hiệu lực của cả bộ máy cán bộ và của mỗi cán bộ đều được minh chứng qua hành động, có được từ hành động.

Với bối cảnh hiện nay, việc quản trị và vận hành chính quyền 2 cấp đặt ra yêu cầu bức thiết trong hành động để tháo gỡ nhiều khó khăn, thách thức của thực tiễn.

Chẳng hạn với Đà Nẵng, sau hơn một tháng hợp nhất tỉnh thành, từ một số địa phương, đặc biệt là miền núi, cho thấy cơ sở vật chất tại một số trụ sở UBND xã và Trung tâm Phục vụ hành chính công một số nơi xuống cấp hoặc quy mô nhỏ, không đủ phòng làm việc; một số nơi chưa được trang bị đầy đủ máy móc cần thiết; cấu hình máy còn thấp, nhiều thiết bị đã cũ, hư hỏng; hệ thống mạng tại khu vực miền núi còn yếu, đường truyền internet không ổn định, thường mất kết nối hoặc tốc độ chậm, khó truy cập, xử lý văn bản và thực hiện dịch vụ công kịp thời.

Miền núi cũng gặp những khó khăn về hạ tầng, về nhân lực công nghệ thông tin, giáo dục…

Đối với các đơn vị sở ngành hợp nhất, việc bố trí ăn ở, đi lại, sinh hoạt làm việc của một bộ phận cán bộ, người lao động từ Tam Kỳ ra Đà Nẵng vẫn còn loay hoay, thiếu phương tiện, điều kiện thuận lợi.

Những khó khăn, vướng mắc đó trong bộ máy công quyền nếu không được tháo gỡ kịp thời bằng hành động quyết liệt, không giải quyết sớm theo tinh thần “6 rõ” thì “cái khó sẽ bó cái khôn”.

Đúng là trong thời điểm này đòi hỏi đội ngũ cán bộ phải biết lấy mục tiêu hàng đầu phục vụ lợi ích công, phục vụ nhân dân tốt hơn, nhưng văn hóa chính trị cần đi liền cải cách phương thức quản trị làm sao cần thuận lợi cho cả đôi bên, giữa người phục vụ và người thụ hưởng thì mới “đồng lòng cùng tiến” được.

Bên cạnh đó, có một vấn đề nêu trong dự thảo Báo cáo Chính trị trình Đại hội lần thứ XXIII của Đảng bộ thành phố Đà Nẵng, cần tiếp tục suy nghĩ về một trong các giải pháp xây dựng văn hóa chính trị ở thời đại số. Đó là “xây dựng văn hóa ứng xử lành mạnh trong môi trường số, tạo dựng các giá trị văn hóa phù hợp với thời đại số; phát huy văn hóa chính trị, đạo đức công vụ trong cán bộ, đảng viên”.