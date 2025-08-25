Chính trị Viết tiếp câu chuyện về tình hữu nghị Việt Nam - Cuba Những ngày qua, cùng với nhân dân cả nước, tại thành phố Đà Nẵng, nhiều tấm lòng vàng đang hòa chung dòng chảy nghĩa tình với hành động thiết thực ủng hộ nhân dân Cuba vượt qua khó khăn. Đây là một hành động nhân văn, thể hiện tình đoàn kết, tương thân tương ái giữa hai dân tộc. Đây cũng là dịp để nhìn lại trang sử về tình hữu nghị sắt son của Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam - Cuba.

Chủ tịch Fidel Castro thăm Quảng Trị tháng 9/1973. Ảnh: Tư liệu

1. Ngay sau khi Cách mạng Cuba thành công (1/1/1959), ngày 2/12/1960, nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam) và nước Cộng hòa Cuba chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao, mở ra trang sử mới cho tình hữu nghị, đoàn kết thủy chung, gắn bó giữa hai dân tộc, vừa là đồng chí vừa là anh em.

Trong thập niên 1970, thời kỳ gian khổ nhất của cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc của Việt Nam, dù đời sống còn nhiều khó khăn, song Đảng, Nhà nước và Nhân dân Cuba đã luôn đồng hành, chắt chiu và dành cho Việt Nam sự ủng hộ to lớn cả về vật chất và tinh thần.

Đặc biệt là hình ảnh Chủ tịch Cuba Fidel Castro đầy hân hoan và tự hào phất cao lá cờ Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam trên điểm cao 241 của vùng đất lửa Quảng Trị. Ông trở thành vị nguyên thủ nước ngoài duy nhất vượt vĩ tuyến 17 tới thăm vùng giải phóng khi cuộc đấu tranh giành độc lập, tự do của quân và dân miền Nam đang diễn ra vô cùng ác liệt. Đó thật sự là minh chứng sống động cho tinh thần yêu chuộng hòa bình, cho tình đoàn kết, gắn bó giữa hai dân tộc anh em Việt Nam - Cuba.

Câu nói “Vì Việt Nam Cuba sẵn sàng hiến dâng cả máu của mình” của ông đã trở thành câu nói bất hủ mà nhiều thế hệ người Việt Nam luôn khắc ghi trong tâm trí và không khỏi xúc động mỗi khi nhắc đến hai tiếng “Fidel” hay “Cuba”.

Tháng 9/1973, Chủ tịch Fidel Castro đến thăm Việt Nam, đón tiếp Fidel có đồng chí Lê Duẩn, Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng; đồng chí Trường Chinh, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Thường vụ Quốc hội; đồng chí Phạm Văn Đồng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ… và hầu hết các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị. Sự đón tiếp nồng hậu, thắm tình đồng chí anh em cùng những cái ôm thật chặt, thể hiện tình cảm thắm thiết giữa Nhân dân hai nước Cuba và Việt Nam.

Xúc động trước những tình cảm thắm thiết từ trước đến nay mà Nhân dân Việt Nam luôn dành cho Nhân dân Cuba, tại cuộc đón tiếp tại Nhà khách Chính phủ, Fidel đã phát biểu: “Việt Nam là tấm gương phi thường về tinh thần cách mạng của một dân tộc. Đó là lý do tại sao chúng tôi đến đây từ Cuba, rất xa xôi về mặt địa lý, nhưng lại rất gần gũi về tư tưởng và tình cảm”.

Trong một bài phát biểu trong chuyến thăm Việt Nam, Fidel đã nhấn mạnh: “Không quan trọng là chúng ta ở xa nhau và cũng không quan trọng là ở đó (Cuba) đang là ngày và ở đây (Việt Nam) đang là đêm. Điều này, đơn giản có nghĩa là tư tưởng cách mạng luôn sáng rọi và mặt trời luôn chiếu sáng cho Cách mạng Cuba và Cách mạng Việt Nam! Trước đây, hơn cả đường, những người Cuba đã sẵn sàng dâng hiến những điều lớn nhất, thậm chí là cả máu của mình” (dẫn theo: Cuba - Việt Nam hai dân tộc một lịch sử, Nxb Chính trị quốc gia sự thật, 2023, trang 60).

Chủ tịch Hồ Chí Minh tiếp thân mật Đoàn đại biểu phụ nữ Cuba thăm Việt Nam năm 1963. Nguồn ảnh tập sách: Cuba - Việt Nam hai dân tộc một lịch sử.

2. Hiện tại, người dân Cuba, nhất là trẻ em, người cao tuổi và các nhóm dễ bị tổn thương, đang phải đối mặt với nhiều khó khăn chồng chất do Covid-19, thiên tai và chính sách bao vây cấm vận.

Ngày 13/8/2025, Ban Chấp hành Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đã có Văn bản số 217/LKG-TƯHTCĐ lời kêu gọi của Ban Chấp hành Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam về vận động ủng hộ Nhân dân Cuba. Trong lời kêu gọi đã nhấn mạnh: “Mọi đóng góp, dù là tiền mặt hay chuyển khoản, sẽ được Hội Chữ thập đỏ Việt Nam tiếp nhận một cách công khai, minh bạch và chuyển đến nhân dân Cuba ngay trong năm 2025. Mỗi đóng góp, dù nhỏ, đều là một nghĩa cử cao đẹp, gửi gắm tình cảm sâu nặng và tiếp thêm sức mạnh cho Nhân dân Cuba, người bạn thủy chung, son sắt của Nhân dân Việt Nam”.

Sau gần 10 ngày phát động, Chương trình “65 năm nghĩa tình Việt Nam - Cuba” tính đến cuối tuần qua đã thu về 365,6 tỷ đồng, vượt xa với mục tiêu huy động tối thiểu 65 tỷ đồng, một con số kỷ lục thể hiện tấm lòng của cả dân tộc Việt Nam. Và con số sẽ không dừng lại đó. Bởi Chương trình “65 năm nghĩa tình Việt Nam - Cuba” sẽ diễn ra trong 65 ngày (từ ngày 13/8/2025 đến hết ngày 16/10/2025) với mục tiêu huy động tối thiểu 65 tỷ đồng để hỗ trợ người dân Cuba khắc phục khó khăn và tiếp tục sự nghiệp xây dựng, bảo vệ đất nước.

Tại thành phố Đà Nẵng, những tấm lòng vàng đang hòa chung dòng chảy nghĩa tình với hành động thiết thực ủng hộ nhân dân Cuba vượt qua khó khăn.

Tình hữu nghị Việt Nam - Cuba là thiêng liêng, những công trình biểu tượng, những câu nói bất hủ của lãnh đạo hai nước và những hành động chia sẻ trong lúc hoạn nạn chính là minh chứng sống động nhất cho tình anh em vĩ đại này. Những việc làm, hành động giúp đỡ lúc này, nhằm chia sẻ, hỗ trợ người dân Cuba khắc phục khó khăn và tiếp tục sự nghiệp xây dựng, bảo vệ đất nước.

Hơn 65 năm qua, dưới sự lãnh đạo đúng đắn của hai Đảng, Nhân dân hai nước đã cùng nhau vượt qua muôn vàn khó khăn, thách thức, đạt được những thành tựu to lớn. Trong bối cảnh dịch Covid-19 cũng như những khó khăn do bao vây, cấm vận đối với Cuba, sự hợp tác, hỗ trợ, giúp đỡ lẫn nhau giữa hai Đảng, hai nước tiếp tục là minh chứng sống động về tình hữu nghị đặc biệt, thủy chung, son sắt Cuba - Việt Nam.

Chúng ta hoàn toàn tin tưởng rằng mối quan hệ hữu nghị đặc biệt Cuba - Việt Nam đã được Chủ tịch Hồ Chí Minh, Anh hùng Dân tộc Cuba Jose Marti và lãnh tụ Fidel Castro đặt nền móng, được các thế hệ lãnh đạo và Nhân dân hai nước trân trọng, gìn giữ, vun đắp và đang không ngừng phát triển; đồng thời đập tan luận điệu xuyên tạc, bóp méo sự thật về tình đoàn kết hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Cuba và cùng nhau giữ gìn, vun đắp mối quan hệ hữu nghị Việt Nam - Cuba ngày càng bền chặt.