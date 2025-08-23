Văn hóa - Văn nghệ Xã Tây Giang sôi nổi hoạt động văn hóa, thể thao chào mừng Quốc khánh 2/9 ĐNO - Chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, từ ngày 20 đến 23/8, UBND xã Tây Giang tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao sôi nổi.

Những chàng trai Cơ Tu trong điệu múa tung tung. Ảnh: Thị Bhố

Địa phương tổ chức các giải cầu lông, bóng chuyền nam, pickleball, trình diễn múa trống chiêng, nói lý, hát lý của đồng bào Cơ Tu… thu hút gần 400 vận động viên, nghệ nhân, diễn viên đến từ các thôn trên địa bàn xã.

Sức hấp dẫn của các hoạt động là sự tham gia nhiệt tình của các thế hệ nghệ nhân Cơ Tu trong câu lạc bộ trống chiêng, nói lý, hát lý - những giá trị văn hóa độc đáo.

Nghệ nhân và người dân Cơ Tu sinh hoạt nói lý, hát lý. Ảnh: Thị Bhố

Ông Nguyễn Anh Tuấn, Phó Chủ tịch UBND xã Tây Giang cho biết “Đây là các hoạt động ý nghĩa chào mừng các ngày lễ lớn của quê hương đất nước, là dịp để người dân giao lưu, thắt chặt tinh thần đoàn kết và hun đúc niềm tự hào dân tộc, thêm quyết tâm thi đua xây dựng quê hương giàu đẹp".