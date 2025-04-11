Giao thông - Xây dựng

19 cơ sở đào tạo lái xe đủ điều kiện hoạt động trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

Ngày 3/11, Sở Xây dựng cho biết, theo quy định của Bộ Xây dựng về đào tạo lái xe; bồi dưỡng, kiểm tra, cấp chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức pháp luật về giao thông đường bộ.