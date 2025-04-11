19 cơ sở đào tạo lái xe đủ điều kiện hoạt động trên địa bàn thành phố Đà Nẵng
Ngày 3/11, Sở Xây dựng cho biết, theo quy định của Bộ Xây dựng về đào tạo lái xe; bồi dưỡng, kiểm tra, cấp chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức pháp luật về giao thông đường bộ.
Tính đến ngày 31/10/2025, thành phố Đà Nẵng có 19 cơ sở đào tạo lái xe đủ điều kiện hoạt động trên địa bàn thành phố.
Cụ thể: Trung tâm đào tạo lái xe ô tô - mô tô Đà Nẵng, 96 Đỗ Thúc Tịnh, phường Cẩm Lệ. Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp Đào tạo lái xe Đà Nẵng STC, 53 Phan Đăng Lưu, phường Hòa Cường.
Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp Đào tạo lái xe Liên Chiểu, 75 Nguyễn Lương Bằng, phường Liên Chiểu. Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp 579, 98 Núi Thành, phường Hòa Cường.
Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp Đào tạo lái xe ô tô - mô tô Masco, 113 Núi Thành, phường Hòa Cường. Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp Đào tạo lái xe ô tô - mô tô Miền Trung, 224 Lê Trọng Tấn, phường An Khê.
Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp Đào tạo lái xe ô tô - mô tô Sao Vàng, Lô 19 Khu D10 Nguyễn Sinh Sắc, phường Hòa Khánh. Trung tâm Đào tạo lái xe mô tô Khuê Mỹ, Trung tâm Giáo dục Quốc phòng an ninh, đường Trường Sơn, phường Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng.
Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp Đào tạo lái xe Sơn Hùng, đường Quảng Xương, thôn Túy Loan Đông 2, xã Hòa Vang, Văn phòng 456 Nguyễn Hữu Thọ, phường Cẩm Lệ. Trung tâm Đào tạo lái xe mô tô Tâm Thành Phát, 92 Hoàng Văn Hòe, phường Ngũ Hành Sơn.
Trung tâm Đào tạo lái xe mô tô Mộc Châu, lô 3, tổ 244, đường Mai Đăng Chơn, phường Ngũ Hành Sơn. Công ty TNHH Holis Đà Nẵng, 3 Hùng Vương, khối phố Hòa Nam, phường Bàn Thạch.
Trường Cao đẳng Quảng Nam, 224 Huỳnh Thúc Kháng, phường Tam Kỳ. Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp Giao thông vận tải - Chi nhánh Công ty Cổ phần Giao thông vận tải Quảng Nam, quốc lộ 1A, phường Bàn Thạch.
Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp Minh Sơn, thôn Thanh Ly 1, xã Thăng Bình. Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp Hoàng Long, thôn Đông Phú, xã Đại Lộc.
Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp Vận tải Quảng Nam, khối 7A, phường Điện Bàn Đông. Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp Lái xe Phú Ninh, thôn Phú Yên, xã Chiên Đàn, và Trung tâm đào tạo lái xe mô tô số 5, 30 Nguyễn Tất Thành, phường Hội An Tây; địa chỉ liên kết đào tạo 45 Dũng Sĩ Thanh Khê, phường Thanh Khê.