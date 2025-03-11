Giao thông - Xây dựng Xã Trà Tân nguy cơ tái sạt lở trên các tuyến giao thông ĐNO - Ngày 3/11, Chủ tịch UBND xã Trà Tân Lê Minh Chiến thông tin, ngoài tổ chức cứu hộ, cứu nạn, đảm bảo lương thực cho nhân dân, địa phương đang phối hợp khắc phục sạt lở trên các tuyến giao thông.

Công an xã Trà Tân hỗ trợ người dân di chuyển an toàn qua các điểm sạt lở nguy hiểm. Ảnh: Công an xã Trà Tân

Ông Lê Minh Chiến cho biết, tính đến cuối ngày 2/11, các tuyến đường và khu dân cư trên địa bàn xã có hơn 50 điểm sạt lở lớn nhỏ. Trên quốc lộ 40B, đơn vị quản lý tuyến đường đã đưa phương tiện cơ giới đến múc, san gạt tạm thời để thông tuyến.

Tuy nhiên, mưa lớn tiếp diễn kết hợp đất yếu nên các điểm sạt lở sau khi múc, san gạt tiếp tục bị sạt. Quốc lộ 40B sẽ được san gạt, ủi thông tuyến trong điều kiện thời tiết thuận lợi, mưa nhỏ.

Trước đó, như đã thông tin, tuyến quốc lộ 24C qua địa phận xã Trà Tân bị đứt gãy và trôi một đoạn cầu Ca Da. Hiện nay, ngành chức năng đã khắc phục tạm thời để phương tiện và người lưu thông.

Đối với các điểm sạt lở trên tuyến đường xã (ĐX) và trong khu dân cư, hiện chưa thể khắc phục do bị chia cắt, phương tiện chưa thể tiếp cận. Bên cạnh đó, mưa to tiếp diễn, không đảm bảo an toàn vì nguy cơ tiếp tục sạt lở.

Theo lãnh đạo xã Trà Tân, tính đến ngày 1/11, trên địa bàn xã có 64 căn nhà của người dân bị ảnh hưởng bởi sạt lở, ngập lụt; trong đó 17 nhà bị vùi lấp, cuốn trôi hoàn toàn.