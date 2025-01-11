Xã hội Ấm lòng những suất ăn nhân ái nơi vùng lũ Trong mưa lũ, nhiều tấm lòng nhân ái vượt lũ để nấu hàng nghìn suất cơm nóng, bánh mì, mỳ Quảng… sưởi ấm đồng bào đang chống chọi với thiên tai.

Chuẩn bị những thực phẩm tươi ngon nhất sẻ chia với đồng bào. Ảnh: Song Thanh

Khi nước lũ dâng cao, giao thông bị chia cắt khiến hàng trăm bệnh nhân Bệnh viện Đa khoa khu vực Quảng Nam (phường Điện Bàn) và người nhà phải ở lại bệnh viện, thiếu thốn thức ăn, nhu yếu phẩm.

Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) phường Điện Bàn Bắc đã nhanh chóng phối hợp cùng Chi hội Phụ nữ Bồ Mưng 1 và Xóm Bùng tổ chức nấu hơn 700 suất cơm nóng gửi đến các bệnh nhân và người nhà đang bị kẹt lại tại bệnh viện.

Chị Nguyễn Thị Phượng, Chủ tịch Hội LHPN phường Điện Bàn Bắc chia sẻ: “Ngay khi biết tin bệnh viện bị cô lập, chúng tôi đã huy động hội viên, người dân trong làng cùng nhau góp gạo, thực phẩm và chung tay nấu cơm. Mọi người đều rất nhiệt tình, ai cũng mong góp một phần nhỏ để chia sẻ khó khăn với bệnh nhân và lực lượng y tế”.

Chị em phụ nữ Xóm Bùng nấu ăn chia sẻ với bệnh nhân. Ảnh : SONG THANH

Bệnh nhân Nguyễn Thị Hoa xúc động nói: “Tôi nằm viện nhiều ngày, nước ngập sâu nên không ai ra vào được. Căn tin bệnh viện cũng đóng cửa, thức ăn cạn dần, chúng tôi rất lo lắng. Nhận được hộp cơm nóng từ các chị phụ nữ gửi vào, tôi thật sự cảm động, bữa cơm đơn giản mà ấm áp tình người vô cùng”.

Những suất cơm được các chị em chuẩn bị chu đáo, đảm bảo dinh dưỡng, gồm cơm, thịt kho, rau luộc, trứng chiên… Tất cả được đóng hộp cẩn thận, vận chuyển bằng thuyền và xe chuyên dụng đến bệnh viện trong điều kiện thời tiết mưa gió, ngập sâu.

Chứng kiến tình hình mưa lũ nghiêm trọng ở xã Đại Lộc trong những ngày qua, Quán Mỳ Quảng nàng thơ (phường Hòa Cường) đã nhanh chóng triển khai hoạt động cứu trợ bà con. Quán tổ chức thêm nhiều đợt nấu mỳ Quảng phát miễn phí cho bà con trong suốt thời gian lũ kéo dài.

Các thành viên quán chuẩn bị mỳ quảng cho bà con. Ảnh : Song Thanh

Trong khi đó, sư cô Thích Nữ Thanh Tiến cùng các phật tử chùa Phước Thạnh (xã Phú Thuận) nấu hàng trăm suất cơm để gửi đến bà con vùng ngập. Không quản khó khăn thời tiết, sư cô cùng các phật tử cẩn thận lựa chọn từng ngọn rau, từng củ, quả tươi ngon, đầy đủ dinh dưỡng an toàn vệ sinh để nấu cho người dân.

Dù trời mưa gió, lũ lụt khiến việc vận chuyển thực phẩm trở nên khó khăn, nguồn cung hạn chế, các thành viên vẫn kiên quyết vượt qua mọi trở ngại để tiếp sức bà con vùng lũ.

Với tinh thần “lá lành đùm lá rách”, mọi người cùng nỗ lực chuẩn bị và phân phát lương thực, nhu yếu phẩm đến những hộ gia đình bị ảnh hưởng, góp phần giúp người dân vượt qua khó khăn trước mắt và từng bước ổn định cuộc sống.

Chèo ghe vượt lũ phát thức ăn cho người dân. Ảnh : Song Thanh

Sư cô Thanh Tiến xúc động chia sẻ: “Nhìn bà con khu vực Xuân Nam, xã Đại Thắng cũ vật lộn giữa dòng nước, nhiều gia đình vài ngày chưa được ăn cơm, lòng tôi không khỏi xót xa. Chúng tôi chỉ mong những phần cơm chay, túi chè nhỏ này có thể mang đến hơi ấm, giúp bà con thêm sức lực vượt qua lũ lụt”.

Bên cạnh đó, tinh thần sẻ chia trong lũ lụt còn được lan tỏa qua hành động đầy nghĩa tình của anh Huỳnh Đắc Thanh, một người con của phố Hội. Khi nghe tin các khu vực Hội An ngập sâu, nhiều hộ dân bị cô lập trong nước lũ, anh Thanh đã không quản hiểm nguy, chèo ghe vượt qua nhiều tuyến phố nước sâu để mang hàng trăm ổ bánh mỳ, hàng ngàn phần cơm nóng và nước suối tiếp tế cho bà con.

Những yêu thương gửi về vùng ngập sâu Hội An . Ảnh : Song Thanh

Nhóm thiện nguyện Hương An cũng nấu 300 xuất cơm trưa ủng hộ người dân vùng lũ khu vực xã Xuân Phú. Nhóm thiện nguyện Nụ cười trẻ thơ Đà Nẵng gửi đến bà con Hội An 400 phần mỳ Quảng, áo phao, nước suối. Nhóm còn tiếp tục di chuyển về hướng Thượng Đức nơi có nhiều điểm sâu có cano nhận kết nối chuyển quà cho bà con.

Hình ảnh các tình nguyện viên, các phật tử, các chủ quán miệt mài nấu ăn, chèo ghe vượt lũ trao tận tay người dân trở thành biểu tượng đẹp của tình người giữa thiên tai, nhắc nhở về sức mạnh cộng đồng, sự đồng lòng và tinh thần tương thân tương ái.