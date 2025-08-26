Giảm nghèo - An sinh Ấm yên trong “Ngôi nhà 19/8” Công trình “Ngôi nhà 19/8” do Công an Đà Nẵng phát động đã mang mái ấm yên vui đến gia đình khó khăn, góp phần xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn thành phố.

Đại diện Hội Phụ nữ Công an thành phố và UBND xã Hòa Vang khánh thành nhà mới cho hộ gia đình chính sách. Ảnh: LAM PHƯƠNG

Buổi chiều đầu tuần giữa tháng 8/2025, căn nhà của ông Phạm Văn Khẩn (thôn Khương Mỹ, xã Hòa Vang) rộn ràng bước chân của thành viên Hội Phụ nữ Công an thành phố đến thăm và bàn giao nhà mới.

Ông Khẩn thuộc diện gia đình chính sách, hoàn cảnh khó khăn. Cả gia đình tá túc trong căn nhà cấp 4 xuống cấp, không bảo đảm an toàn trong mùa mưa bão sắp tới.

Sau khi tiếp nhận thông tin từ địa phương, Hội Phụ nữ Công an thành phố hỗ trợ 80 triệu đồng để xây nhà mới. Chính quyền và các hội, đoàn thể địa phương đóng góp thêm 20 ngày công lao động. Sau hơn 4 tháng thi công, ngôi nhà hoàn thành, có diện tích gần 70m2, đáp ứng tiêu chí “3 cứng”.

Nhận bàn giao nhà mới, ông Khẩn vui mừng, chia sẻ: “Gia đình tôi gửi lời cảm ơn sâu sắc đến lực lượng Công an và chính quyền địa phương đã quan tâm, giúp tôi có mái ấm vững chắc để yên tâm sinh sống, làm ăn. Ngôi nhà không chỉ là nơi ở mà còn là nguồn động viên to lớn với những gia đình chính sách còn nhiều khó khăn như chúng tôi”.

Đại diện Hội Phụ nữ Công an thành phố cho biết, công trình “Ngôi nhà 19/8” là hoạt động có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thiết thực kỷ niệm 79 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân Việt Nam (19/8/1945 - 19/8/2024) và 20 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19/8/2005 - 19/8/2025). Qua đó thể hiện tình cảm, trách nhiệm của cán bộ, hội viên phụ nữ Công an nói riêng, lực lượng Công an thành phố nói chung dành cho các gia đình chính sách, đối tượng khó khăn trên địa bàn thành phố.

Cũng tại xã Hòa Vang, Công an thành phố vừa hỗ trợ xây dựng “Ngôi nhà 19/8” cho gia đình bà Huỳnh Thị Nhàn (SN 1931, thôn Cẩm Toại Trung).

Bà Nhàn đã lớn tuổi, mất sức lao động, sống neo đơn, đang thờ cúng liệt sĩ. Ngôi nhà bà Nhàn xây dựng đã lâu, nay xuống cấp nặng.

Nhận được thông tin từ địa phương, Ban Thanh niên Công an thành phố vận động cán bộ, chiến sĩ, đoàn viên thanh niên hỗ trợ 100 triệu đồng; đồng thời trực tiếp khảo sát, thiết kế, đóng góp ngày công và giám sát thi công, bảo đảm chất lượng thi công.

Đại diện Công an thành phố và UBND xã Hòa Vang chúc mừng bà Huỳnh Thị Nhàn (thôn Toại Trung) có nhà mới để an cư. Ảnh: LAM PHƯƠNG

Sau gần hai tháng tích cực xây dựng, ngôi nhà hoàn thành đúng dịp kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân. Nhà mới có diện tích sử dụng 80m2, gồm một phòng khách, một phòng ngủ, nhà bếp và công trình phụ.

Nhìn ngôi nhà mới khang trang, bà Nhàn không giấu được niềm vui. “Tôi không nghĩ ở tuổi xế chiều lại được sống trong ngôi nhà rộng rãi, kiên cố thế này. Tất cả là nhờ sự giúp đỡ, đồng hành của cán bộ chiến sĩ Công an thành phố và chính quyền địa phương. Từ nay khi trời mưa bão tôi không còn lo lắng nữa”, bà Nhàn tâm sự.

Đại diện Ban Thanh niên Công an thành phố cho biết, hưởng ứng chương trình “Xóa nhà tạm, nhà dột nát” trên địa bàn thành phố, Ban Thanh niên vận động đoàn viên thanh niên đóng góp kinh phí xây dựng hai ngôi nhà “Ngôi nhà 19/8” cho những gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ khó khăn. Qua đó góp phần thắt chặt tình cảm gắn bó giữa lực lượng công an với nhân dân, nhân lên niềm vui, ý nghĩa trong dịp kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống của lực lượng Công an nhân dân Việt Nam.

Tại các xã miền núi thuộc tỉnh Quảng Nam cũ, lực lượng công an phối hợp với Ngân hàng Thương mại CP Công thương Việt Nam (VietinBank) chi nhánh Quảng Nam hỗ trợ xây mới 50 căn nhà cho hộ nghèo, hộ khó khăn, tổng trị giá 5 tỷ đồng.

Không chỉ hỗ trợ kinh phí, Ban Thanh niên Công an thành phố thành lập đội hình thanh niên tình nguyện, huy động gần 1.300 lượt đoàn viên, thanh niên đóng góp hơn 3.000 ngày công hỗ trợ các hộ gia đình tháo dỡ, vận chuyển vật liệu, hỗ trợ thi công. Nhờ đó, giúp các hộ dân tiết kiệm kinh phí, đẩy nhanh tiến độ hoàn thành công trình.

Sau thời gian tích cực triển khai, đến nay, các công trình cơ bản hoàn thành và bàn giao đúng hạn để người dân sử dụng, ổn định cuộc sống, góp phần chung tay cùng chính quyền các cấp chăm lo an sinh xã hội cho nhân dân.