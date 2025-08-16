Đảm bảo trật tự, an toàn giao thông dịp nghỉ lễ 2/9
Bộ Xây dựng vừa có văn bản gửi các cơ quan, đơn vị trong ngành về việc tăng cường giải pháp phục vụ tốt nhu cầu đi lại của nhân dân, bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong dịp nghỉ Lễ Quốc khánh 2/9 năm 2025.
Theo đó, để phục vụ tốt nhu cầu đi lại của nhân dân, bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong dịp nghỉ Lễ Quốc khánh 2/9 năm 2025, Bộ Xây dựng yêu cầu Cục Đường bộ Việt Nam hướng dẫn, đôn đốc Sở Xây dựng các tỉnh, thành phố chỉ đạo các đơn vị kinh doanh vận tải, bến xe thực hiện công khai, minh bạch và đúng quy định về giá cước vận tải, các loại giá, phí dịch vụ tại bến xe.
Các đơn vị kinh doanh vận tải hành khách có phương án tổ chức vận tải phù hợp, chở đúng tải trọng cho phép, đúng số người theo quy định, bảo đảm năng lực, chất lượng dịch vụ vận tải; xử lý tình trạng “xe dù, bến cóc”, xe quá tải hoạt động…
Sở Xây dựng các tỉnh, thành phố, triển khai thực hiện có hiệu quả giải pháp kiềm chế, giảm thiểu tai nạn giao thông trên các tuyến đường bộ được giao quản lý; đặc biệt tập trung vào các quy định bảo đảm an toàn giao thông đối với ô tô kinh doanh vận tải (tốc độ, thời gian lái xe liên tục, chở quá số người quy định)...
Cục Hàng không Việt Nam tăng cường công tác kiểm soát an toàn bay. Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam chỉ đạo các cảng vụ tăng cường công tác bảo đảm an toàn giao thông trên tuyến vận tải ven biển, các tuyến vận tải thủy từ bờ ra đảo, đặc biệt là các phương tiện chở khách từ bờ ra đảo, tàu phục vụ khách du lịch. Cục Đường sắt Việt Nam chỉ đạo lực lượng chức năng ngành đường sắt tăng cường phối hợp, kiểm tra, kịp thời ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về quy tắc giao thông tại đường ngang, các hành vi lấn chiếm hành lang an toàn giao thông đường sắt theo thẩm quyền.
Tổng công ty Đường sắt Việt Nam có kế hoạch tăng tần suất chạy tàu trên các tuyến chính và các tuyến khu vực; thực hiện giảm giá vé cho các đối tượng hưởng chính sách. Đồng thời tăng cường chất lượng dịch vụ phục vụ hành khách trên tàu và tại ga đảm bảo thuận tiện, an toàn; kịp thời phát hiện, xử lý tình trạng cò vé, bán vé sai quy định…