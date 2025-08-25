Xã hội Bão số 5 di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, gió giật cấp 17 ĐNO - Lúc 7h ngày 25/8, vị trí tâm bão ở 18,4 độ Vĩ Bắc - 107,2 độ Kinh Đông, cách Hà Tĩnh 145km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất cấp 14, giật cấp 17. Bão di chuyển hướng Tây Tây Bắc với tốc độ 20km/h.

Hình ảnh mây vệ tinh của cơn bão. (Nguồn: Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia)

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, do ảnh hưởng của bão số 5, tại nhiều trạm đã ghi nhận gió mạnh như: Bạch Long Vĩ cấp 7, giật 9; Cô Tô cấp 6, giật 9; Bãi Cháy cấp 6, giật 8; Hòn Ngư cấp 7, giật 8; Cồn Cỏ cấp 6, giật 8.

Lúc 7 giờ sáng ngày 25/8, tâm bão số 5 đang ở vị trí khoảng 18,4 độ Vĩ Bắc; 107,2 độ Kinh Đông , cách đất liền các tỉnh Nghệ An khoảng 160km về phía Đông Đông Nam, cách Hà Tĩnh 145km về phía Đông và cách Quảng Trị 155km về phía Đông Đông Bắc .

Trong ngày và đêm 25/8, thời tiết tại nhiều khu vực trên cả nước tiếp tục có những diễn biến phức tạp với mưa lớn, dông mạnh và gió giật tại nhiều nơi.

Tại khu vực Hà Nội nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và dông; cục bộ có nơi mưa rất to. Gió Bắc đến Đông Bắc cấp 3-4. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-25 độ C; cao nhất từ 27-29 độ C.

Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa, mưa vừa và rải rác có dông; cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 21-24 độ C, có nơi dưới 21 độ C; cao nhất từ 28-31 độ C.

Khu vực Đông Bắc Bộ nhiều mây. Khu vực đồng bằng và trung du có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông; cục bộ có nơi mưa rất to. Khu vực vùng núi có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió Bắc đến Đông Bắc cấp 3-4; riêng vùng ven biển từ Quảng Ninh đến Ninh Bình gió mạnh dần lên cấp 6-8, giật cấp 9. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 22-25 độ C; cao nhất từ 27-29 độ C, riêng vùng núi 29-31 độ C, có nơi trên 31 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Huế nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông; cục bộ có nơi mưa rất to.

Riêng khu vực từ Thanh Hóa đến Bắc Quảng Trị có mưa to đến rất to. Gió mạnh dần lên cấp 8-11, vùng gần tâm bão cấp 12-14, giật cấp 15-16; riêng khu vực Huế gió Tây đến Tây Nam cấp 4-5. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-25 độ C; cao nhất từ 26-29 độ C, có nơi trên 29 độ C.

Duyên hải Nam Trung Bộ nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Khu vực Đà Nẵng và phía Đông Quảng Ngãi có mưa, mưa vừa và dông. Gió Tây Nam cấp 3-4. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C; cao nhất từ 30-33 độ C.

Khu vực Tây Nguyên nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông; cục bộ có nơi mưa to. Riêng khu vực phía Tây Quảng Ngãi có mưa, mưa vừa và rải rác có dông. Gió Tây Nam cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 19-22 độ C; cao nhất từ 25-28 độ C, có nơi trên 28 độ C.

Tại Nam Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió Tây Nam cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C; cao nhất từ 29-32 độ C.

Thành phố Hồ Chí Minh có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió Tây Nam cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-26 độ C; cao nhất từ 29-31 độ C.