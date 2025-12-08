Đời sống Các tuyến đường đoàn diễu binh, diễu hành dịp 2/9 dự kiến đi qua Diễu binh, diễu hành dịp 2/9 tại Hà Nội dự kiến qua 7 tuyến phố trung tâm, từ Quảng trường Ba Đình đến Nhà hát Lớn, Công viên Thống Nhất.

Hàng triệu người dân Thủ đô đang nín thở chờ đón Đại lễ Quốc khánh 2/9. Cả thành phố Hà Nội sẽ sôi động và bùng nổ chưa từng có với chương trình diễu binh, diễu hành quy mô lớn. Đặc biệt, lịch trình di chuyển năm nay sẽ có một thay đổi lớn, tạo cơ hội chưa từng có để người dân ở nhiều khu vực có thể trực tiếp chiêm ngưỡng sự oai hùng của Quân đội và Công an Việt Nam.

Các tuyến đường đoàn diễu binh, diễu hành dự kiến đi qua

Thay vì đi theo một hoặc hai tuyến cố định như mọi năm, chương trình diễu binh, diễu hành năm nay sẽ chia thành 7 hướng khác nhau, lan tỏa khắp các tuyến phố trung tâm Hà Nội. Đây là lần đầu tiên kịch bản này được áp dụng, hứa hẹn sẽ mang đến những trải nghiệm khó quên cho mọi người.

Các khối lực lượng dự kiến sẽ di chuyển theo ba tuyến đường chính trước khi phân nhánh:

Tuyến 1: Từ Quảng trường Ba Đình, đoàn diễu binh sẽ đi qua Nguyễn Thái Học, Kim Mã, Liễu Giai và kết thúc tại Sân vận động Quần Ngựa. Tuyến này có sự tham gia của một nửa lực lượng Quân đội và một nửa lực lượng Công an, cùng xe chỉ huy và xe Tổ Quân kỳ.

Tuyến 2: Bắt đầu từ Quảng trường Ba Đình, đoàn đi qua Nguyễn Thái Học, Tràng Thi, Hàng Khay, Tràng Tiền và dừng lại ở Nhà hát Lớn. Tuyến này dành cho một nửa lực lượng Quân đội còn lại, diễu hành qua các tuyến phố mang ý nghĩa lịch sử sâu sắc.

Tuyến 3: Từ Quảng trường Ba Đình, đoàn di chuyển qua Nguyễn Thái Học, Lê Duẩn và kết thúc tại Công viên Thống Nhất. Tuyến này sẽ quy tụ khối Công an, Cảnh sát và lực lượng đặc nhiệm với xe chỉ huy cùng xe Tổ Công an kỳ.

Hàng loạt phương tiện quân sự hiện đại xuất hiện

Sau màn diễu binh của khối đi bộ, khán giả sẽ được chiêm ngưỡng màn trình diễn sức mạnh từ các khối xe pháo quân sự và xe đặc chủng của công an.

Đặc biệt, chương trình diễu binh năm nay còn có một điểm nhấn vô cùng độc đáo: Diễu binh lực lượng vũ trang trên biển tại Vịnh Cam Ranh (Khánh Hòa), được truyền hình trực tiếp đến Quảng trường Ba Đình. Đây là lần đầu tiên màn trình diễn này được tổ chức đồng thời, mang lại cảm giác hoành tráng và mạnh mẽ cho toàn bộ sự kiện.

Khối Hồng kỳ và Cảnh sát cơ động, Kỵ binh sẽ có những lộ trình riêng biệt về các điểm tập kết tại Công viên Bách Thảo và Sân vận động Quần Ngựa. Trong khi đó, các khối xe tăng, xe bánh xích và xe bánh lốp cũng sẽ di chuyển về các sở chỉ huy và trường đua F1, hoàn thành màn trình diễn đầy ấn tượng.

Với sự thay đổi đột phá này, người dân không cần phải chen chúc tại một địa điểm duy nhất mà có thể lựa chọn nhiều vị trí trên các tuyến phố để chiêm ngưỡng trọn vẹn không khí hào hùng của ngày Quốc khánh.