Xã hội Các xã miền núi Đà Nẵng tiếp tục di dời hàng trăm hộ dân đến nơi an toàn ĐNO - Ứng phó với tình hình mưa lũ diễn biến phức tạp, các xã miền núi Đà Nẵng đang chủ động di dời người dân ở khu vực có nguy cơ cao đến nơi an toàn.



Các lực lượng xung kích xã Tây Giang hỗ trợ di dời tài sản người dân ở khu vực có nguy cơ cao đến nơi an toàn. Ảnh: LÊ TIẾN

Tại xã Tây Giang, địa phương di dời 26/94 nhân khẩu đến nơi an toàn. Trong đó, có 5 hộ bị ảnh hưởng nhà cửa do đơn vị thi công Dự án kè sông Avương không tính toán phương án phòng, chống thiên tai, gây sạt lở cho khu dân cư Làng truyền thống Cơ Tu (thuộc thôn Agrồng).

Phó Chủ tịch UBND xã Tây Giang Alăng Tối cho biết, địa phương đã yêu cầu đơn vị thi công Dự án kè sông Avương khẩn trương khắc phục sự cố. Đồng thời di dời thêm 5 hộ khác ở khu dân cư này đến nơi an toàn, tránh nguy cơ sạt lở tiếp diễn.

[VIDEO] - Các lực lượng xung kích xã Tây Giang hỗ trợ di dời tài sản người dân ở khu vực có nguy cơ sạt lở đến nơi an toàn:

Theo thông tin từ UBND xã Nam Trà My, địa phương sơ tán 213 hộ ở 7 thôn có nguy cơ sạt lở và chịu ảnh hưởng bởi mưa lũ. Đáng chú ý, do tình hình sạt lở taluy dương phía sau các cơ quan thuộc khu vực trung tâm hành chính xã diễn biến phức tạp, địa phương đã lên phương án sơ tán. Đây là khu vực có trụ sở Đảng ủy và Ủy ban MTTQ Việt Nam xã, trụ sở Công an xã, khu nội trú học sinh Trường THPT Nam Trà My...

Ông Võ Như Sơn Trà, Phó Chủ tịch UBND xã Nam Trà My cho biết, chính quyền địa phương và Ban nhân dân các thôn tiếp tục vận động sơ tán các hộ dân tại khu vực có nguy cơ sạt lở cao đến nơi an toàn như: Trung tâm tổ chức sự kiện Sâm Ngọc Linh, nhà văn hóa, nhà tránh lũ, các trường học, trụ sở UBND xã...

Các lực lượng xung kích xã Trà Tân kịp thời đưa người gặp nạn đi cấp cứu. Ảnh: UBND xã Trà Tân

Tại xã Trà Tân, Bí thư Đảng ủy xã Nguyễn Hồng Lai thông tin, địa phương đã di dời 97 hộ với 367 nhân khẩu thuộc 4 thôn. Riêng thôn Sông Y bị cô lập, mất sóng, mất điện nên việc liên lạc gặp khó khăn, song đời sống người dân khu vực này cơ bản ổn định vì không có nhiều điểm sạt lở lớn.

“Hiện nay, trên địa bàn ghi nhận khoảng 40 điểm sạt lở. Địa phương đang rà soát các khu dân cư, tiếp tục di dời hộ dân có nguy cơ cao đến nơi an toàn”, ông Lai thông tin.