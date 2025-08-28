Đời sống Cách để nhận vé miễn phí concert quốc gia đặc biệt “80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc” Concert quốc gia “80 năm Độc lập - Tự do - Hạnh phúc” quy tụ sao lớn. Nhận vé miễn phí từ 9h 29/8 tại Nhà hát Lớn Hà Nội, mang CCCD, từ 14 tuổi.

Sự kiện nghệ thuật tầm quốc gia này do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chỉ đạo, nhằm kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 – 2/9/2025). Với chủ đề “80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc”, chương trình mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc và tinh thần đại đoàn kết, truyền cảm hứng tự hào về chặng đường 80 năm dựng xây và phát triển đất nước.

Loạt tên tuổi 'khủng' đổ bộ, chia 3 chương đầy cảm xúc

Dự kiến diễn ra vào 20 giờ 00 ngày 1/9/2025 tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình, concert sẽ được truyền hình trực tiếp trên sóng Đài Truyền hình Việt Nam (VTV). Chương trình quy tụ hơn 300 nghệ sĩ, ca sĩ, nhạc công, và các nhóm nhạc nổi tiếng.

Những cái tên gây bùng nổ bao gồm:

Diva/divo: NSND Thanh Lam, Tùng Dương, Mỹ Tâm, Trọng Tấn

Thế hệ vàng: NSƯT Đăng Dương, NSƯT Vũ Thắng Lợi, NSƯT Phạm Khánh Ngọc, Phạm Thu Hà, Hoàng Bách

Thần tượng giới trẻ: Soobin Hoàng Sơn, Đen, Double2T, Lâm Bảo Ngọc

Và nhiều nghệ sĩ tài năng khác: Lamoon, Đào Mác, Hoàng Hồng Ngọc, Nguyễn Hùng, Vũ Thùy Linh, Sèn Hoàng Mỹ Lam, Viết Danh, nhóm Oplus, ban nhạc Ngũ Cung, nhóm Dòng Thời Gian.

Chương trình nghệ thuật đặc biệt này được chia thành 3 chương: “Con đường độc lập – thống nhất”, “Khát vọng Tổ quốc” và “Tổ quốc tôi, chưa đẹp thế bao giờ”, hứa hẹn sẽ đưa khán giả đi qua một hành trình cảm xúc thăng hoa.

Cách để nhận vé miễn phí

Đây là phần được quan tâm nhất: vé miễn phí sẽ được phát cho khán giả từ 9 giờ 00 ngày 29/8/2025 tại Nhà hát Lớn Hà Nội (số 1 Tràng Tiền, TP Hà Nội).

Để nhận vé, khán giả cần lưu ý:

Bắt buộc mang theo Căn cước công dân bản gốc.

Người nhận vé phải từ 14 tuổi trở lên.

Sự kiện được tổ chức bởi Nhà hát Nhạc Vũ Kịch Việt Nam, dưới sự chỉ đạo của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, phối hợp cùng nhiều đơn vị nghệ thuật lớn khác. Đây là một đêm nghệ thuật đỉnh cao, hội tụ âm nhạc, ánh sáng và công nghệ, tái hiện chặng đường lịch sử hào hùng, lan tỏa niềm tự hào dân tộc và khát vọng về một Việt Nam phát triển bền vững.

Đây là cơ hội hiếm có để thưởng thức một bữa tiệc âm nhạc – nghệ thuật hoành tráng. Hãy sẵn sàng để có được tấm vé quý giá này!