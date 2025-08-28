Đời sống Cập nhật thay đổi mới nhất lịch trả lương hưu tháng 9 năm 2025 Lương hưu tháng 9/2025 bắt đầu chi trả từ 3/9 do trùng Quốc khánh. Chuyển khoản cá nhân chậm nhất 5/9, tiền mặt từ 3-25/9 tại điểm chi trả.

Cập nhật thay đổi mới nhất lịch trả lương hưu tháng 9 năm 2025

Theo Bảo hiểm xã hội Việt Nam, căn cứ Quyết định 166/QĐ-BHXH, lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội tháng 9 sẽ bắt đầu chi trả từ ngày 3/9, chậm hơn 1 ngày so với lịch thường kỳ. Nguyên nhân do ngày 2/9 rơi vào dịp nghỉ lễ Quốc khánh.

Bảo hiểm xã hội TP Hà Nội cũng cho biết, việc chi trả lương hưu tháng 9-2025 căn cứ theo Quyết định 2222/QĐ-BHXH, quy định quy trình giải quyết hưởng lương hưu.

Hình thức và thời gian chi trả

Theo khoản 4, Điều 7 Quy trình ban hành kèm theo Quyết định 166/QĐ-BHXH năm 2019, lương hưu và trợ cấp hằng tháng được chia thành hai giai đoạn:

Từ ngày 2 đến ngày 10 hằng tháng: chi trả trực tiếp tại các điểm giao dịch, mỗi ngày tối thiểu 6 giờ.

Từ ngày 11 đến 25 hằng tháng: chi trả tại các điểm bưu điện huyện.

Trong tháng 9 này, tiền lương hưu và trợ cấp qua tài khoản cá nhân sẽ được chuyển chậm nhất vào ngày 5/9. Phòng Kế hoạch - Tài chính sẽ thực hiện việc chuyển tiền cho người hưởng.

Người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH tháng 9/2025 sẽ nhận tiền từ ngày 3/9 thay vì 2/9, do trùng kỳ nghỉ lễ Quốc khánh kéo dài 4 ngày.

Việc chi trả có thể kết thúc sớm hơn ngày 10/9 nếu toàn bộ danh sách đã được giải quyết.

Lịch chi trả lương hưu tháng 9 tại Hà Nội

Bảo hiểm xã hội TP Hà Nội cho biết, lịch chi trả lương hưu tháng 9/2025 căn cứ theo quyết định 2222/QĐ-BHXH năm 2025 quy định quy trình giải quyết hưởng lương hưu.

Căn cứ các danh sách và dữ liệu trên hệ thống, Bảo hiểm xã hội TP Hà Nội sẽ chi trả lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội kèm theo các khoản trợ cấp một lần (nếu có) đối với người hưởng theo các hình thức chi trả qua tài khoản cá nhân và trực tiếp bằng tiền mặt tại bảo hiểm xã hội cơ sở.

Do ngày 2/9 là ngày kỷ niệm 80 năm Quốc khánh, nên cơ quan BHXH dự kiến chi trả cho người hưởng nhận qua tài khoản cá nhân vào ngày 3/9.

Đối với việc chi trả bằng tiền mặt, cơ quan BHXH sẽ phối hợp với bưu điện xây dựng kế hoạch chi trả kịp thời cho người hưởng sau ngày 4/9.

Tháng 9 này, việc chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng qua tài khoản cá nhân tại bảo hiểm xã hội khu vực chậm nhất ngày 5/9.

Theo quy định, về chi trả tiền mặt, việc chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng cho người hưởng bằng tiền mặt qua hệ thống tổ chức dịch vụ chi trả theo hợp đồng đã ký kết. Thời gian từ ngày 2 đến ngày 10 hằng tháng và chi trả ít nhất 6 giờ/ngày.

Tại điểm giao dịch của tổ chức dịch vụ chi trả, việc chi trả diễn ra từ ngày 11 đến hết ngày 25 của tháng đó. Dự kiến việc chi trả trực tiếp tại các điểm chi trả sẽ diễn ra từ ngày 3/9 (tức thứ Tư) do ngày 2/9 là Quốc khánh, ngày nghỉ lễ theo Bộ luật Lao động.

Lịch chi trả lương hưu tháng 9 tại Thành phố Hồ Chí Minh

BHXH TP.HCM cho biết, từ tháng 8/2025 lịch chi trả lương hưu và trợ cấp BHXH đã được thống nhất, nên tháng 9 sẽ thực hiện theo cách tương tự.

Người nhận qua tài khoản ATM sẽ được chuyển tiền từ ngày làm việc đầu tiên của tháng. Riêng tháng 9 có hai ngày nghỉ lễ 1 và 2/9, nên tiền sẽ được chuyển vào ngày 3/9.

Với hình thức tiền mặt, Bưu điện TP.HCM, Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu chi trả tại các điểm từ ngày 7 đến 10 hằng tháng; từ ngày 11 đến 25 tiếp tục chi tại bưu cục trung tâm và phường. Nếu trùng vào thứ Bảy, Chủ nhật hay ngày lễ, việc chi trả sẽ chuyển sang ngày làm việc kế tiếp.

Theo BHXH Việt Nam để việc nhận lương hưu tháng 9 diễn ra thuận lợi, người hưởng cần đảm bảo thông tin cá nhân đã được cập nhật chính xác, đặc biệt là số căn cước công dân (CCCD). Trường hợp chưa có CCCD hoặc thông tin không trùng khớp với hệ thống của Bảo hiểm xã hội, cần nhanh chóng cập nhật theo đúng hướng dẫn. Những người không thể tự đi nhận lương hưu có thể thực hiện ủy quyền hợp pháp để người thân thay mặt nhận tiền.