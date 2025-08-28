Thứ Năm, 28/8/2025
090.505.5367/090.515.8286
Đời sống

Lịch cấm đường Hà Nội ngày 28/8 phục vụ Lễ diễu binh, diễu hành A80 dịp 2/9

AN HỘI 28/08/2025 18:00

Cập nhật lịch cấm đường Hà Nội ngày 28/8 phục vụ Lễ diễu binh, diễu hành A80 dịp 2/9 nhằm không bị ảnh hưởng tới hành trình của bạn.

Lịch cấm đường Hà Nội ngày 28/8 phục vụ Lễ diễu binh A80 dịp 2/9

Theo Phương án phân luồng giao thông phục vụ lễ diễu binh, diễu hành A80 thì lịch cấm đường Hà Nội trong dịp lễ 2/9 trong ngày 28/8/2025 sẽ không có tuyến đường nào bị cấm lưu thông. Giao thông trên địa bàn thành phố diễn ra bình thường.

Xem thêm thông tin chi tiết lịch cấm đường Hà Nội phục vụ Lễ diễu binh, diễu hành A80 dịp 2/9

Cập nhật lịch cấm đường Hà Nội 2/9 phục vụ A80 dịp Quốc khánh mới nhất
Cập nhật lịch cấm đường Hà Nội 2/9 phục vụ A80 dịp Quốc khánh mới nhất
Bài liên quan
Đọc tiếp
Hé lộ 5 "tọa độ vàng" xem diễu binh, diễu hành tối nay 27/8

Hé lộ 5 "tọa độ vàng" xem diễu binh, diễu hành tối nay 27/8

3 số điện thoại "vàng" được ví như phao cứu sinh khi xem diễu binh 2/9

3 số điện thoại "vàng" được ví như phao cứu sinh khi xem diễu binh 2/9

5 điểm đến miễn phí dịp Quốc khánh 2/9 tại Hà Nội năm 2025

5 điểm đến miễn phí dịp Quốc khánh 2/9 tại Hà Nội năm 2025

Tổng hợp vị trí lực lượng y tế trên tuyến đường diễu binh, diễu hành A80

Tổng hợp vị trí lực lượng y tế trên tuyến đường diễu binh, diễu hành A80

Lộ diện 13 tuyến xe buýt đi xem diễu binh A80: Tuyến đường nào còn hoạt động?

Lộ diện 13 tuyến xe buýt đi xem diễu binh A80: Tuyến đường nào còn hoạt động?

Cập nhật lịch cấm đường Hà Nội 2/9 phục vụ A80 dịp Quốc khánh mới nhất

Cập nhật lịch cấm đường Hà Nội 2/9 phục vụ A80 dịp Quốc khánh mới nhất

(0) Bình luận
x
Đọc tiếp
Hé lộ 5 "tọa độ vàng" xem diễu binh, diễu hành tối nay 27/8

Hé lộ 5 "tọa độ vàng" xem diễu binh, diễu hành tối nay 27/8

3 số điện thoại "vàng" được ví như phao cứu sinh khi xem diễu binh 2/9

3 số điện thoại "vàng" được ví như phao cứu sinh khi xem diễu binh 2/9

5 điểm đến miễn phí dịp Quốc khánh 2/9 tại Hà Nội năm 2025

5 điểm đến miễn phí dịp Quốc khánh 2/9 tại Hà Nội năm 2025

Tổng hợp vị trí lực lượng y tế trên tuyến đường diễu binh, diễu hành A80

Tổng hợp vị trí lực lượng y tế trên tuyến đường diễu binh, diễu hành A80

Lộ diện 13 tuyến xe buýt đi xem diễu binh A80: Tuyến đường nào còn hoạt động?

Lộ diện 13 tuyến xe buýt đi xem diễu binh A80: Tuyến đường nào còn hoạt động?

Cập nhật lịch cấm đường Hà Nội 2/9 phục vụ A80 dịp Quốc khánh mới nhất

Cập nhật lịch cấm đường Hà Nội 2/9 phục vụ A80 dịp Quốc khánh mới nhất

Xem thêm Đời sống
Nổi bật
Mới nhất
    Xem thêm
    Đọc nhiều
      Đời sống
      Lịch cấm đường Hà Nội ngày 28/8 phục vụ Lễ diễu binh, diễu hành A80 dịp 2/9

      Cơ quan chủ quản: Thành ủy Đà Nẵng.
      Tổng Biên tập: ĐOÀN XUÂN HIẾU
      Địa chỉ: 525 Trần Hưng Đạo, phường An Hải, TP. Đà Nẵng;
      Cơ sở 2, số 58 Hùng Vương, phường Bàn Thạch, TP. Đà Nẵng.
      Chỉ được phát hành lại thông tin từ website này khi có sự đồng ý bằng văn bản của Báo và phát thanh, truyền hình Đà Nẵng.

      Giấy phép Xuất bản số: 77/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28/3/2024.

      Email tòa soạn:
      hopthubaodanang@gmail.com

      Website: http://baodanang.vn

      Báo giá quảng cáo

      POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO