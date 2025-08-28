Lịch cấm đường Hà Nội ngày 28/8 phục vụ Lễ diễu binh, diễu hành A80 dịp 2/9
Cập nhật lịch cấm đường Hà Nội ngày 28/8 phục vụ Lễ diễu binh, diễu hành A80 dịp 2/9 nhằm không bị ảnh hưởng tới hành trình của bạn.
Theo Phương án phân luồng giao thông phục vụ lễ diễu binh, diễu hành A80 thì lịch cấm đường Hà Nội trong dịp lễ 2/9 trong ngày 28/8/2025 sẽ không có tuyến đường nào bị cấm lưu thông. Giao thông trên địa bàn thành phố diễn ra bình thường.