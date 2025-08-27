Thứ Tư, 27/8/2025
090.505.5367/090.515.8286
Đời sống

Hướng dẫn chi tiết thủ tục đăng ký nhận tiền an sinh xã hội qua VNeiD 2025 mới nhất

AN HỘI 27/08/2025 23:20

Tìm hiểu cách đăng ký nhận tiền an sinh xã hội qua VNeID 2025 dễ dàng, nhanh chóng với hướng dẫn chi tiết, cập nhật mới nhất!

Hướng dẫn đăng ký nhận tiền an sinh xã hội qua VNeID nhanh chóng

Phiên bản VNeID 2.1.5, cho phép người dùng kết nối tài khoản ngân hàng, giúp bạn nhận được tiền an sinh xã hội một cách nhanh chóng và tiện lợi hơn, không phải trực tiếp đến trụ sở phường/xã mà chỉ cần thực hiện qua các bước sau:

Bước 1: Cài đặt hoặc cập nhật ứng dụng VNeID phiên bản mới nhất về điện thoại.

bước 1 Hướng dẫn đăng ký nhận tiền an sinh xã hội qua VNeID nhanh chóng

Bước 2: Mở ứng dụng VNeID rồi đăng nhập. Tại giao diện chính, chọn "An sinh xã hội" > "Tài khoản hưởng an sinh xã hội" > Xác thực lại nếu được yêu cầu.

bước 2 Hướng dẫn đăng ký nhận tiền an sinh xã hội qua VNeID nhanh chóng

Bước 3: Liên kết tài khoản ngân hàng( Vietinbank, BIDV, Vietcombank) hoặc tài khoản Mobile Money để tạo tài khoản hưởng an sinh xã hội.

bước 3 Hướng dẫn đăng ký nhận tiền an sinh xã hội qua VNeID nhanh chóng

Bước 4: Điền đầy đủ thông tin > Đánh dấu vào ô “ Tôi đã đọc mục đích chia sẻ…”. Chọn “ Tiếp tục” ở cuối trang sau khi hoàn thành.

bước 4 Hướng dẫn đăng ký nhận tiền an sinh xã hội qua VNeID nhanh chóng

Những điều bạn nên biết về an sinh xã hội

An sinh xã hội bao gồm các chương trình do chính phủ và các tổ chức xã hội triển khai nhằm cung cấp các dịch vụ, chính sách như bảo hiểm y tế, chăm sóc sức khỏe, giáo dục, nhà ở, thúc đẩy việc làm và các phương tiện giao thông công cộng với mục tiêu đảm bảo cuộc sống an toàn và thịnh vượng.

Theo bà Vũ Thị Thanh Hà, Chánh Văn phòng Trung tâm thông tin của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, đã nêu rõ trong buổi tọa đàm về "Số hóa hoạt động chi trả an sinh xã hội cho người dân" diễn ra vào chiều 26-3 rằng, những người được hưởng lợi từ chính sách này bao gồm những người có công với cách mạng, các hộ gia đình nghèo, cận nghèo, cũng như các trường hợp khác gặp khó khăn.

Bài liên quan
Đọc tiếp
Cập nhật thay đổi lịch cấm đường Hà Nội ngày 28/8 phục vụ Lễ diễu binh, diễu hành A80 dịp 2/9

Cập nhật thay đổi lịch cấm đường Hà Nội ngày 28/8 phục vụ Lễ diễu binh, diễu hành A80 dịp 2/9

Hé lộ 5 "tọa độ vàng" xem diễu binh, diễu hành tối nay 27/8

Hé lộ 5 "tọa độ vàng" xem diễu binh, diễu hành tối nay 27/8

Phường Hòa Cường nhân rộng mô hình “Thu đổi dầu ăn đã qua sử dụng lấy rau xanh”

Phường Hòa Cường nhân rộng mô hình “Thu đổi dầu ăn đã qua sử dụng lấy rau xanh”

3 số điện thoại "vàng" được ví như phao cứu sinh khi xem diễu binh 2/9

3 số điện thoại "vàng" được ví như phao cứu sinh khi xem diễu binh 2/9

5 điểm đến miễn phí dịp Quốc khánh 2/9 tại Hà Nội năm 2025

5 điểm đến miễn phí dịp Quốc khánh 2/9 tại Hà Nội năm 2025

(0) Bình luận
x
Đọc tiếp
Cập nhật thay đổi lịch cấm đường Hà Nội ngày 28/8 phục vụ Lễ diễu binh, diễu hành A80 dịp 2/9

Cập nhật thay đổi lịch cấm đường Hà Nội ngày 28/8 phục vụ Lễ diễu binh, diễu hành A80 dịp 2/9

Hé lộ 5 "tọa độ vàng" xem diễu binh, diễu hành tối nay 27/8

Hé lộ 5 "tọa độ vàng" xem diễu binh, diễu hành tối nay 27/8

Phường Hòa Cường nhân rộng mô hình “Thu đổi dầu ăn đã qua sử dụng lấy rau xanh”

Phường Hòa Cường nhân rộng mô hình “Thu đổi dầu ăn đã qua sử dụng lấy rau xanh”

3 số điện thoại "vàng" được ví như phao cứu sinh khi xem diễu binh 2/9

3 số điện thoại "vàng" được ví như phao cứu sinh khi xem diễu binh 2/9

5 điểm đến miễn phí dịp Quốc khánh 2/9 tại Hà Nội năm 2025

5 điểm đến miễn phí dịp Quốc khánh 2/9 tại Hà Nội năm 2025

Xem thêm Đời sống
Nổi bật
Mới nhất
    Xem thêm
    Đọc nhiều
      Đời sống
      Hướng dẫn chi tiết thủ tục đăng ký nhận tiền an sinh xã hội qua VNeiD 2025 mới nhất

      Cơ quan chủ quản: Thành ủy Đà Nẵng.
      Tổng Biên tập: ĐOÀN XUÂN HIẾU
      Địa chỉ: 525 Trần Hưng Đạo, phường An Hải, TP. Đà Nẵng;
      Cơ sở 2, số 58 Hùng Vương, phường Bàn Thạch, TP. Đà Nẵng.
      Chỉ được phát hành lại thông tin từ website này khi có sự đồng ý bằng văn bản của Báo và phát thanh, truyền hình Đà Nẵng.

      Giấy phép Xuất bản số: 77/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28/3/2024.

      Email tòa soạn:
      hopthubaodanang@gmail.com

      Website: http://baodanang.vn

      Báo giá quảng cáo

      POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO