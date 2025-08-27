Đời sống Hướng dẫn chi tiết thủ tục đăng ký nhận tiền an sinh xã hội qua VNeiD 2025 mới nhất Tìm hiểu cách đăng ký nhận tiền an sinh xã hội qua VNeID 2025 dễ dàng, nhanh chóng với hướng dẫn chi tiết, cập nhật mới nhất!

Hướng dẫn đăng ký nhận tiền an sinh xã hội qua VNeID nhanh chóng

Phiên bản VNeID 2.1.5, cho phép người dùng kết nối tài khoản ngân hàng, giúp bạn nhận được tiền an sinh xã hội một cách nhanh chóng và tiện lợi hơn, không phải trực tiếp đến trụ sở phường/xã mà chỉ cần thực hiện qua các bước sau:

Bước 1: Cài đặt hoặc cập nhật ứng dụng VNeID phiên bản mới nhất về điện thoại.

Bước 2: Mở ứng dụng VNeID rồi đăng nhập. Tại giao diện chính, chọn "An sinh xã hội" > "Tài khoản hưởng an sinh xã hội" > Xác thực lại nếu được yêu cầu.

Bước 3: Liên kết tài khoản ngân hàng( Vietinbank, BIDV, Vietcombank) hoặc tài khoản Mobile Money để tạo tài khoản hưởng an sinh xã hội.

Bước 4: Điền đầy đủ thông tin > Đánh dấu vào ô “ Tôi đã đọc mục đích chia sẻ…”. Chọn “ Tiếp tục” ở cuối trang sau khi hoàn thành.

Những điều bạn nên biết về an sinh xã hội

An sinh xã hội bao gồm các chương trình do chính phủ và các tổ chức xã hội triển khai nhằm cung cấp các dịch vụ, chính sách như bảo hiểm y tế, chăm sóc sức khỏe, giáo dục, nhà ở, thúc đẩy việc làm và các phương tiện giao thông công cộng với mục tiêu đảm bảo cuộc sống an toàn và thịnh vượng.

Theo bà Vũ Thị Thanh Hà, Chánh Văn phòng Trung tâm thông tin của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, đã nêu rõ trong buổi tọa đàm về "Số hóa hoạt động chi trả an sinh xã hội cho người dân" diễn ra vào chiều 26-3 rằng, những người được hưởng lợi từ chính sách này bao gồm những người có công với cách mạng, các hộ gia đình nghèo, cận nghèo, cũng như các trường hợp khác gặp khó khăn.