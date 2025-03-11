Y tế Chủ động phòng ngừa dịch bệnh Công tác phòng chống dịch bệnh đang được ngành y tế và các địa phương của thành phố quan tâm, với hàng loạt biện pháp được triển khai ngay khi nước lũ bắt đầu rút.

Các cơ sở y tế tiếp nhận Chloramin B và viên khử trùng nước Aquatabs. Ảnh: LÊ HÙNG

Đồng bộ nhiều biện pháp

Lãnh đạo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) thành phố Đà Nẵng cho biết, đơn vị đã thành lập 5 đội cơ động đáp ứng nhanh về các địa phương bị ngập lụt để hỗ trợ cơ sở y tế, trường học, người dân làm sạch nguồn nước sinh hoạt, phun thuốc khử trùng nhằm hạn chế dịch bệnh thường gặp sau mưa lũ.

Ông Võ Trung Hoàng, Phó Giám đốc CDC Đà Nẵng nói, sau khi nước rút, 5 đội cơ động đã có mặt tại các địa phương để hướng dẫn người dân khử khuẩn nước, bảo đảm nước sạch bằng các loại Chloramin B, viên Aquatabs và triển khai xử lý môi trường tại các cơ sở y tế bị ngập úng, ngập lụt nặng, như: Bệnh viện Đa khoa khu vực Quảng Nam (phường Điện Bàn), Trung tâm Y tế khu vực Duy Xuyên, một số khu vực tại Hội An, Đại Lộc…

“CDC Đà Nẵng kịp thời cung cấp hơn 280kg Chloramin B dạng bột và 40.000 viên Aquatabs để hỗ trợ người dân khử khuẩn nguồn nước, vệ sinh nhà cửa và xử lý môi trường sau ngập lụt. Song song với đó, tăng cường giám sát vét tơ truyền bệnh tại các khu vực bị ảnh hưởng, sẵn sàng triển khai biện pháp xử lý khi phát hiện ổ bệnh nhằm ngăn chặn dịch bệnh bùng phát và lan rộng sau mưa lũ”, ông Võ Trung Hoàng cho hay.

Nhân viên y tế đến tận nhà dân để cấp phát Chloramin B, viên khử trùng nước Aquatabs. Ảnh: LÊ HÙNG

Lãnh đạo Trung tâm Y tế khu vực Đại Lộc cho biết, đã cấp phát Chloramin B và viên Aquatabs cho các trạm y tế xã để hỗ trợ người dân xử lý nguồn nước, vệ sinh môi trường... Đồng thời yêu cầu nhân viên trạm y tế xuống các khu vực phối hợp cùng ban dân chính và y tế thôn hướng dẫn người dân xử lý môi trường, khử khuẩn nguồn nước giếng bằng cách cứ 20 lít nước sẽ sử dụng 1 viên Aquatabs.

Tại xã Hòa Tiến, ngay sau khi nước rút, Trạm y tế xã chủ động triển khai các hoạt động vệ sinh môi trường, phòng chống dịch bệnh và cấp phát Chloramin B cho các trường học công lập và tư thục bị ngập. Đồng thời cử cán bộ trực tiếp hướng dẫn vệ sinh, khử khuẩn lớp học, bàn ghế và đồ dùng học tập, đảm bảo môi trường an toàn khi học sinh trở lại trường.

Bên cạnh đó, hướng dẫn người dân tại các thôn súc rửa, làm trong và khử khuẩn giếng nước, bể chứa bằng Chloramin B, đun sôi nước trước khi sử dụng để phòng tránh các bệnh đường tiêu hóa… Tuyên truyền, nhắc nhở người dân dọn dẹp bùn đất, rác thải, khơi thông cống rãnh, diệt lăng quăng, bọ gậy, ăn chín, uống sôi, rửa tay bằng xà phòng, không để nước đọng quanh nhà.

Nhân viên y tế hướng dẫn người dân khử khuẩn nguồn nước bằng Chloramin B. Ảnh: LÊ HÙNG



Cần sự chung tay của cộng đồng

Tính đến nay, Đà Nẵng chưa ghi nhận dấu hiệu bất thường về bệnh truyền nhiễm ngoài sốt xuất huyết đã tăng từ trước. Song công tác giám sát véc tơ và dịch tễ đang được triển khai thường xuyên để phát hiện và xử lý kịp thời.

Theo ông Võ Quang Vinh, Giám đốc Trung tâm Y tế khu vực Hòa Vang, cùng với việc tích cực hỗ trợ, hướng dẫn người dân dọn dẹp vệ sinh, xử lý môi trường và nguồn nước, các trạm y tế xã trong khu vực còn chủ động phối hợp với Khoa Kiểm soát bệnh tật giám sát chặt chẽ, phát hiện sớm ca bệnh, ổ dịch và khoanh vùng xử lý kịp thời, đẩy mạnh tuyên truyền phòng chống dịch bệnh tại trường học, khu dân cư.

Sau khi nước rút, ngành y tế thành phố chủ động phun hóa chất diệt khuẩn tại những khu vực có nguy cơ bị ô nhiễm môi trường. Ảnh: LÊ HÙNG

Lãnh đạo CDC Đà Nẵng cho biết, nước lũ kéo theo rác thải, phân, xác động vật cùng bùn đất, hòa lẫn vào giếng, bể chứa và sông hồ, làm gia tăng mật độ mầm bệnh, như vi khuẩn gây tả, lỵ, thương hàn, xoắn khuẩn vàng da cùng virus, ký sinh trùng và vi nấm.

Bên cạnh đó, nước đọng, rác thải chưa thu gom tạo điều kiện cho lăng quăng, bọ gậy sinh sôi, làm gia tăng nguy cơ bùng phát sốt xuất huyết. Điều kiện sinh hoạt tạm bợ khiến vệ sinh cá nhân và môi trường không đảm bảo, từ đó làm tăng nguy cơ lây lan các bệnh qua đường hô hấp hoặc tiếp xúc trực tiếp như cúm, đau mắt đỏ…

Theo ông Đặng Quang Ánh, Phó Trưởng khoa phụ trách Khoa Phòng chống bệnh truyền nhiễm (CDC Đà Nẵng), để bảo đảm sức khỏe và ngăn ngừa bệnh tật, việc xử lý và đảm bảo nguồn nước sạch đặc biệt quan trọng. Cách tốt nhất là đun sôi kỹ nước để diệt khuẩn. Nếu không thể đun sôi, người dân có thể dùng Chloramin B hoặc viên Aquatabs theo hướng dẫn in trên bao bì để khử trùng. Tuyệt đối không sử dụng thực phẩm đã bị ngấm nước lũ, nhiễm bẩn hoặc có dấu hiệu hư hỏng; diệt lăng quăng, bọ gậy để phòng sốt xuất huyết...

Căn cứ kế hoạch về phòng chống dịch bệnh truyền nhiễm trên địa bàn thành phố năm 2025 và nhu cầu đề xuất của các trung tâm y tế khu vực, CDC Đà Nẵng đã phân bổ 375kg Chloramin B 25% và 315 lít hóa chất diệt muỗi cho 16 trung tâm y tế khu vực nhằm đáp ứng kịp thời và chủ động trong việc phòng chống dịch bệnh sau mưa lũ.