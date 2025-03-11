Kinh tế Xuyên đêm đưa điện về vùng cao Giữa dốc núi trơn trượt và bùn đất đặc quánh, những công nhân, kỹ sư của Công ty Điện lực Đà Nẵng vẫn bám trụ, nỗ lực thi công nhằm sớm đưa điện trở lại khu vực Phước Sơn, khẩn trương kiểm tra lưới hạ áp, các điều kiện an toàn... nhằm cung cấp điện thông suốt cho vùng cao của thành phố.

Với nhiều phương tiện cơ giới và nhân lực được huy động tăng cường, lực lượng ngành điện Đà Nẵng đã hoàn thành khắc phục sự cố ngã cột số 33 đường dây 110kV Đăk Mi 4B - Phước Sơn, khôi phục cấp điện cho các xã bị mất điện từ ngày 28/10. Ảnh: TRỌNG HÙNG

Khẩn trương khắc phục sự cố ngã cột 110kV

Sáng 2/11, Công ty Điện lực Đà Nẵng hoàn thành đóng điện trở lại máy biến áp T1 tại Trạm biến áp 110kV Phước Sơn, khôi phục nguồn điện cho người dân vùng núi. Trước đó, từ ngày 28/10, do mưa lớn kéo dài, nền đất yếu tại khu vực xã Phước Hiệp bị xói lở mạnh, một phần sườn đồi bị sạt trượt, cuốn theo cột số 33 trên đường dây 110kV Đăk Mi 4B - Phước Sơn đổ sập. Dây dẫn và cáp quang bị đứt, toàn bộ khu vực rơi vào tình trạng mất điện.

Mất điện không chỉ làm gián đoạn sinh hoạt của hàng nghìn người dân, mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động của các trạm y tế, trường học, trụ sở chính quyền và thông tin liên lạc. Trong bối cảnh mưa lũ đang phức tạp, việc nhanh chóng khôi phục điện càng trở nên cấp bách.

Ngay khi nhận thông tin, Công ty Điện lực Đà Nẵng triển khai lực lượng khảo sát hiện trường và lập tức lên phương án xử lý. Tuy nhiên, tuyến đường tiếp cận vị trí cột bị sạt lở nặng, nhiều đoạn bị bùn đất phủ kín, khiến đoàn công tác buộc phải chờ địa phương mở đường tạm. Đến sáng 31/10, khi tuyến đường được khôi phục bước đầu, các mũi thi công mới có thể tiếp cận khu vực.

Sau gần 3 ngày nỗ lực liên tục trong điều kiện mưa rừng và sạt lở, ngành điện Đà Nẵng đã hoàn thành khắc phục sự cố ngã cột số 33 đường dây 110kV Đăk Mi 4B - Phước Sơn. Ảnh: TRỌNG HÙNG

Địa hình hiểm trở, đường hẹp, dốc cao, bùn đất đặc quánh khiến mọi phương tiện cơ giới không thể vào sâu đến khu vực dựng cột. Các thiết bị, vật tư phục vụ thi công như cột thép, bu lông, dây dẫn, dây tiếp địa… đều phải vận chuyển thủ công bằng sức người. Có đoạn dốc dựng đứng, công nhân phải dùng dây thừng làm dây kéo, bám vào thân cây làm điểm tựa để đưa vật tư lên.

Anh Trần Văn Minh, nhân viên Xí nghiệp Lưới điện cao thế, chia sẻ: “Có những đoạn dốc mà mỗi bước chân đều trượt, anh em phải đi chậm, bám tay vào vách đất. Mọi thứ đều nặng, nhưng chúng tôi biết bà con đang chờ. Chỉ cần nghĩ đến ánh sáng trở lại, là ai cũng nỗ lực”.

Dưới những cơn mưa rừng nặng hạt, công nhân chia nhau làm việc theo ca, tranh thủ từng giờ ngớt mưa để dựng móng, lắp cột, căng dây.

Ông Nguyễn Huy Hoàng, Giám đốc Xí nghiệp lưới điện cao thế Đà Nẵng cho biết: “Chúng tôi lập phương án, chuẩn bị vật tư và huy động lực lượng ngay trong ngày đầu nắm thông tin sự cố. Khi đường vào tạm thông, toàn bộ nhân lực và thiết bị được triển khai khẩn trương. Khó khăn rất lớn, nhưng tinh thần của anh em tại hiện trường là không để bản làng thiếu điện lâu hơn”.

Đến chiều 1/11, sau gần hai ngày một đêm tập trung thi công không ngơi nghỉ, cột mới được dựng chắc chắn, dây dẫn và cáp quang được nối hoàn thiện, các thông số kỹ thuật đạt chuẩn. Việc đóng điện trở lại T1 Trạm 110kV Phước Sơn được thực hiện an toàn.

Đảm bảo cung cấp điện thông suốt

Khôi phục nguồn 110kV mới chỉ là bước đầu. Ngay sau đó, Đội Quản lý điện Hiệp Đức triển khai kiểm tra lưới hạ áp, xử lý các điểm cây ngã, cách điện bám bẩn và các nguy cơ mất an toàn do mưa lũ để đóng điện lại từng khu dân cư. Ông Tạ Đại, Đội trưởng Đội Quản lý điện Hiệp Đức thông tin: “Chúng tôi khẩn trương làm xuyên đêm để hoàn thành sớm nhất việc cấp điện trở lại cho người dân”.

Đóng điện trở lại tại Trạm biến áp 110kV Phước Sơn sau khi hoàn thành khắc phục sự cố. Ảnh: TRỌNG HÙNG

Cùng thời điểm này, các đơn vị trực thuộc Công ty Điện lực Đà Nẵng trên toàn địa bàn tích cực khắc phục sự cố do mưa lũ gây ra tại các khu vực khác: kiểm tra cột, sửa dây dẫn, vệ sinh cách điện, hỗ trợ người dân đảm bảo an toàn điện trong nhà...

Khi bóng đèn sáng trở lại trong những căn nhà ở khu vực miền núi Phước Sơn, nhiều người dân đã xúc động gọi điện báo tin: “Có điện lại rồi!”. Đối với lực lượng công nhân và kỹ sư đang thu dọn hiện trường trong mưa lạnh, đó là niềm động viên lớn, sẵn sàng vượt hiểm nguy để giữ cho dòng điện không bao giờ tắt.

Theo Công ty Điện lực Đà Nẵng, tính đến 19 giờ ngày 1/11, còn 10.654 khách hàng chưa được khôi phục cấp điện do ảnh hưởng mưa lũ (chiếm 1,2% trên tổng số 876.552 khách hàng). Như vậy, đã có hơn 260.000 khách hàng được cấp điện trở lại sau mưa lụt. Riêng trong 2 ngày 30&31/10 khôi phục khoảng 165.000 khách hàng; ngày 1/11 khôi phục thêm hơn 95.000 khách hàng, thể hiện nỗ lực lớn của các đơn vị trong điều kiện thời tiết và địa hình phức tạp.

Nhiều khu vực đã được cấp điện hoàn toàn. Tuy nhiên, một số nơi vẫn chưa thể tiếp cận do còn ngập nước và giao thông chia cắt, như Trà Leng, Trà Giáp, Nam Trà My, Hùng Sơn, Hà Nha, Nông Sơn… Công ty Điện lực Đà Nẵng đang tiếp tục kiểm tra đường dây 22kV, trạm biến áp và sẽ đóng điện ngay khi bảo đảm an toàn. Đối với các khu vực còn chia cắt, công ty tổ chức lực lượng, phương tiện tiếp cận khắc phục, phấn đấu khôi phục cấp điện trong thời gian sớm nhất.