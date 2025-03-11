Xã hội

Những hình ảnh thay muôn lời...

Nhiều ngày qua, khắp nơi ở vùng bị thiệt hại do mưa lũ trên địa bàn thành phố, các tổ chức, đơn vị, ban ngành, hội đoàn thể chung tay cùng chính quyền cơ sở và người dân khắc phục hậu quả thiên tai. Những hình ảnh phóng viên Báo và phát thanh, truyền hình Đà Nẵng ghi lại được thay cho muôn lời muốn nói về tinh thần đoàn kết, về tình quân dân, nghĩa đồng bào giúp nhau qua cơn nguy khó, vực dậy cuộc sống. Lũ rút đến đâu, tình người lấp tràn đến đó... Lũ rút đến đâu, tình người lấp tràn đến đó...