Thứ Hai, 3/11/2025
090.505.5367/090.515.8286
Xã hội

Những hình ảnh thay muôn lời...

NHÓM PV 03/11/2025 08:10

Nhiều ngày qua, khắp nơi ở vùng bị thiệt hại do mưa lũ trên địa bàn thành phố, các tổ chức, đơn vị, ban ngành, hội đoàn thể chung tay cùng chính quyền cơ sở và người dân khắc phục hậu quả thiên tai. Những hình ảnh phóng viên Báo và phát thanh, truyền hình Đà Nẵng ghi lại được thay cho muôn lời muốn nói về tinh thần đoàn kết, về tình quân dân, nghĩa đồng bào giúp nhau qua cơn nguy khó, vực dậy cuộc sống. Lũ rút đến đâu, tình người lấp tràn đến đó... Lũ rút đến đâu, tình người lấp tràn đến đó...

Cô giáo Trường Mần Non Hoa Mai cùng Ban công tác Mặt trận thôn Tăk Pỏ vượt núi tiếp tế lương thực cho người dân đang bị cô lập tại thôn Tăk Lũ.Ảnh: TRUNG LÊ
Cô giáo Trường Mầm non Hoa Mai cùng Ban công tác Mặt trận thôn Tăk Pỏ (xã Nam Trà My) vượt núi tiếp tế lương thực cho người dân đang bị cô lập tại thôn Tăk Lũ. Ảnh: TRUNG LÊ
Cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn Tăng thiết giáp 574 giúp người dân Quế Phước dọn bùn đất sau lũ. Ảnh: MINH THÔNG
Cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn Tăng thiết giáp 574 giúp người dân Quế Phước dọn bùn đất sau lũ. Ảnh: MINH THÔNG
Bộ đội và dân quân tự vệ gùi lương thực vào làng ông Yên, thôn Ngọc Giác, xã Trà Tân. Ảnh TẤN SỸ
Bộ đội và dân quân tự vệ gùi lương thực vào làng Ông Yên, thôn Ngọc Giác, xã Trà Tân. Ảnh TẤN SỸ
gen-h-z7177937363529_e92dcf0a99808c3eb5ab28bdb24dd133.jpg
Quân dân chung tay dọn bùn đất ở các trường học để trẻ sớm được đến trường trở lại. Ảnh: P.V
Sinh viên Đại học Đà Nẵng tham gia khắc phục hậu quả lũ lụt tại Trường THPT Huỳnh Ngọc Huệ. Ảnh: CÔNG TÚ
Sinh viên Đại học Đà Nẵng tham gia khắc phục hậu quả lũ lụt tại các trường học. Ảnh: CÔNG TÚ
Công an xã Trà Tập giúp người dân dựng lại nhà sau mưa lũ. Ảnh: TĐ
Công an xã Trà Tập giúp người dân dựng lại nhà sau mưa lũ. Ảnh: T.Đ
Các đội hình tình nguyện phối hợp địa phương tập trung dọn bùn non, rác thải, phun thuốc khử trùng... Ảnh: LÂM VIÊN
Các đội hình tình nguyện phối hợp địa phương tập trung dọn bùn non, rác thải, phun thuốc khử trùng... Ảnh: LÂM VIÊN
Đoàn viên, thanh niên phường Cẩm Lệ hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả mưa lũ tại vườn rau La Hường. Ảnh: XUÂN ĐÔNG
Đoàn viên, thanh niên phường Cẩm Lệ hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả mưa lũ tại vườn rau La Hường. Ảnh: XUÂN ĐÔNG
Cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 270 gùi lương thực vào làng ông Yên, xã Trà Tân để khắc phục hậu quả do mưa lũ. Ảnh TẤN SỸ
Cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 270 gùi lương thực vào làng ông Yên, xã Trà Tân để khắc phục hậu quả do mưa lũ. Ảnh TẤN SỸ
Lực lượng quân đội được huy động hỗ trợ phường Hội An (thành phố Đà Nẵng) khắc phục hậu quả lũ lụt. Ảnh: VGP/NHẬT ANH
Lực lượng quân đội được huy động hỗ trợ phường Hội An (thành phố Đà Nẵng) khắc phục hậu quả lũ lụt. Ảnh: VGP/NHẬT ANH
Hàng trăm đoàn viên, thanh niên Công an thành phố Đà Nẵng ra quân khắc phục hậu quả sau lũ. Ảnh: LÂM V
Hàng trăm đoàn viên, thanh niên Công an thành phố Đà Nẵng ra quân khắc phục hậu quả sau lũ. Ảnh: LÂM VIÊN
Bài liên quan
Đọc tiếp
Tuổi trẻ Đà Nẵng ra quân khắc phục hậu quả mưa lũ

Tuổi trẻ Đà Nẵng ra quân khắc phục hậu quả mưa lũ

Chung tay giúp dân khắc phục hậu quả mưa lũ

Chung tay giúp dân khắc phục hậu quả mưa lũ

Đoàn kết vượt qua thiên tai

Đoàn kết vượt qua thiên tai

(0) Bình luận
x
Xem thêm Xã hội
Nổi bật
Mới nhất
    Xem thêm
    Đọc nhiều
      Xã hội
      Những hình ảnh thay muôn lời...

      Cơ quan chủ quản: Thành ủy Đà Nẵng.
      Tổng Biên tập: ĐOÀN XUÂN HIẾU
      Địa chỉ: 525 Trần Hưng Đạo, phường An Hải, TP. Đà Nẵng;
      Cơ sở 2, số 58 Hùng Vương, phường Bàn Thạch, TP. Đà Nẵng.
      Chỉ được phát hành lại thông tin từ website này khi có sự đồng ý bằng văn bản của Báo và phát thanh, truyền hình Đà Nẵng.

      Giấy phép Xuất bản số: 77/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28/3/2024.

      Email tòa soạn:
      [email protected]

      Website: http://baodanang.vn

      Báo giá quảng cáo

      POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO