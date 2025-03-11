Giảm nghèo - An sinh Đồng hành và sẻ chia Nhằm kịp thời hỗ trợ người dân, bộ đội chung tay dọn dẹp bùn đất, sửa chữa nhà bị hư hỏng; các nhóm thiện nguyện tổ chức điểm sửa xe, thay nhớt miễn phí...

Hệ thống xe máy Trần Đình Châu sửa chữa xe miễn phí cho người dân xã Lãnh Ngọc bị ngập nước sau mưa lũ. Ảnh: K.H

Gắn kết tình quân dân

Mưa lớn kéo dài cuối tháng 10 đã gây sạt lở nghiêm trọng, khiến hàng trăm ngôi nhà ở xã Quế Phước bị hư hại, nhiều tuyến giao thông chia cắt. Ngay khi lũ rút, tại thôn Xuân Hòa, gần 30 cán bộ, chiến sĩ tham gia dọn dẹp bùn đất, thu gom vật dụng, sửa chữa lại nhà cửa giúp các hộ dân bị thiệt hại nặng.

Thượng tá Hoàng Nam Thành, Phó Chính ủy Lữ đoàn Tăng thiết giáp 574 cho biết, ngay sau khi nước rút, đơn vị đã huy động 50 cán bộ, chiến sĩ chia thành 2 đội về hỗ trợ xã Quế Phước. Lực lượng tập trung giúp nhân dân dọn dẹp nhà cửa, khơi thông bùn đất trên các trục đường giao thông, khu dân cư và trường học. “Việc hỗ trợ nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai là nhiệm vụ thường xuyên của đơn vị, thể hiện tinh thần “Bộ đội Cụ Hồ” luôn vì dân, cùng dân vượt qua khó khăn, góp phần giúp địa phương sớm ổn định đời sống, sinh hoạt”, Thượng tá Thành nói.

Cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn Tăng thiết giáp 574 dọn bùn đất giúp gia đình anh Nguyễn Văn Linh (thôn Xuân Hòa, xã Quế Phước). Ảnh: MINH THÔNG

Tại khu vực đèo Nông Sơn, tuyến quốc lộ 14H là một trong những điểm sạt lở nghiêm trọng nhất, hàng nghìn khối đất đá đổ tràn xuống mặt đường, gây ách tắc giao thông. Địa phương đã huy động phương tiện cơ giới, cùng lực lượng dân quân và người dân tích cực cắt cây ngã đổ, dọn đất đá, khơi thông tuyến đường huyết mạch nối trung tâm xã.

Trong khi đó, tuyến ĐH5 từ cầu treo đi thôn Tú Nhũ cũng bị sạt lở nhiều đoạn, giao thông bị chia cắt hoàn toàn. Ngay khi nước vừa rút, Ban nhân dân các thôn cùng người dân và lực lượng thanh niên đã nhanh chóng dọn dẹp bùn đất, thông tuyến các trục chính, bước đầu đảm bảo việc đi lại và vận chuyển nhu yếu phẩm cho người dân.

Bà Tào Thị Tố Điểm, Chủ tịch UBND xã Quế Phước cho hay, xã đang khẩn trương khắc phục các tuyến đường bị sạt lở, lắp đặt biển cảnh báo tại khu vực nguy hiểm, kiên quyết không để người dân qua lại khi chưa đảm bảo an toàn. Cùng với sự hỗ trợ của các lực lượng vũ trang, chính quyền và nhân dân khẩn trương khắc phục hậu quả, hỗ trợ người dân sớm ổn định cuộc sống, khôi phục sản xuất sau thiên tai.

Ấm lòng điểm sửa xe miễn phí

Tại xã Lãnh Ngọc, với tinh thần tương thân tương ái, chia sẻ khó khăn cùng người dân vùng lũ, hệ thống xe máy Trần Đình Châu đã phối hợp với Hội kỹ thuật xe máy Tiên Phước tổ chức chương trình sửa xe lưu động miễn phí. Hơn 30 thợ lành nghề đã làm việc liên tục từ sáng đến tối, trong điều kiện thiếu thốn, nhưng ai nấy đều vui khi thấy xe của người dân nổ máy trở lại.

Rất đông người dân mang xe đến điểm sửa chữa miễn phí. Ảnh: K.H

Ngay sau khi nước rút, đội ngũ tình nguyện viên và thợ sửa xe chuyên nghiệp đã nhanh chóng có mặt tại các khu vực ngập nặng, mang theo đầy đủ dụng cụ, dầu nhớt, linh kiện và phụ tùng cần thiết để hỗ trợ người dân. Mỗi chiếc xe được dọn sạch bùn đất, thay nhớt, vệ sinh bugi, kiểm tra động cơ và sấy khô các bộ phận điện tử trước khi khởi động lại.

Đến xếp hàng sửa xe từ sáng sớm, chị Lê Hải Yến (xã Lãnh Ngọc) chia sẻ: “Những ngày vừa rồi nước ngập nặng, các tiệm sửa xe đều đông nghẹt, phải chờ rất lâu. May nhờ người quen giới thiệu mới biết có chương trình sửa xe miễn phí này. Những người thợ ở đây hỗ trợ tận tình, chu đáo, giúp bà con đỡ lo phần nào”.

Theo thống kê, trong đợt này, hơn 300 xe máy bị ngập nước đã được đội ngũ của Head Trần Đình Châu và Hội kỹ thuật xe máy Tiên Phước sửa chữa, bảo dưỡng và thay nhớt hoàn toàn miễn phí. Đáng quý hơn, các thợ sửa xe không chỉ hỗ trợ kỹ thuật mà còn hướng dẫn người dân cách xử lý cơ bản khi xe bị ngập nước, giúp bà con chủ động hơn trong những tình huống tương tự.

Để đến thôn Tà Pơ, cán bộ, chiến sĩ phải vượt nhiều cây số đường rừng trơn trượt để vận chuyển lương thực. Ảnh: THĂNG TRƯỜNG

Ông Trần Đình Châu, đại diện đơn vị tổ chức hoạt động, chia sẻ: “Trong đợt này, hơn 300 xe máy bị ngập nước đã được sửa chữa, vệ sinh động cơ, thay nhớt hoàn toàn miễn phí. Chúng tôi hiểu rằng sau mưa lũ, người dân gặp không ít khó khăn, trong khi còn quá nhiều điều phải lo toan. Có chiếc xe để đi lại, đi làm, đưa đón con đi học là điều rất cần thiết. Vì thế, anh em trong đội chỉ mong góp chút công sức nhỏ, giúp bà con sớm vượt qua giai đoạn gian nan này”.

Tại xã Thu Bồn, nhóm thiện nguyện “Duy Xuyên và những người bạn” cũng tổ chức chương trình sửa xe và thay linh kiện miễn phí cho bà con vùng lũ. Anh Lê Công Mười, Phó Trưởng nhóm cho biết, trong đợt lũ vừa qua, nhiều xe máy ngâm nước lâu ngày bị hư hỏng nặng, gây khó khăn trong sinh hoạt và đi lại. Nhận thấy nhu cầu cấp thiết đó, nhóm đã chuẩn bị 1.000 bình nhớt, 300 IC và 300 bugi, tổ chức thay miễn phí tại sân Ban Chỉ huy Quân sự xã Thu Bồn. “Chúng tôi hiểu rằng, sau thiên tai, điều người dân cần không chỉ là gạo hay áo quần, mà còn là chiếc xe để đi làm, để mưu sinh. Hỗ trợ sửa xe dù chỉ là việc nhỏ, nhưng có thể giúp họ trở lại nhịp sống bình thường sớm hơn”, anh Mười chia sẻ