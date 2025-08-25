Xã hội Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát: Nhìn lại hành trình xây dựng điểm tựa an cư ĐNO - Thành phố Đà Nẵng về đích xóa nhà tạm - một chương trình đầy giá trị nhân văn, giải quyết bài toán an sinh cho hộ nghèo, gia đình chính sách, người có công. Đây là thành quả của tinh thần quyết liệt, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị cùng sự chung tay của cộng đồng vì mục tiêu “Không để ai bị bỏ lại phía sau”.

Hội nghị Tổng kết công tác xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn thành phố giai đoạn 2023-2025 diễn ra vào sáng nay 25/8. Ảnh: PHAN VINH

Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát

Ông Hồ Văn Đế là một trong 254 hộ được hỗ trợ chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn xã Khâm Đức giai đoạn 2023 - 2025. Từ nguồn nhà nước hỗ trợ 60 triệu đồng, ông đối ứng thêm 90 triệu đồng để xây căn nhà rộng 50m², tổng trị giá 150 triệu đồng. Từ ngày có nhà mới, cuộc sống gia đình đã thay đổi rõ rệt. Họ không còn nỗi lo khi mùa mưa bão về, con cái có nơi học tập tốt hơn, sức khỏe được cải thiện nhờ không còn cảnh ẩm thấp, gió lùa...

“Được an cư, gia đình tôi có thêm động lực, niềm tin và điều kiện để lao động, phát triển kinh tế. Gia đình tôi mạnh dạn đầu tư vào chăn nuôi, trồng trọt, tăng thu nhập và vươn lên thoát nghèo vào cuối năm 2024. Khi không còn nỗi lo về chỗ ở, chúng tôi ra sức tập trung phát triển sản xuất để ổn định cuộc sống”, ông Đế nói.

[VIDEO] - Ông Hồ Công Điểm, Chủ tịch UBND xã Khâm Đức phát biểu tham luận tại hội nghị:

Ông Hồ Công Điểm, Chủ tịch UBND xã Khâm Đức cho biết, tổng kinh phí thực hiện chương trình lên tới gần 22,9 tỷ đồng, vượt xa kinh phí được cấp trên phân bổ (hơn 12 tỷ đồng). Điều này khẳng định sự thành công của phương châm “Nhà nước hỗ trợ, cộng đồng giúp đỡ, cá nhân, hộ gia đình phải tự lực”. Trong đó, nguồn đóng góp từ hộ gia đình chiếm khá lớn, hơn 10 tỷ đồng, cho thấy sự chủ động, quyết tâm và nỗ lực tự thân của chính những người dân thụ hưởng. Ngoài ra, địa phương còn huy động 110 ngày công hỗ trợ hộ người có công và 1.400 ngày công hỗ trợ hộ nghèo, cận nghèo.

Theo báo cáo UBND thành phố, tổng nguồn kinh phí thực hiện xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn thành phố giai đoạn 2023 - 2025 (chưa kể vốn tín dụng) là hơn 705,8 tỷ đồng. Ngoài nguồn ngân sách nhà nước các cấp, thành phố đã huy động xã hội hóa hơn 136,6 tỷ đồng để hỗ trợ người dân xây dựng, sửa chữa nhà ở. Trong đó, bằng tấm lòng vì cộng đồng, nhiều cá nhân, doanh nghiệp đã tích cực đồng hành, hỗ trợ nguồn lực lớn. Điển hình như Anh hùng lao động Lê Văn Kiểm, Golf Long Thành, Tập đoàn Đạt Phương, Tập đoàn Thaco, Tập đoàn FPT, Cảng Đà Nẵng, các ngân hàng thương mại, tổ chức tôn giáo, doanh nghiệp nhà nước…

Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Lương Nguyễn Minh Triết trao giấy khen cho các doanh nghiệp có đóng góp tích cực trong công tác xóa nhà tạm trên địa bàn thành phố. Ảnh: PHAN VINH

Ông Trần Ngọc Ánh, Giám đốc Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Agribank) chi nhánh Quảng Nam cho biết, trong 3 năm qua, đơn vị đã hỗ trợ 6 tỷ đồng để địa phương thực hiện xóa 100 căn nhà tạm cho hộ nghèo, gia đình chính sách, người có công. Đến nay, hơn 90 căn nhà đã hoàn thành, bàn giao; số còn lại sẽ hoàn tất trước 31/8 năm nay.

“Hy vọng những căn nhà do chúng tôi hỗ trợ giúp người dân an cư, ổn định cuộc sống. Thời gian tới, chúng tôi cam kết tiếp tục đồng hành cùng chính quyền địa phương thực hiện các hoạt động an sinh, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển”, ông Ánh chia sẻ.

[VIDEO] - Ông Nguyễn Dương Quang, Phó Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội thành phố Đà Nẵng tham luận tại hội nghị về vai trò của vốn vay chính sách đối với công tác xóa nhà tạm:

Đảm bảo nhà ở kiên cố

Theo báo cáo của UBND thành phố, tổng số nhà tạm, nhà dột nát giai đoạn 2023 - 2025 là 12.298 căn (gồm 7.257 nhà xây mới và 5.041 nhà sửa chữa). Đến ngày 12/8/2025, 100% chỉ tiêu đã được hoàn thành, gồm 11.939 nhà đã xong và 359 nhà đang triển khai (các hộ cam kết hoàn thành trước ngày 31/8/2025). Như vậy, theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, thành phố Đà Nẵng đã cơ bản hoàn thành công tác xóa nhà tạm, nhà dột nát.

Bà Đinh Thị Thơi, ở thôn Pa Nan, xã Sông Vàng yên tâm vui sống trong căn nhà kiên cố. Ảnh: HỒ QUÂN

Đánh giá của Sở Xây dựng Đà Nẵng, toàn bộ các căn nhà đều tuân thủ tiêu chí “ba cứng”, vật liệu được lựa chọn đảm bảo độ bền lâu dài, ưu tiên những loại dễ bảo trì, dễ tìm tại địa phương và có khả năng chống chịu tốt với bão lũ, mưa dầm. Nhờ vậy, các công trình đã tạo dựng được nơi ở an toàn, ổn định lâu dài cho người dân.

Theo Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Anh Tuấn, công tác tổ chức thực hiện được triển khai minh bạch, chặt chẽ, có sự tham gia giám sát từ cộng đồng dân cư và mặt trận, đoàn thể các cấp, nhằm bảo đảm hỗ trợ đến đúng đối tượng. Danh sách hộ thụ hưởng được rà soát kỹ, công khai tại thôn, tổ dân phố và điều chỉnh kịp thời nếu phát sinh phản ánh.

Đáng chú ý, thành phố yêu cầu từng địa phương không được khoán trắng cho nhà thầu, mà phải phối hợp chặt giữa hộ dân - chính quyền - cộng đồng để tránh tình trạng làm đối phó, sai lệch hồ sơ, phát sinh khiếu kiện.

“ Trong bối cảnh đô thị hóa nhanh chóng, chính những chương trình nhân văn như thế đã giúp kéo gần khoảng cách vùng miền, thu hẹp bất bình đẳng và dựng xây niềm tin vào hệ thống chính sách xã hội. Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Anh Tuấn

Lãnh đạo xã Tây Giang kiểm tra, giám sát tiến độ xóa nhà tạm. Ảnh: HỒ QUÂN

Bà Nguyễn Thị Thanh Phương, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Đà Nẵng cho biết, việc chi hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà tạm, nhà dột nát được các địa phương thực hiện đảm bảo theo danh sách được phê duyệt. Các hộ gia đình được hỗ trợ đã triển khai xây dựng nghiêm túc, đảm bảo đủ tiêu chí “ba cứng”. Ngoài ra, mặt trận cấp xã, cấp huyện cũng thường xuyên giám sát, kiểm tra, phân công cán bộ, công chức theo dõi từng nhóm hộ thụ hưởng, giám sát việc lập danh sách hỗ trợ, quá trình thi công, nghiệm thu và quyết toán kinh phí.

Kiên quyết hoàn thành trước ngày 31/8

Tại hội nghị tổng kết chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn thành phố vừa diễn ra sáng 25/8, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Lương Nguyễn Minh Triết chỉ đạo đến ngày 31/8 phải tập trung toàn lực để hoàn thành 100% các căn nhà đang thi công dở dang, bảo đảm đúng cam kết với người dân. Đây không chỉ là chỉ tiêu, mà là thước đo quyết tâm của chính quyền trong việc thực hiện đúng lời hứa “không ai bị bỏ lại phía sau”, đặc biệt trong dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025).

Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Lương Nguyễn Minh Triết phát biểu chỉ đạo hội nghị. Ảnh: HỒ QUÂN

Cũng theo Chủ tịch UBND thành phố, bên cạnh việc đẩy nhanh tiến độ, các địa phương cần ưu tiên rà soát kỹ đối với những hộ còn khó khăn về nguồn lực. Đối với hộ đã đăng ký nhưng thiếu vốn đối ứng hoặc gặp trở ngại trong quá trình xây dựng, thành phố khuyến khích linh hoạt vận động cộng đồng hỗ trợ thêm. Đồng thời quản lý, giám sát để bảo đảm từng căn nhà được hoàn thiện theo đúng kế hoạch.

“Các địa phương thực hiện nghiêm việc thanh toán, quyết toán nguồn kinh phí hỗ trợ và quản lý, lưu trữ hồ sơ theo đúng quy định. Đối với nguồn kinh phí do cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp trực tiếp hỗ trợ hộ gia đình, UBND cấp xã lập danh sách đối tượng, tổng hợp chung và quản lý hồ sơ theo đúng quy định”, đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết yêu cầu.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Đà Nẵng Lê Trí Thanh tặng giấy khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện công tác xóa nhà tạm trên địa bàn. Ảnh: HỒ QUÂN

Để thực hiện tốt nhiệm vụ an sinh, đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết cũng đề nghị các địa phương tiếp tục tuyên truyền, vận động nhân dân tự tổ chức xây dựng, sửa chữa, gia cố nhà ở để bảo đảm tiêu chí bền chắc, an toàn. Đồng thời kêu gọi, vận động, tiếp nhận và phân bổ nguồn kinh phí hỗ trợ nhà ở cho hộ khó khăn, điển hình như hỗ trợ xây dựng nhà Đại đoàn kết từ nguồn Quỹ “Vì người nghèo” của Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp.

[VIDEO] - Đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng phát biểu chỉ đạo hội nghị: