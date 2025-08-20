An ninh trật tự Công an xã Nam Phước nhanh chóng làm rõ vụ trộm cắp tài sản ĐNO - Ngày 20/8, Công an xã Nam Phước cho biết vừa phát hiện và nhanh chóng làm rõ một vụ trộm cắp tài sản.

Công an làm việc với N.H.T. Ảnh: Công an cung cấp

Trước đó, khoảng 22 giờ 10 phút ngày 18/8, tại đường Võ Thị Sáu (khối phố Mỹ Xuyên), tổ tuần tra Công an xã Nam Phước phát hiện hai nam thanh niên điều khiển xe máy Sirius không gắn biển số, có biểu hiện nghi vấn.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện N.H.T. (SN 2010, xã Thăng Điền) mang theo một laptop ASUS màu đen, một con dao và kìm điện. Người còn lại là N.T.Đ. (SN 2004, xã Duy Nghĩa) mang theo hơn 1 triệu đồng. Ngoài ra, trong cốp xe máy có hai con dao.

Làm việc với tổ tuần tra, hai đối tượng không chứng minh được nguồn gốc tài sản. Tổ tuần tra lập biên bản, tạm giữ tang vật, phương tiện và mời hai đối tượng về trụ sở Công an xã Nam Phước làm việc.

Ban đầu, cả hai khai báo quanh co, tìm cách đánh lạc hướng cơ quan chức năng. Tuy nhiên với bằng chứng thu thập được, sáng 19/8, N.H.T. và N.T.Đ. thừa nhận trộm cắp laptop, tiền mặt và các công cụ tại Nhà thờ ANRE - Phú Yên (khối phố Thanh Chiêm 1, phường Điện Bàn).

Được biết, N.T.Đ. từng có tiền án 6 tháng tù giam về tội trộm cắp tài sản vào năm 2024.

Công an xã Nam Phước bàn giao hai đối tượng cùng tang vật cho Công an phường Điện Bàn tiếp tục điều tra, xử lý.