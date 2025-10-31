Giảm nghèo - An sinh Cùng nhau vượt qua gian khó Những ngày này, nhiều nơi trên địa bàn thành phố Đà Nẵng ngập trong cơn lũ lịch sử. Tại nhiều địa bàn hiểm trở, chia cắt do nước lũ, người dân vẫn có sự đồng hành của chính quyền địa phương, lực lượng chức năng, đặc biệt là sự chung tay của xã hội để cùng nhau vượt qua thiên tai...

Tình nguyện viên CLB thiện nguyện Phan Đức sơ chế thịt heo để làm thịt ngâm mắm gửi về bà con vùng lũ. Ảnh: HUY HOÀNG

Nhiệm vụ từ trái tim...

Những ngày ngập lụt kéo dài khiến đời sống người dân gặp muôn vàn gian khó. Trong lúc ấy, những bếp ăn nghĩa tình, điểm tiếp nhận hàng hóa cứu trợ lần lượt dựng lên, khắc ghi tình người nồng ấm giữa cơn hoạn nạn.

Bà Nguyễn Thị Chiến, Chi hội trưởng Chi hội phụ nữ 50, Chủ nhiệm “Bếp 0 đồng Chiến Nguyễn” (bên trái) chuẩn bị những suất cơm tiếp tế người dân vùng lũ. Ảnh: HUY HOÀNG

Nhóm bếp, gửi yêu thương

Vừa trở về sau chuyến hỗ trợ miền Bắc bị ảnh hưởng mưa bão, lại chứng kiến người dân Đà Nẵng bị ngập lụt, sạt lở, anh Phan Văn Đức (xã Đồng Dương, Chủ nhiệm Câu lạc bộ thiện nguyện Phan Đức) cùng đồng đội tiếp tục lên kế hoạch hỗ trợ người dân gặp thiên tai.

Để thực hiện chương trình, anh cùng bạn bè vận động, kêu gọi những tấm lòng thơm thảo dang đôi tay, chung tấm lòng đóng góp để có thêm nhiều bữa ăn gửi đến đồng bào lúc nguy nan. Có kinh phí, anh Đức cùng tình nguyện viên nhóm lửa luộc thịt heo ngâm mắm, làm mắm dưa, nấu mỳ Quảng, cơm hộp… rồi chèo thuyền vận chuyển đến vùng ngập lụt.

Sinh viên Đại học Đông Á vào bếp chuẩn bị những bữa ăn gửi tặng người dân gặp thiên tai. Ảnh: HUY HOÀNG

Ngoài suất ăn, những phần quà trao đến bà con vùng lụt kèm thêm sữa tươi, bánh chưng, bánh mì để bà con có ăn ngay khi đói. Theo anh Đức, người dân vùng lũ hầu hết phải đi sơ tán, không thể nấu ăn nên những bữa cơm, bún, mỳ, sữa tuy giá trị không lớn nhưng giúp bà con ấm lòng, có sức vượt qua thiên tai.

Tại phường Hòa Cường, không ai bảo ai, nhiều chi hội phụ nữ đồng lòng rút hầu bao mua thực phẩm, gạo mắm nấu cơm tiếp tế vùng ngập lụt.

Ngày 29/10, bà Nguyễn Thị Chiến, Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ 50, Chủ nhiệm “Bếp 0 đồng Chiến Nguyễn” (phường Hòa Cường) cùng chị em đến chợ đầu mối Hòa Cường mua rau thịt, mang đến “Bếp di động dã chiến” đặt tại xã Duy Nghĩa để nấu cơm chuyển đến bà con vùng lũ. Hơn 1.500 suất cơm ấm nóng đầy đủ dinh dưỡng được trao tận tay người dân các xã Duy Nghĩa, Duy Vinh và phường Hội An.

CLB Bạn thương nhau gửi thực phẩm, vật dụng thiết yếu tiếp tế người dân vùng cao bị sạt lở. Ảnh: HUY HOÀNG

Những ngày qua, Đoàn Thanh niên Công an thành phố khẩn trương chuẩn bị 500 suất ăn gửi đến các vùng ngập lụt. Tiếp đó, cán bộ, chiến sĩ Công an thành phố tự nguyện đóng góp kinh phí, nhu yếu phẩm và đóng gói gần 1.000 túi an sinh với đầy đủ thực phẩm ăn liền, lương khô, nước uống,…

Thiếu tá Bùi Anh Đức, Trưởng ban Thanh niên Công an thành phố cho biết, dù thời gian vận động ngắn, nhưng cán bộ, chiến sĩ ủng hộ nhiệt tình, trên tinh thần chung tay vì người dân vùng lũ. Các túi an sinh đã vận chuyển đến các điểm tập kết, sẵn sàng tiếp tế cho bà con vùng ngập lụt các xã: Duy Xuyên, Đại Lộc, Hà Nha với tinh thần hết sức khẩn trương, tất cả vì nhân dân phục vụ.

Trong khi đó, tại các xã miền núi ảnh hưởng nặng nề bởi sạt lở, những điểm trường trở thành nơi trú tránh, lớp học thành nơi nghỉ tạm. Sạt lở gây chia cắt, cô lập, nhà hảo tâm ở miền xuôi tìm cách gửi nhu yếu phẩm ngược núi để tiếp tế bà con. Những bếp ăn “dã chiến” mọc lên. Các cô giáo vùng cao bỗng chốc trở thành những “chị nuôi” giúp bà con và trẻ em có bữa ăn ấm lòng giữa cơn mưa lạnh.

Anh Nguyễn Bình Nam, Chủ nhiệm Câu lạc bộ Bạn thương nhau cho biết, những ngày qua liên tục nhận được tin nhắn từ các xã miền núi cần tiếp tế nhu yếu phẩm cho bà con đồng bào đang sơ tán. Tính đến nay, câu lạc bộ đã vận động những tấm lòng nhân ái ở khắp mọi nơi hỗ trợ thực phẩm, vật dụng thiết yếu cho hơn 20 điểm sơ tán với hơn 1.500 nhân khẩu, giúp người dân vững tin vượt qua cơn hoạn nạn.

Người dân xã Tam Anh gói bánh chưng gửi tặng bà con vùng lũ. Ảnh: V.D

Nhân lên lòng nhân ái

Tại phường Điện Bàn Bắc, ông Nguyễn Mạnh Hùng, Bí thư Đảng ủy phường chỉ đạo các tổ chức chính trị - xã hội vận động cán bộ, hội viên và nhân dân cùng chung tay nấu gần 1.000 suất cơm, đồng thời đặt mua thêm 800 suất ăn và 2.000 chai nước suối để cứu trợ người nhà bệnh nhân đang bị kẹt lại tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Quảng Nam (phường Điện Bàn).

Các Chi Hội phụ nữ phường Hòa Cường trao bánh mì, hỗ trợ người dân vùng ngập lụt. Ảnh: V.D

Những suất cơm nóng hổi, những chai nước trao tay không chỉ là nguồn tiếp tế kịp thời trong lúc khó khăn, mà còn là biểu tượng của tình người, là sự sẻ chia đầy yêu thương giữa mùa mưa lũ.

Cũng trong những ngày mưa lớn, tại xã Tam Anh, không khí tất bật, khẩn trương hiện rõ trên từng gương mặt. Người nấu cơm, người gói bánh, người chuẩn bị từng chai nước… tất cả đều mong muốn góp chút công sức nhỏ bé gửi đến người dân xã Đại Lộc đang chống chọi trong lũ.

Chỉ trong buổi sáng 29/10, người dân và đoàn viên thanh niên xã đã chuẩn bị được 400 suất cơm và 1.000 chiếc bánh chưng để kịp chuyển đến người dân huyện Duy Xuyên (cũ).

Anh Huỳnh Minh Phát, Bí thư Đoàn xã Tam Anh, chia sẻ: “Hiện nhiều xã vẫn bị cô lập, người dân thiếu nước sạch, thiếu điện. Nhưng chính tình người trong bão lũ đã giúp mọi người thêm ấm áp, cùng nhau vượt qua khó khăn này”. Chiều cùng ngày, chuyến xe nghĩa tình của người dân và tuổi trẻ Tam Anh lăn bánh, mang theo tình cảm, sự sẻ chia và tinh thần đoàn kết đến với bà con vùng ngập.

Cùng với đó, Nhóm thiện nguyện Duy Xuyên và những người bạn (xã Thu Bồn) cũng đã triển khai nhiều hoạt động đầy ý nghĩa. Theo anh Lê Công Mười, thành viên của nhóm, trong những ngày từ 27 đến 29/10, nhóm đã chèo ghe, thuyền đến từng nhà để phát cơm cho người dân vùng ngập. Tổng cộng, nhóm đã chuẩn bị và trao hơn 3.000 suất cơm, kèm theo nhu yếu phẩm, nước uống và thuốc hạ sốt cho người dân tại xã Thu Bồn và xã Đại Lộc. Không chỉ hỗ trợ thực phẩm, nhóm còn tổ chức đưa đón, cứu hộ những người dân bị ngập sâu đến nơi an toàn và các bệnh viện.

Vẫn còn nhiều khó khăn trong cơn lũ lịch sử, nhưng sự đồng lòng và yêu thương lan tỏa khắp nơi chính là nguồn động viên to lớn, giúp người dân vùng lũ thêm vững tin, sớm vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống.