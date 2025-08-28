Du lịch Đà Nẵng chờ đón khách dịp lễ 2/9 Với kỳ nghỉ lễ Quốc khánh kéo dài 4 ngày, ngành du lịch thành phố, doanh nghiệp lữ hành, khu, điểm du lịch trên địa bàn đã sẵn sàng kế hoạch phục vụ du khách an toàn và chu đáo.

Dự kiến lượng khách đến rất đông, Bảo tàng Điêu khắc Chăm đã chủ động kế hoạch phục vụ khách từ rất sớm. Ảnh: DIỆP NHƯ

Nhiều hoạt động, ưu đãi thu hút khách

Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, kỳ nghỉ lễ này cũng bắt đầu cho chuỗi các hoạt động kích cầu du lịch nên thành phố có nhiều sản phẩm dịch vụ hấp dẫn.

Cụ thể là chương trình “Tận hưởng Đà Nẵng - Đa trải nghiệm mới” tập trung vào đợt mừng lễ 2/9, cùng chương trình “Megasale trải nghiệm du lịch Đà Nẵng từ ngày 5/9 với nhiều ưu đãi, quà tặng hấp dẫn cho người dân, du khách.

Đáng chú ý là chương trình “3 hộ chiếu trải nghiệm: Đà Nẵng Food Tour, Đà Nẵng Heritage Tour, Đà Nẵng Green Tour” giúp du khách có hành trình trải nghiệm ẩm thực, văn hóa truyền thống và du lịch xanh tại hơn 100 địa điểm ẩm thực đặc sắc; 30 địa điểm di sản, nghệ thuật và 50 điểm du lịch sinh thái.

Cùng với đó, chương trình hành trình trải nghiệm sự kiện và lễ hội (Event and Festival Tour) diễn ra từ ngày 2/9 đến hết năm 2025 với các hoạt động diễu hành, biểu diễn nghệ thuật truyền thống nhằm gia tăng trải nghiệm dành cho du khách.

Thành phố cũng thực hiện miễn phí vé vào cổng tại nhiều bảo tàng như Bảo tàng Đà Nẵng, Bảo tàng Điêu khắc Chăm, Bảo tàng Mỹ thuật, Bảo tàng Văn hóa Sa Huỳnh, Bảo tàng Hội An, Bảo tàng Gốm sứ Mậu Dịch, Bảo tàng Văn hóa Dân gian, Bảo tàng Nghề y truyền thống, Bảo tàng thổ sản… trong dịp lễ.

Đặc biệt, du khách đến Bảo tàng Điêu khắc Chăm và mang theo Hộ chiếu di sản Đà Nẵng (bản giấy hoặc bản điện tử), ngoài các trải nghiệm tại điểm đến sẽ có cơ hội nhận các ưu đãi, quà tặng mang đậm màu sắc văn hóa, các gói ưu đãi trong di chuyển, ăn uống, mua quà tặng… trong thời gian lưu trú, trải nghiệm tại thành phố Đà Nẵng.

Hiện các khu, điểm nổi tiếng như Di tích danh thắng Ngũ Hành Sơn, Sun World Bà Nà Hills, Công viên suối khoáng nóng Núi Thần Tài, Mikazuki, Win wonders Nam Hội An, Cổng trời Đông Giang… đã sẵn sàng nguồn nhân lực phục vụ tốt nhất.

Các điểm này cũng có nhiều hoạt động biểu diễn nghệ thuật, giải trí đa dạng như Bà Nà Hills có màn trình diễn Cabaret After Glow hoặc trải nghiệm tuyến cáp treo số 8 mới với 153 cabin, công suất 3.000 khách/giờ.

Ngoài ra, du khách có thể dạo phố cổ Hội An, ghé thăm Khu đền tháp Mỹ Sơn, tắm biển, đi chợ đêm, ngắm cầu Rồng phun lửa, phun nước và mua sắm tại các chợ.

Bên cạnh đó, du lịch đường thủy nội địa tại Đà Nẵng cũng là trải nghiệm đáng nhớ mà du khách không nên bỏ qua.

Hiện thành phố có 118 tàu du lịch đủ điều kiện hoạt động với tổng sức chứa là 5.821 chỗ; trong đó có 23 tàu hoạt động khu vực sông Hàn, 7 tàu hoạt động khu vực bán đảo Sơn Trà và 88 tàu tại khu vực Cửa Đại - Cù Lao Chàm.

Các doanh nghiệp tàu du lịch đã được tập huấn thường xuyên về an ninh, an toàn đường thủy và sẵn sàng đón khách.

Các điểm đến đã sẵn sàng

Ông Huỳnh Văn Trai, Giám đốc Công ty TNHH Du lịch và Lữ hành Bình Dương cho hay, dịp lễ 2/9 tới đây công ty đã lên kế hoạch đón các đoàn khách địa phương và trong nước đến vui chơi tại Khu du lịch VinWonders Nam Hội An.

Các khu, điểm du lịch trên địa bàn kỳ vọng thu hút đông lượng khách trong dịp lễ Quốc khánh. Ảnh: DIỆP NHƯ

Thời điểm này, có nhiều đoàn khách phía Nam và phía Bắc đăng ký sớm với công ty để nhận ưu đãi giá vé và không bỏ lỡ các dịch vụ đi kèm.

Nhằm giúp cho du khách có những trải nghiệm đáng nhớ, công ty tư vấn kỹ càng về lịch trình di chuyển cũng như giới thiệu chi tiết các hoạt động khám phá tại tổ hợp vui chơi giải trí này.

Chúng tôi luôn hỗ trợ giải đáp cụ thể các thắc mắc của du khách, qua đó để phục vụ chu đáo hơn, nhất là vào cao điểm những ngày lễ khu du lịch rất đông khách.

Bà Phạm Nhất Nữ Như Hoa, Giám đốc Công ty TNHH Đồng Vĩnh Thịnh (chủ quản 2 du thuyền nhà hàng Tàu Rồng Sông Hàn và DaNang Dragon Cruise) chia sẻ: “Lễ 2/9 là cao điểm đối với dịch vụ tàu du lịch trên sông Hàn, vì vậy chúng tôi đã chủ động lên kế hoạch từ rất sớm.

Tàu Rồng Sông Hàn sẽ tăng tần suất hoạt động, khai thác tối đa công suất với trung bình 2-3 chuyến mỗi tối, linh hoạt khung giờ để đáp ứng nhu cầu khách.

Đội tàu của chúng tôi có sức chứa 250 khách/lượt, được trang bị đầy đủ áo phao, hệ thống cứu hộ, camera giám sát và quy trình an toàn nghiêm ngặt.

Công tác kiểm tra kỹ thuật, bảo trì phương tiện được thực hiện trước lễ để đảm bảo an toàn tuyệt đối”.

Giám đốc Bảo tàng Điêu khắc Chăm Lê Thị Thu Trang, cho biết đơn vị đã chủ động xây dựng các phương án đảm bảo vệ sinh, an ninh, an toàn cho điểm đến; tổ chức hoạt động tuyên truyền sự kiện 80 năm Ngày Quốc khánh Việt Nam; tăng cường các sản phẩm, hình thức thông tin về không gian di sản văn hóa của thành phố.

Dự báo lượng khách sẽ tăng cao trong dịp lễ, có thể đạt 600 - 700 lượt khách/ngày với tác động của chính sách mở cửa miễn phí hệ thống các bảo tàng ngày 2/9 và nhu cầu du lịch tăng cao của công chúng với kỳ nghỉ dài ngày.

“Viên chức, người lao động của đơn vị đã được tuyên truyền, phổ biến Bộ tiêu chí văn hóa du lịch Đà Nẵng - Da Nang SMILE nhằm hướng tới thái độ, tác phong ứng xử văn minh, văn hóa trong hoạt động du lịch, phục vụ du khách khi đến với bảo tàng”, bà Trang nói.