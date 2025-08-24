Xã hội Đam mê quảng bá du lịch Với tinh thần năng động, sáng tạo, nhiều sinh viên chung tay thành lập các câu lạc bộ du lịch, tạo sân chơi bổ ích, rèn luyện kỹ năng mềm, góp phần quảng bá hình ảnh quê hương đến bạn bè trong và ngoài nước.

Câu lạc bộ Du lịch trở thành điểm hẹn quen thuộc của những sinh viên yêu thích, đam mê ngành du lịch. ẢNH: ĐVCC

Đây cũng chính là hành trang cần thiết cho học tập cũng như con đường sự nghiệp sau này.

Hết mình với đam mê

Năm 2011, Travelling Club (Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng) chính thức thành lập, trở thành sân chơi học thuật bổ ích cho sinh viên, đồng thời là nơi gắn kết, lan tỏa niềm đam mê du lịch và những trải nghiệm ý nghĩa.

Điểm nhấn của Travelling Club là những hoạt đông định kỳ với nhiều chủ đề phong phú: tìm hiểu nét đẹp văn hóa, hành trình khám phá Ngũ Hành Sơn “Ngũ Hành du ký”, workshop về ngành du lịch. Mỗi hoạt động đều mang lại cho sinh viên sự hứng thú, bổ ích, đồng thời khơi gợi tình yêu đối với quê hương, đất nước.

Bên cạnh đó, Travelling Club còn tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa như: tình nguyện mùa đông, cuộc thi tài năng… Những dấu ấn ấy góp phần tạo nên môi trường năng động, sáng tạo, nơi sinh viên được thử sức và trưởng thành.

Hiện nay, Travelling Club hoạt động với 3 ban: truyền thông, hoạt động và hậu cần, quy tụ hơn 100 thành viên. Hằng năm, câu lạc bộ (CLB) tổ chức tuyển thành viên mới qua 2 vòng: hồ sơ và phỏng vấn. Nhờ sức hút đặc biệt, số lượng đăng ký tham gia luôn vượt xa chỉ tiêu, khẳng định uy tín và sức hấp dẫn của “ngôi nhà chung” Travelling.

Chia sẻ về trải nghiệm tại CLB, sinh viên Trần Thị Ngọc Kiều (Khoa Du lịch) cho biết: “Đến với Travelling, mình không chỉ có thêm những người bạn thân thiết mà còn học được vô vàn điều bổ ích. Từ kỹ năng giao tiếp, làm việc nhóm đến khả năng tổ chức sự kiện, tất cả đều là trải nghiệm quý giá, giúp mình trưởng thành và tự tin hơn cho con đường nghề nghiệp phía trước”.

Chủ nhiệm Travelling Club Trần Bảo Nguyên chia sẻ, CLB không chỉ tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích mà còn là môi trường để sinh viên phát triển toàn diện cả về kiến thức, kỹ năng và trải nghiệm thực tế.

Thời gian tới, CLB tiếp tục mở rộng quy mô hoạt động, đa dạng hóa chủ đề sinh hoạt, đồng thời tăng cường kết nối các tổ chức, doanh nghiệp để mang đến cho các thành viên nhiều cơ hội học tập và trải nghiệm.

Hành trình lớn từ bước chân nhỏ

Tại Trường Đại học Sư phạm (Đại học Đà Nẵng), CLB Du lịch được thành lập từ năm 2019 và đến nay đã trở thành điểm hẹn quen thuộc của những sinh viên yêu thích, đam mê ngành nghề này. Mỗi năm, CLB thu hút khoảng 50-60 lượt sinh viên đăng ký tham gia, tạo nên sân chơi bổ ích để rèn luyện kỹ năng thực tế, đồng thời nuôi dưỡng ước mơ góp phần phát triển du lịch quê hương.

Với phương châm “học đi đôi với hành”, CLB thường xuyên tổ chức nhiều chương trình hấp dẫn nhằm nâng cao trải nghiệm cho các thành viên. Nổi bật như chương trình “Running Man” - sân chơi thi dẫn chương trình, hướng dẫn viên, các kỹ năng mềm liên quan đến chuyên ngành... Nội dung và địa điểm cuộc thi được thay đổi hằng năm để tăng sự khám phá, giúp sinh viên hiểu rõ hơn về văn hóa, lịch sử và cảnh quan của thành phố Đà Nẵng.

Không chỉ dừng lại ở các hoạt động chuyên môn, CLB Du lịch còn lan tỏa tinh thần sẻ chia qua những chương trình thiện nguyện. Hiện nay, CLB phát động kêu gọi thu gom sách vở cũ để gửi tặng các em học sinh vùng núi khó khăn.

Cao Xuân Thanh, Phó Chủ nhiệm CLB Du lịch cho biết: “CLB sinh hoạt định kỳ vào thứ năm hằng tuần, mỗi buổi đều được đổi mới cả về nội dung lẫn hình thức để mang lại sự hứng thú cho các thành viên. CLB đặc biệt chú trọng tuyển chọn những bạn có niềm đam mê, sự năng động và nhiệt huyết với ngành du lịch. Qua các hoạt động, không chỉ tạo môi trường rèn luyện kỹ năng mềm, mà còn khơi dậy tinh thần sáng tạo và niềm hứng khởi học tập trong mỗi thành viên”.