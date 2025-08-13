Du lịch Địa chỉ tin cậy của du khách Mỗi ngày, Trung tâm Hỗ trợ du khách (thuộc Trung tâm Xúc tiến du lịch Đà Nẵng) có hàng trăm du khách gọi điện, gửi email, đến tìm hiểu, hỏi các thông tin liên quan trong hành trình du lịch... Sự nhiệt tình, chu đáo của các chuyên viên hỗ trợ du khách đã mang đến cho du khách sự yên tâm, tin cậy khi đi du lịch tại Đà Nẵng.

Chuyên viên Trung tâm hỗ trợ du khách cung cấp thông tin cho khách du lịch tại quầy thông tin, Sân bay quốc tế Đà Nẵng. Ảnh: HẢI NAM

Đầu tháng 8, các chuyên viên trung tâm nhận được thông tin du khách M.S.S (quốc tịch Ấn Độ) bị thất lạc hộ chiếu khi đi du lịch tại Đà Nẵng; sau đó phối hợp với các cơ quan chức năng, đơn vị liên quan để xác minh và hoàn trả lại hộ chiếu cho du khách.

Anh M.S.S chia sẻ: “Khi mới biết mình bị thất lạc mất hộ chiếu, tôi rất lo lắng vì đây là giấy tờ quan trọng trong khi thời gian về nước đã cận kề. Tìm được hộ chiếu là may mắn rất lớn đối với tôi. Sự tận tâm và nhanh chóng hỗ trợ của các chuyên viên Trung tâm hỗ trợ du khách đã giúp tôi nhanh chóng giải quyết vấn đề và an tâm tiếp tục hành trình trở về nhà”.

Ngoài tìm kiếm đồ đạc bị thất lạc, trung tâm còn cung cấp thông tin du lịch, gợi ý địa điểm ăn uống, vui chơi giải trí phù hợp với lịch trình của du khách ngay tại các quầy thông tin ở sân bay.

Chị Nguyễn Kim Hường, du khách Ninh Bình, bày tỏ về sự nhiệt tình của các chuyên viên đã nhanh chóng giải quyết các thắc mắc của du khách, mang lại sự thuận lợi, tin cậy, hài lòng khi đi du lịch.

Bà Nguyễn Thị Hồng Thắm, Giám đốc Trung tâm Xúc tiến du lịch Đà Nẵng, cho biết 6 tháng đầu năm 2025, Trung tâm Hỗ trợ du khách đã đón tiếp 35.100 lượt khách tại các văn phòng và quầy thông tin tại Sân bay quốc tế Đà Nẵng. Trung tâm cũng tiếp nhận, xử lý 3.330 cuộc gọi, 234 email, 896 tin nhắn qua các ứng dụng mạng xã hội.

Với mục tiêu đáp ứng nhu cầu thông tin của du khách và nâng cao chất lượng dịch vụ, trung tâm tích cực cung cấp các dịch vụ hỗ trợ đa dạng, trong đó có cung cấp thông tin điểm đến như tư vấn các địa điểm tham quan, các sự kiện, lễ hội đặc sắc tại Đà Nẵng và vùng lân cận; hỗ trợ phương tiện và dịch vụ thông qua việc cung cấp thông tin về các phương tiện di chuyển, đặt phòng lưu trú và giới thiệu các nhà hàng, quán ăn uy tín; tiếp nhận và giải quyết các phản ánh liên quan đến chất lượng dịch vụ, giá cả, đặc biệt trong các tình huống có thể ảnh hưởng đến trải nghiệm của du khách…

Ngoài ra, trung tâm đang triển khai thí điểm trợ lý số du lịch AI tại các quầy thông tin tại sân bay Đà Nẵng, giúp du khách nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác.

Bà Thắm cho biết thêm, sau hợp nhất, không gian du lịch của Đà Nẵng được rộng mở, lượng khách hỏi về thông tin tăng cao bao gồm cả thông tin Đà Nẵng và Quảng Nam (cũ).

Du khách không chỉ tìm kiếm các thông tin liên quan đến các điểm đến nổi tiếng mà còn xoay quanh phương tiện vận chuyển, giá vé, lễ hội, sự kiện và bản đồ du lịch của Đà Nẵng và Quảng Nam (cũ).

Hiện Trung tâm Hỗ trợ du khách Đà Nẵng có hai trụ sở chính tại 18 Hùng Vương (phường Hải Châu) và 49 Phan Châu Trinh (phường Hội An), hai quầy thông tin tại Sân bay quốc tế Đà Nẵng. Khi có vấn đề du khách có thể liên hệ với Trung tâm Hỗ trợ du khách qua nhiều kênh khác nhau như: Hotline đầu số tắt: *8899; Email: visitorcenter@danang.gov.vn/danangvisitorcentervn@gmail.com. Các kênh mạng xã hội của Trung tâm Hỗ trợ du khách như: anpage - Danang Visitor Center; Zalo, Whatsapp, Line, Kakaotalk thông qua đường link kết nối: http://bit.ly/3UGYqor