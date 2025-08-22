Giáo dục - Việc làm
Điểm chuẩn Học viện Phụ nữ Việt Nam năm 2025
Điểm chuẩn Học viện Phụ nữ Việt Nam 2025 - 2026 được cập nhật mới nhất.
Điểm chuẩn Học viện Phụ nữ Việt Nam 2025 - 2026
Điểm chuẩn Học viện Phụ nữ Việt Nam 2025 -2026 theo từng mã ngành:
|TT
|Ngành đào tạo
|Mã ngành
|Tổ hợp
xét tuyển
|Phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT
|Phương thức xét quả học tập THPT
(học bạ)
|Phương thức xét kết quả thi Đánh giá năng lực (SPT)
|1
|Quản trị kinh doanh
|7340101
|A00, A01, D01
|23.93
|25.45
|19.46
|C00
|24.93
|26.45
|20.46
|2
|Kinh tế
|7310101
|A00, D01, D09, X25
|24.0267
|25.52
|19.59
|C00
|25.0267
|26.52
|20.59
|3
|Giới và Phát triển
|7310399
|A00, C00, D01,D14, D15
|22.4267
|24.32
|17.5
|4
|Luật
|7380101
|A00, D01, D14, D15
|23.68
|25.26
|19.13
|C00
|24.68
|26.26
|20.13
|5
|Luật kinh tế
|7380107
|A00, D01, D14, D15
|23.83
|25.37
|19.33
|C00
|24.83
|26.37
|20.33
|6
|Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
|7810103
|A00, A01, D01
|24.41
|25.81
|20.18
|C00
|25.41
|26.81
|21.18
|7
|Công tác xã hội
|7760101
|A00, C00, D01,D14, D15
|24.17
|25.63
|19.81
|8
|Tâm lý học
|7310401
|A01, B03, B08, D01
|24.17
|25.63
|19.81
|C00
|25.17
|26.63
|20.81
|9
|Truyền thông đa phương tiện
|7320104
|A00, A01, D01
|25.12
|26.34
|21.26
|C00
|26.62
|27.84
|22.76
|10
|Công nghệ thông tin
|7480201
|A00, A01, D01,D09, X26
|20.68
|23.01
|15.2
|11
|Kinh tế số
|7310109
|A00, D01, D09, X25
|23.2
|24.9
|18.51
|C00
|24.2
|25.9
|19.51
|12
|Marketing
|7340115
|A00, A01, D01
|24.9333
|26.2
|20.97
|C00
|25.9333
|27.2
|21.97