Thể thao Đội tuyển thể hình Việt Nam tranh tài hai giải đấu quốc tế Từ ngày 20 đến 24/8, Giải vô địch thể hình Đông Nam Á lần thứ 19 và Giải vô địch thể hình châu Á lần thứ 57 diễn ra tại Thái Lan, với sự góp mặt của gần 300 vận động viên đến từ nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ.

Đội tuyển thể hình Việt Nam thi đấu giải Đông Nam Á và châu Á năm 2025.. Ảnh: nld.com.vn

Đội tuyển thể hình Việt Nam dự hai giải đấu với 30 vận động viên, hướng đến mục tiêu giành 3 Huy chương Vàng Đông Nam Á và 4 Huy chương Vàng châu Á, xếp trong tốp các đội dẫn đầu toàn đoàn.

Năm 2024, đội tuyển thể hình Việt Nam xếp nhì toàn đoàn Giải vô địch thể hình châu Á.

Năm nay, niềm kỳ vọng của thể hình Việt Nam tiếp tục đặt vào 4 nhà vô địch châu Á gồm: Trương Hoàng Long (thể hình, 85kg), Hồ Công Hoài Long (thể hình, hạng 55kg), Nguyễn Thị Kim Dung (fitness nữ, chiều cao đến 1,65m) và Châu Nguyên Kha (fitness nam, chiều cao đến 1,7m).

Ngoài ra, thành phần đội tuyển thể hình Việt Nam dự giải còn có các lực sĩ kỳ cựu như Đinh Kim Loan (8 Huy chương Vàng thế giới, 4 Huy chương Vàng châu Á) hay Nguyễn Thị Kim Dung (2 Huy chương Vàng thế giới, 2 Huy chương Vàng châu Á).