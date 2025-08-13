Tài chính - Thị trường Dự báo giá cà phê ngày mai 14/8: Nguy cơ cú trượt dốc sau chuỗi tăng giá Giá cà phê ngày 14/8 có thể giảm do áp lực từ thị trường thế giới, chấm dứt chuỗi tăng. Lạm phát Mỹ và thuế Brazil sẽ ảnh hưởng lớn đến xu hướng giá.

Giá cà phê trong nước hôm nay

Sáng 13.8, thị trường cà phê trong nước tiếp tục tăng giá. Tại khu vực Tây Nguyên, giá thu mua phổ biến từ 107.300 – 108.200 đồng/kg.

Cụ thể, Lâm Đồng ghi nhận mức 107.300 đồng/kg, tăng 800 đồng; Gia Lai 107.800 đồng/kg (tăng 800 đồng); Đắk Lắk 108.000 đồng/kg, tăng 700 đồng.

Đắk Nông đạt mức 108.200 đồng/kg, tăng 700 đồng.

So với thời điểm đầu năm 2025 khi giá dao động từ 119.000 – 119.800 đồng/kg, hiện mức giá đã thấp hơn khoảng 11.000 – 11.600 đồng/kg.

Tuy nhiên, nếu so với cùng kỳ năm ngoái (khoảng 103.800 đồng/kg), giá cà phê hiện vẫn cao hơn từ 3.500 – 4.400 đồng/kg.

Địa phương Giá (đ/kg) Biến động (đ/kg) Đắk Lắk 108.000 +700 Lâm Đồng 107.300 +800 Gia Lai 107.800 +800 Đắk Nông 108.200 +700

Giá cà phê hôm nay trên thị trường thế giới

Theo cập nhật giá cà phê lúc 16h00, giá cà phê thế giới đồng loạt giảm mạnh trên 2 sàn giao dịch lớn. Cụ thể:

Trên sàn ICE Futures Europe, giá cà phê Robusta giao tháng 9/2025 hiện ở mức 3.727 USD/tấn, giảm 1 USD/tấn. Giá giao tháng 11/2025 đạt 3.628 USD/tấn, giảm 36 USD/tấn. Giá giao tháng 1/2026 đạt 3.556 USD/tấn, giảm 49 USD/tấn. Giá các kỳ hạn khác cũng đồng loạt giảm mạnh.

Kỳ hạn Giá khớp (USD/tấn) Thay đổi (USD/tấn) 09/25 3,727 ▼1 11/25 3,628 ▼36 01/26 3,556 ▼49 03/26 3,504 ▼55 05/26 3,474 ▼57

Trên sàn ICE Futures US, giá cà phê Arabica giao tháng 9/2025 hiện ở mức 315,15 cent/lb, giảm 5,55 cent/lb. Giá giao tháng 12/2025 ở mức 308,30 cent/lb, giảm 5,75 cent/lb. Các kỳ hạn tiếp theo cũng đồng loạt giảm mạnh, phản ánh xu hướng tiêu cực trên thị trường.

Kỳ hạn Giá khớp (cent/lb) Thay đổi (cent/lb) 09/25 315.15 ▼5.55 12/25 308.30 ▼5.75 03/26 298.45 ▼5.80 05/26 291.95 ▼5.60 07/26 286.00 ▼5.35

Dự báo giá cà phê ngày mai 14/8/2025

Dự báo giá cà phê ngày mai ở trong nước

Sáng ngày 13/8, giá cà phê trong nước tiếp tục tăng, với mức thu mua phổ biến tại Tây Nguyên dao động từ 107.300 – 108.200 đồng/kg. So với thời điểm đầu năm 2025, giá cà phê hiện tại thấp hơn khoảng 11.000 – 11.600 đồng/kg, tuy nhiên vẫn cao hơn khoảng 3.500 – 4.400 đồng/kg so với cùng kỳ năm ngoái.

Do giá cà phê thế giới giảm mạnh trong phiên giao dịch ngày 13/8, nhiều khả năng giá cà phê trong nước sẽ giảm trở lại trong ngày 14/8, chấm dứt chuỗi ngày tăng giá.

Dự báo giá cà phê ngày mai ở trên thế giới

Giá cà phê thế giới đã giảm trở lại sau 3 phiên tăng giá liên tiếp. Trên sàn ICE Futures Europe, giá cà phê Robusta giao tháng 9/2025 ở mức 3.727 USD/tấn, giảm 1 USD/tấn. Trên sàn ICE Futures US, giá cà phê Arabica giao tháng 9/2025 ở mức 315,15 cent/lb, giảm 5,55 cent/lb.

Nguyên nhân giảm giá chủ yếu do áp lực thanh lý và những lo ngại về dữ liệu lạm phát Mỹ. Lượng tồn kho cà phê ICE giảm đã hỗ trợ giá phần nào nhưng không đủ để giữ đà tăng. Đồng USD giảm trên diện rộng sau dữ liệu lạm phát cũng giúp cà phê phục hồi vào cuối phiên nhưng vẫn đóng cửa ở mức âm.

Với các yếu tố vĩ mô và nguồn cung hiện tại, nhiều khả năng giá cà phê thế giới sẽ tiếp tục điều chỉnh giảm nhẹ trong phiên giao dịch ngày mai, 14/8. Tuy nhiên, sự giảm giá của đồng USD có thể hạn chế đà giảm này.

Dự báo xu hướng giá cà phê trong thời gian tới

Thị trường đang chờ đợi Tổng thống Trump đưa ra quyết định về việc miễn trừ thuế 50% đối với hàng xuất khẩu cà phê của Brazil. Nếu mức thuế này được áp dụng, nó sẽ gây ảnh hưởng lớn đến nguồn cung và giá cà phê Brazil, từ đó tác động lên giá cà phê thế giới.

Dữ liệu lạm phát của Mỹ và các nền kinh tế lớn sẽ ảnh hưởng đến quyết định chính sách tiền tệ của các ngân hàng trung ương, đặc biệt là Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed). Nếu lạm phát hạ nhiệt, Fed có thể hạ lãi suất, làm suy yếu đồng USD và hỗ trợ giá cà phê. Ngược lại, nếu lạm phát vẫn ở mức cao, giá cà phê có thể chịu áp lực giảm.

Lượng tồn kho cà phê ICE giảm đang là yếu tố hỗ trợ giá. Tuy nhiên, lượng mưa cao hơn mức trung bình ở Brazil đã làm giảm bớt lo ngại về khô hạn, đây là yếu tố tiêu cực cho giá. Niên vụ 2024-2025 tại Việt Nam dự kiến đạt mức xuất khẩu kỷ lục gần 8 tỷ USD, cho thấy nguồn cung Robusta vẫn dồi dào, có thể gây áp lực lên giá.

Tại Việt Nam, việc áp thuế GTGT đối với cà phê nhân xanh có thể gây gánh nặng tài chính cho các doanh nghiệp, ảnh hưởng đến hoạt động xuất khẩu và gián tiếp tác động đến giá thu mua nội địa. Các kiến nghị của VICOFA về việc miễn thuế sẽ là một điểm cần theo dõi.