Thứ Tư, 13/8/2025
Tài chính - Thị trường

Giá lúa gạo hôm nay 13/8: Xuất khẩu dẫn đầu, nội địa ổn định

13/08/2025 10:45

Giá lúa gạo hôm nay ổn định, lúa tươi 5.700-6.200 đồng/kg, gạo CL 555 giảm còn 8.650-8.750 đồng/kg. Gạo xuất khẩu Việt Nam dẫn đầu khu vực với 395 USD/tấn (5% tấm), thị trường nội địa trầm lắng.

Giá lúa gạo trong nước

Tại Đồng bằng sông Cửu Long, giá lúa giữ ổn định: IR 50404, OM 18, Nàng Hoa 9, Đài Thơm 8 5.700 - 6.200 đồng/kg; OM 5451 5.900 - 6.000 đồng/kg. Gạo nguyên liệu OM 380 8.300 - 8.400 đồng/kg, CL 555 giảm 150 đồng/kg còn 8.650 - 8.750 đồng/kg, IR 504 giảm 50 đồng/kg còn 8.450 - 8.550 đồng/kg, OM 5451 9.500 - 9.650 đồng/kg, OM 18 9.600 - 9.700 đồng/kg.

GIỐNG LÚAGIÁ (đồng/kg)Tăng/giảm (đồng)
Lúa IR 50404 (tươi)5.700 – 5.800
Lúa OM 54515.900 – 6.000
Lúa Đài thơm 8 (tươi)6.100 – 6.200
Lúa OM 18 (tươi)6.100 – 6.200
Lúa Nhật7.800 – 8.000
Lúa Nàng Nhen (khô)20.000
Lúa Nàng Hoa 96.100 – 6.200
Lúa OM 54515.900 – 6.000

Gạo bán lẻ không đổi: Nàng Nhen 28.000 đồng/kg, Hương Lài 22.000 đồng/kg, gạo thường 13.000 - 14.000 đồng/kg, gạo thơm Thái 20.000 - 22.000 đồng/kg.

GIỐNG GẠOGIÁ (đồng/kg)Tăng/giảm (đồng)
Nàng Nhen28.000
Gạo thường14.000 – 15.000
Gạo thơm17.000 – 22.000
Gạo thơm Jasmine17.000 – 18.000
Gạo Nàng hoa21.000
Gạo tẻ thường13.000 – 14.000
Gạo thơm thái hạt dài18.000 – 20.000
Gạo Hương Lài22.000
Gạo thơm Đài Loan20.000
Gạo Nhật22.000
Gạo Sóc thường17.500
Gạo nguyên liệu OM 3807.950 – 8.050
Gạo nguyên liệu CL 5558.600 – 8.750
Gạo nguyên liệu OM 54519.500 – 9.650
Gạo nguyên liệu IR 5048.200 – 8.300
Gạo nguyên liệu OM 189.600 – 9.700

Phụ phẩm

Giá cám khô 8.000 - 9.000 đồng/kg, tấm thơm OM 504 7.500 - 7.700 đồng/kg, trấu 1.000 - 1.150 đồng/kg, không biến động.

Mặt hàngGIÁ (đồng/kg)Tăng/giảm (đồng)
Tấm thơm7.400 – 7.500
Cám6.450 – 6.550
Trấu1.000 – 1.150

Thị trường giao dịch

Nguồn lúa cuối vụ ít, giao dịch tại An Giang, Đồng Tháp, Cà Mau, Cần Thơ, Tây Ninh chậm. Thương lái mua cầm chừng, giá ổn định, một số nơi nông dân giữ giá cao.

GIỐNG NẾPGIÁ (đồng/kg)Tăng/giảm (đồng)
Nếp IR 4625 (khô)9.500 – 9.700
Nếp 3 tháng (khô)9.600 – 9.700
Nếp IR 4625 (tươi)7.300 – 7.500

Giá gạo xuất khẩu

Giá gạo Việt Nam dẫn đầu khu vực: 5% tấm 395 USD/tấn, 25% tấm 371 USD/tấn, 100% tấm 339 USD/tấn, vượt Thái Lan và Ấn Độ. Nguồn cung toàn cầu dư thừa, Ấn Độ giảm giá gạo 5% tấm xuống 360 - 368 USD/tấn, Philippines tạm ngừng nhập khẩu đến tháng 10 gây áp lực giảm giá.

Giá vàng hôm nay 13/8/2025: Giá vàng nhẫn nhảy múa, vàng miếng đi ngang, vàng thế giới tăng nhẹ

Giá vàng hôm nay 13/8/2025: Giá vàng nhẫn nhảy múa, vàng miếng đi ngang, vàng thế giới tăng nhẹ

Giá heo hơi hôm nay 13/8: Miền Trung lao thẳng đứng, miền Bắc và miền Nam theo sau

Giá heo hơi hôm nay 13/8: Miền Trung lao thẳng đứng, miền Bắc và miền Nam theo sau

Tiếp tục áp dụng bảng giá đất đã được điều chỉnh, bổ sung đến năm 2025

Tiếp tục áp dụng bảng giá đất đã được điều chỉnh, bổ sung đến năm 2025

Giá tiêu hôm nay 13/8: Trong nước chững lại ở mốc 142.000 đồng, Indonesia đỏ chót

Giá tiêu hôm nay 13/8: Trong nước chững lại ở mốc 142.000 đồng, Indonesia đỏ chót

Giá cà phê hôm nay 13/8: Sàn Robusta và Arabica xuyên thủng đáy

Giá cà phê hôm nay 13/8: Sàn Robusta và Arabica xuyên thủng đáy

