Tài chính - Thị trường Giá vàng trưa nay 13/8/2025: Vàng SJC, DOJI đứng hình, vàng nhẫn biến động trái chiều, vàng thế giới tăng nhẹ Giá vàng trưa 13/8/2025: Vàng SJC, DOJI giữ ổn định 123,9 triệu đồng/lượng, vàng nhẫn biến động trái chiều, vàng thế giới tăng nhẹ lên 3349,8 USD/ounce.

Cập nhật giá vàng trưa nay ngày 13/8/2025 mới nhất ở thị trường trong nước

Thị trường kim loại quý trong nước trưa nay lại chứng kiến một kịch bản quen thuộc, khi vàng miếng vẫn đi ngang, trong khi giá vàng nhẫn lại có những biến động bất ngờ. Các thương hiệu vàng lớn tiếp tục duy trì mức giá cũ.

Giá vàng hôm nay Mua vào Bán ra SJC tại Hà Nội 122,7 - 123,9 - Tập đoàn DOJI 122,7 - 123,9 - Mi Hồng 123,2 - 123,9 - PNJ 122,7 - 123,9 - Vietinbank Gold

123,9 - Bảo Tín Minh Châu 122,7 - 123,9 - Phú Quý 121,9 - 123,9 -

Giá vàng SJC, DOJI ngủ yên ở mốc 123,9 triệu đồng/lượng

Cụ thể, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá mua vào ở mức 122,7 triệu đồng/lượng và giá bán ra là 123,9 triệu đồng/lượng. Cùng chung xu hướng này.

Tập đoàn DOJI cũng tạm thời không thay đổi mức giá, tiếp tục giao dịch ở 122,7 triệu đồng/lượng (mua vào) và 123,9 triệu đồng/lượng (bán ra).

Giá vàng tại các thương hiệu khác đồng loạt bình ổn

Giá vàng tại Mi Hồng có chút khác biệt khi niêm yết giá mua vào cao hơn một chút, ở mức 123,2 triệu đồng/lượng, trong khi giá bán ra giữ nguyên 123,9 triệu đồng/lượng.

Cùng lúc đó, Phú Quý cũng có mức giá mua vào riêng, thấp hơn so với mặt bằng chung, chỉ 121,9 triệu đồng/lượng, trong khi giá bán ra vẫn giữ ở 123,9 triệu đồng/lượng.

Riêng đối với PNJ và Vietinbank Gold, giá vàng miếng cũng không có bất kỳ thay đổi nào đáng kể. PNJ niêm yết mức mua vào là 122,7 triệu đồng/lượng và bán ra 123,9 triệu đồng/lượng.

Trong khi đó, Vietinbank Gold chỉ niêm yết giá bán ra ở mức 123,9 triệu đồng/lượng.

Tại Bảo Tín Minh Châu, giá vàng nhẫn trơn điều chỉnh tăng ở cả hai chiều, với mức niêm yết mua vào là 116,0 triệu đồng/lượng và bán ra là 119,0 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn trơn 9999 ngày hôm nay 13/8/2025 tăng nhẹ

Vào 12h00 ngày 13/8/2025, giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng của DOJI được niêm yết ở mức 116,5 triệu đồng/lượng (mua) và 119,5 triệu đồng/lượng (bán), tăng 200 nghìn đồng/lượng ở chiều mua vào và giảm 300 nghìn đồng/lượng ở chiều bán ra so với ngày trước, với mức chênh lệch mua - bán là 3,3 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn trơn ngày hôm nay 13/8/2025 đi ngang

Bảo Tín Minh Châu giữ giá vàng nhẫn ở mức 117,0 triệu đồng/lượng (mua) và 120,0 triệu đồng/lượng (bán), không đổi ở cả 2 chiều so với đầu giờ sáng, với chênh lệch 3 triệu đồng/lượng.

Tập đoàn Phú Quý cũng niêm yết giá vàng nhẫn ở mức 116,5 triệu đồng/lượng (mua) và 119,5 triệu đồng/lượng (bán), đi ngang ở cả 2 chiều so với ngày hôm qua, với mức chênh lệch mua - bán là 3 triệu đồng/lượng.

Bảng giá vàng trưa nay 13/8/2025 ở trong nước chi tiết

Giá vàng hôm nay 13/8/2025 Loại Mua vào Bán ra SJC tại Hà Nội 122,7

- 123,9

- Tập đoàn DOJI 122,7

- 123,9

- Mi Hồng 123,2

- 123,9

- PNJ 122,7

- 123,9

- Vietinbank Gold - 123,9

- Bảo Tín Minh Châu 122,7

- 123,9

- Phú Quý 121,9

- 123,9

-

1. DOJI - Cập nhật: 13/08/2025 12:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼ / ▲ So với ngày hôm qua. Loại Mua vào Bán ra AVPL/SJC HN 122.700

- 123.900

- AVPL/SJC HCM 122.700

- 123.900

- AVPL/SJC ĐN 122.700

- 123.900

- Nguyên liệu 9999 - HN 122.700

- 123.900

- Nguyên liệu 999 - HN 122.700

- 123.900

-

2. PNJ - Cập nhật: 13/08/2025 12:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼ / ▲ So với ngày hôm qua. Khu vực Mua vào Bán ra TPHCM - PNJ 122.700

- 123.900

- Hà Nội - PNJ 122.700

- 123.900

- Đà Nẵng - PNJ 122.700

- 123.900

- Miền Tây - PNJ 122.700

- 123.900

- Tây Nguyên - PNJ 122.700

- 123.900

- Đông Nam Bộ - PNJ 122.700

- 123.900

-

3. AJC - Cập nhật: 13/08/2025 12:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼ / ▲ So với ngày hôm qua. Loại Mua vào Bán ra Trang sức 99.99 11,470

- 11,920

- Trang sức 99.9 11,460

- 11,910

- NL 99.99 10,820

- - Nhẫn tròn ko ép vỉ T.Bình 10,820

- - N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 11,680

- 11,980

- N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 11,680

- 11,980

- N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 11,680

- 11,980

- Miếng SJC Thái Bình 12,300

- 12,420

- Miếng SJC Nghệ An 12,300

- 12,420

- Miếng SJC Hà Nội 12,300

- 12,42

-

4. SJC - Cập nhật: 13/08/2025 12:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼ / ▲ So với ngày hôm qua. Loại Mua vào Bán ra Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 122.700

- 123.900

- Vàng SJC 5 chỉ 122.700

- 123.920

- Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 122.700

- 123.930

- Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 116.500

- 119.000

- Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 116.500

- 119.100

- Nữ trang 99,99% 116.300

▲200K 118.300

▲200K Nữ trang 99% 112.628

▲198K 117.128

▲198K Nữ trang 68% 73.402

▲136K 80.602

▲136K Nữ trang 41,7% 42.286

▲83K 49.486

▲83K

Cập nhật giá vàng thế giới trưa nay 13/8/2025 mới nhất

Giá vàng thế giới, lúc 12h00 ngày 13/8/2025 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao ngay ở mức 3349,8 USD/ounce. Giá vàng hôm nay tăng 2,5 USD. Quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng Vietcombank (26.450 VND/USD), vàng thế giới có giá khoảng 110,09 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí). So sánh với giá vàng miếng SJC trong nước cùng ngày (122,7-123,9 triệu đồng/lượng), giá vàng SJC hiện cao hơn giá vàng quốc tế khoảng 12,81 triệu.

Cập nhật giá vàng thế giới trưa nay 13/8/2025 mới nhất

Hôm nay, giá vàng trên thị trường thế giới tăng nhẹ, chủ yếu nhờ đồng đô la Mỹ suy yếu. Nguyên nhân là do dữ liệu lạm phát ở Mỹ gần đây cho thấy mức tăng không quá cao, củng cố thêm niềm tin của thị trường rằng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ cắt giảm lãi suất vào tháng 9 tới.

Khi lãi suất giảm, vàng trở nên hấp dẫn hơn với các nhà đầu tư vì không sinh lời nhưng lại giữ giá tốt hơn so với tiền gửi ngân hàng. Hiện tại, một ounce vàng đang giao động quanh mức 3.350 USD.

Một yếu tố khác đang được giới đầu tư quan tâm là cuộc gặp thượng đỉnh giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin. Cuộc gặp này được kỳ vọng sẽ giải quyết một phần xung đột ở Ukraine.

Nếu cuộc đàm phán không đạt kết quả tích cực và chiến tranh tiếp tục, giá vàng có thể tăng mạnh trở lại, thậm chí vượt qua mốc 3.400 USD. Tuy nhiên, Nhà Trắng đã hạ thấp kỳ vọng về một thỏa thuận ngừng bắn nhanh chóng, cho thấy thị trường vẫn sẽ phải chờ đợi thêm.

Ngoài ra, giá vàng còn chịu ảnh hưởng từ các thông tin kinh tế khác. Dữ liệu lạm phát mới nhất của Mỹ cho thấy chỉ số giá tiêu dùng (CPI) chỉ tăng 0,2% trong tháng 7, thấp hơn một chút so với tháng 6. Điều này khiến đồng đô la Mỹ giảm giá, làm cho vàng trở nên rẻ hơn đối với những người nắm giữ các loại tiền tệ khác.

Từ đó kích thích nhu cầu mua vào. Bên cạnh đó, việc Mỹ và Trung Quốc gia hạn thỏa thuận ngừng áp thuế cũng giúp giảm bớt căng thẳng thương mại, tạo môi trường thuận lợi hơn cho thị trường vàng.

Trong thời gian tới, các nhà đầu tư sẽ tiếp tục theo dõi các dữ liệu kinh tế quan trọng khác của Mỹ, bao gồm chỉ số giá sản xuất, số liệu về đơn xin trợ cấp thất nghiệp hàng tuần và doanh số bán lẻ. Những thông tin này sẽ cung cấp thêm manh mối về tình hình kinh tế và có thể ảnh hưởng đến quyết định của Fed về việc cắt giảm lãi suất. Tất cả những yếu tố trên sẽ tiếp tục định hình hướng đi của giá vàng trong những ngày tới.