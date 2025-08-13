Tài chính - Thị trường Giá vàng hôm nay 13/8/2025: Giá vàng nhẫn nhảy múa, vàng miếng đi ngang, vàng thế giới tăng nhẹ Giá vàng hôm nay 13/8/2025: Vàng nhẫn tăng, vàng miếng đi ngang. Giá SJC và DOJI giữ ở mức 123,9 triệu/lượng, trong khi vàng thế giới tăng nhẹ.

Giá vàng sáng nay 13/8/2025 mới nhất cho thấy thị trường vàng miếng tiếp tục giữ xu hướng đi ngang. Sau những phiên biến động mạnh, giá vàng SJC tại hầu hết các thương hiệu lớn đều không thay đổi.

Giá vàng hôm nay Mua vào Bán ra SJC tại Hà Nội 122,7 - 123,9 - Tập đoàn DOJI 122,7 - 123,9 - Mi Hồng 123,2 - 123,9 - PNJ 122,7 - 123,9 - Vietinbank Gold

123,9 - Bảo Tín Minh Châu 122,7 - 123,9 - Phú Quý 121,9 - 123,9 -

Giá vàng SJC, DOJI ngủ yên ở mốc 123,9 triệu đồng/lượng

Tính đến sáng nay, giá vàng SJC tại Hà Nội được niêm yết ở mức 122,7 triệu đồng/lượng (mua vào) và 123,9 triệu đồng/lượng (bán ra).

Tương tự SJC, Tập đoàn DOJI cũng giữ nguyên mức giá niêm yết của mình. Cụ thể, giá vàng DOJI được giao dịch ở mức 122,7 triệu đồng/lượng (mua vào) và 123,9 triệu đồng/lượng (bán ra).

Giá vàng tại các thương hiệu khác có Mi Hồng giữ ở mức cao

Trong khi các thương hiệu khác duy trì mức giá cũ, vàng miếng tại Mi Hồng lại có giá mua vào cao hơn một chút. Cụ thể, giá mua vào là 123,2 triệu đồng/lượng, trong khi giá bán ra vẫn là 123,9 triệu đồng/lượng.

Giá vàng PNJ sáng nay được niêm yết ở mức 122,7 triệu đồng/lượng (mua vào) và 123,9 triệu đồng/lượng (bán ra), hoàn toàn đi ngang so với phiên trước.

Tại Bảo Tín Minh Châu cũng niêm yết giá vàng SJC ở mức 122,7 triệu đồng/lượng (mua vào) và 123,9 triệu đồng/lượng (bán ra), không thay đổi so với hôm qua.

Tuy nhiên, Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý lại có mức giá mua vào thấp nhất thị trường, chỉ 121,9 triệu đồng/lượng, trong khi giá bán ra vẫn là 123,9 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn trơn 9999 ngày hôm nay 13/8/2025 tăng nhẹ

Vào 09h30 ngày 13/8/2025, giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng của DOJI được niêm yết ở mức 116,5 triệu đồng/lượng (mua) và 119,8 triệu đồng/lượng (bán), tăng 200 nghìn đồng/lượng ở chiều mua vào so với ngày trước, với mức chênh lệch mua - bán là 3,3 triệu đồng/lượng.

Bảo Tín Minh Châu giữ giá vàng nhẫn ở mức 117,0 triệu đồng/lượng (mua) và 120,0 triệu đồng/lượng (bán), không đổi ở cả 2 chiều so với đầu giờ sáng, với chênh lệch 3 triệu đồng/lượng.

Tập đoàn Phú Quý cũng niêm yết giá vàng nhẫn ở mức 116,5 triệu đồng/lượng (mua) và 119,5 triệu đồng/lượng (bán), đi ngang ở cả 2 chiều so với ngày hôm qua, với mức chênh lệch mua - bán là 3 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới, lúc 09h30 ngày 13/8/2025 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao ngay ở mức 3349,6 USD/ounce. Giá vàng hôm nay tăng 2,3 USD. Quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng Vietcombank (26.450 VND/USD), vàng thế giới có giá khoảng 110,10 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí). So sánh với giá vàng miếng SJC trong nước cùng ngày (122,7-123,9 triệu đồng/lượng), giá vàng SJC hiện cao hơn giá vàng quốc tế khoảng 13,8 triệu.

Giá vàng đã có một phiên giao dịch đầy biến động sau khi báo cáo lạm phát tại Mỹ được công bố. Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 7 tăng 2,7% so với cùng kỳ, thấp hơn dự kiến.

Tuy nhiên, chỉ số lạm phát lõi lại tăng 3,1%, cao hơn mức kỳ vọng. Điều này làm gia tăng khả năng Fed sẽ cắt giảm lãi suất 0,25 điểm phần trăm tại cuộc họp vào ngày 17/9 tới, một thông tin tích cực cho giá vàng.

Trong khi đó, chính sách thuế của Tổng thống Trump cũng gây ra những rung lắc nhất định. Sau khi Tổng thống tuyên bố vàng nhập khẩu sẽ không bị áp thuế, giá vàng đã giảm nhẹ nhưng sau đó đã phục hồi.

Quyết định này giúp xoa dịu lo ngại về một cuộc chiến thương mại mới, đặc biệt sau khi ông Trump gia hạn việc tạm ngừng tăng thuế đối với hàng hóa Trung Quốc thêm 90 ngày.

Các chuyên gia cảnh báo, thị trường vàng có thể sẽ tiếp tục biến động trong thời gian tới. Các nhà đầu tư đang theo dõi sát sao những thông tin chính sách từ chính quyền Mỹ.

Nếu việc miễn thuế được xác nhận chính thức, giá vàng có thể ổn định. Ngược lại, bất kỳ tín hiệu không rõ ràng nào cũng có thể châm ngòi cho những đợt điều chỉnh mới trên thị trường.

Thị trường vàng thế giới đang cho thấy sức mạnh đáng kể, với mức giá duy trì trên ngưỡng 3.300 USD/ounce. Báo cáo mới nhất từ Tập đoàn Quốc tế Hà Lan (ING) đã lạc quan hơn về triển vọng của kim loại quý này.

Bà Manthey, chiến lược gia hàng hóa của ING, đã nâng dự báo giá vàng sau khi nhận thấy sự chững lại của thị trường lao động Mỹ và áp lực lạm phát vẫn dai dẳng.

Bà Manthey dự kiến giá vàng sẽ đạt mức trung bình 3.400 USD/ounce trong quý III và 3.450 USD/ounce trong quý IV năm nay. Đây là một sự điều chỉnh tăng đáng kể so với dự báo trước đó là 3.200 USD/ounce.

Xu hướng tăng này được kỳ vọng sẽ tiếp tục trong năm 2026, với giá vàng có thể vượt mốc 3.500 USD/ounce vào quý I và đạt mức trung bình 3.512 USD/ounce cho cả năm.

Cơ sở cho những dự báo tích cực này đến từ kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ thực hiện một đợt cắt giảm lãi suất mạnh mẽ trong nửa cuối năm 2025.

Theo công cụ CME FedWatch, thị trường đang đặt cược gần 90% khả năng Fed sẽ hạ lãi suất vào tháng tới, và có 50% khả năng sẽ có ba đợt cắt giảm trong năm nay. Ngoài ra, những lo ngại về tính độc lập của Fed cũng đang thúc đẩy nhu cầu mua vàng như một kênh trú ẩn an toàn.