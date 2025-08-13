Tài chính - Thị trường Giá vàng chiều nay 13/8/2025: SJC quay lại đỉnh kỷ lục, DOJI đi ngang, vượt đỉnh 124 triệu đồng/lượng Chiều 13/8/2025, giá vàng SJC chạm đỉnh kỷ lục 124,2 triệu đồng/lượng, DOJI đi ngang, Phú Quý tăng mạnh, vàng nhẫn 9999 ổn định quanh 119,5 triệu đồng/lượng.

Cập nhật giá vàng chiều nay ngày 13/8/2025 mới nhất ở thị trường trong nước

Vào chiều nay 13/8/2025, thị trường vàng trong nước ghi nhận sự biến động tích cực, với phần lớn các thương hiệu lớn đều tăng giá. Cập nhật giá vàng hôm nay 13/8/2025 mới nhất cho thấy một số nơi điều chỉnh mạnh cả chiều mua vào và bán ra.

Giá vàng hôm nay Mua vào Bán ra SJC tại Hà Nội 123,0 ▲300K 124,2 ▲300K Tập đoàn DOJI 122,7 - 123,9 - Mi Hồng 123,4 ▲200K 124,2 ▲300K PNJ 122,7 - 123,9 - Vietinbank Gold

124,2 ▲300K Bảo Tín Minh Châu 122,7 - 123,9 - Phú Quý 122,2 ▲300K 124,2 ▲300K

Giá vàng SJC quay lại đỉnh kỷ lục, DOJI đi ngang

Tại SJC Hà Nội, giá vàng SJC hôm nay đã bật tăng 300.000 đồng/lượng cho cả hai chiều giao dịch. Cụ thể, giá mua vào niêm yết ở mức 123,0 triệu đồng/lượng và giá bán ra là 124,2 triệu đồng/lượng, phản ánh sự phục hồi đáng chú ý của thương hiệu này.

Trong khi đó, giá vàng tại Tập đoàn DOJI lại có xu hướng đi ngang, không thay đổi so với phiên giao dịch trước. Giá vàng miếng DOJI đang được giao dịch ở mức 122,7 triệu đồng/lượng (mua vào) và 123,9 triệu đồng/lượng (bán ra).

Giá vàng tại các thương hiệu khác có Phú Quý có cùng xu hướng tăng

Thương hiệu vàng Mi Hồng cho thấy sự điều chỉnh khá mạnh với giá mua vào tăng 200.000 đồng/lượng lên 123,4 triệu đồng/lượng, và giá bán ra tăng tới 300.000 đồng/lượng, chốt ở 124,2 triệu đồng/lượng.

Tương tự như DOJI, giá vàng PNJ cũng tạm thời giữ mức giá không đổi. Chiều mua vào được niêm yết là 122,7 triệu đồng/lượng và chiều bán ra là 123,9 triệu đồng/lượng.

Đối với Vietinbank Gold, giá bán ra đã được điều chỉnh tăng 300.000 đồng/lượng, đạt 124,2 triệu đồng/lượng.

Tại Bảo Tín Minh Châu, giá vàng hôm nay cũng có một phiên giao dịch khởi sắc với mức tăng 300.000 đồng/lượng ở cả hai chiều. Giá mua vào là 123,0 triệu đồng/lượng và bán ra là 124,2 triệu đồng/lượng.

Cuối cùng, Tập đoàn Phú Quý cũng không nằm ngoài xu hướng tăng giá của thị trường. Giá vàng miếng Phú Quý tăng 300.000 đồng/lượng cho cả mua và bán, đưa giá mua lên 122,2 triệu đồng/lượng và giá bán là 124,2 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn trơn 9999 ngày hôm nay 13/8/2025 tăng nhẹ

Vào 15h30 ngày 13/8/2025, giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng của DOJI được niêm yết ở mức 116,5 triệu đồng/lượng (mua) và 119,5 triệu đồng/lượng (bán), tăng 200 nghìn đồng/lượng ở chiều mua vào và giảm 300 nghìn đồng/lượng ở chiều bán ra so với ngày trước, với mức chênh lệch mua - bán là 3,3 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn trơn ngày hôm nay 13/8/2025 đi ngang

Bảo Tín Minh Châu giữ giá vàng nhẫn ở mức 117,0 triệu đồng/lượng (mua) và 120,0 triệu đồng/lượng (bán), không đổi ở cả 2 chiều so với đầu giờ sáng, với chênh lệch 3 triệu đồng/lượng.

Tập đoàn Phú Quý cũng niêm yết giá vàng nhẫn ở mức 116,5 triệu đồng/lượng (mua) và 119,5 triệu đồng/lượng (bán), đi ngang ở cả 2 chiều so với ngày hôm qua, với mức chênh lệch mua - bán là 3 triệu đồng/lượng.

Cập nhật giá vàng thế giới chiều nay 13/8/2025 mới nhất

Giá vàng thế giới, lúc 15h30 ngày 13/8/2025 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao ngay ở mức 3354,5 USD/ounce. Giá vàng hôm nay tăng 7,2 USD. Quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng Vietcombank (26.450 VND/USD), vàng thế giới có giá khoảng 111,35 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí). So sánh với giá vàng miếng SJC trong nước cùng ngày (122,7-123,9 triệu đồng/lượng), giá vàng SJC hiện cao hơn giá vàng quốc tế khoảng 12,55 triệu.

Cập nhật giá vàng thế giới chiều nay 13/8/2025 mới nhất

Vào chiều ngày 13 tháng 8 năm 2025, giá vàng trên thị trường thế giới có xu hướng tăng nhẹ. Nguyên nhân chính là do đồng đô la Mỹ giảm giá. Khi đồng đô la yếu đi, vàng trở nên rẻ hơn đối với những người nắm giữ các loại tiền tệ khác, từ đó kích thích nhu cầu mua vàng.

Ngoài ra, dữ liệu lạm phát (CPI) của Mỹ được công bố gần đây cho thấy mức tăng vừa phải, củng cố thêm niềm tin của thị trường rằng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ sớm cắt giảm lãi suất. Lãi suất thấp thường là yếu tố hỗ trợ cho giá vàng, vì khi đó, việc nắm giữ vàng (một tài sản không sinh lời) trở nên hấp dẫn hơn so với việc gửi tiền tiết kiệm.

Giới đầu tư cũng đang dõi theo cuộc gặp sắp tới giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin về vấn đề chiến sự ở Ukraine. Nếu cuộc gặp này không mang lại kết quả tích cực và xung đột vẫn tiếp diễn, giá vàng có thể tiếp tục tăng, có khả năng đạt mốc 3.400 USD mỗi ounce. Vàng thường được coi là kênh trú ẩn an toàn trong bối cảnh bất ổn chính trị.

Bên cạnh đó, việc Mỹ và Trung Quốc gia hạn thỏa thuận ngừng áp thuế quan trong 90 ngày nữa cũng tạo ra một môi trường thị trường bớt căng thẳng hơn, nhưng không làm lu mờ sự chú ý của các nhà đầu tư vào các yếu tố chính trị và kinh tế vĩ mô.

Hiện tại, thị trường đang chờ đợi thêm các dữ liệu kinh tế quan trọng khác của Mỹ, bao gồm chỉ số giá sản xuất và doanh số bán lẻ, để có cái nhìn rõ hơn về tình hình kinh tế và đưa ra các quyết định đầu tư tiếp theo.