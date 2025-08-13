Tài chính - Thị trường Dự báo giá tiêu ngày mai 14/8: Toàn cảnh thị trường 'nóng' nhưng giá 'nguội' Giá tiêu ngày 14/8 dự báo ổn định quanh 140.800 VNĐ/kg trong nước và 6.240-9.250 USD/tấn thế giới, dù triển vọng cao cấp tăng mạnh.

Giá tiêu hôm nay trong nước

Giá hồ tiêu tại thị trường nội địa sáng nay (11.8) cho thấy sự ổn định ở tất cả các khu vực, giữ mức trung bình khoảng 140.800 VNĐ/kg và dao động trong khoảng từ 140.000 đến 142.000 VNĐ/kg.

Các tỉnh Gia Lai, Bà Rịa - Vũng Tàu và Bình Phước đồng loạt niêm yết ở ngưỡng 140.000 VNĐ/kg.

Trong khi đó, Đắk Lắk và Đắk Nông duy trì mức giá cao hơn, lên tới 142.000 VNĐ/kg.

Địa phương Giá (đ/kg) Biến động (đ/kg) Giá tại các địa phương Gia Lai 140.000 - Bà Rịa - Vũng Tàu 140.000 - Bình Phước 140.000 - Đắk Lắk 142.000 - Đắk Nông 142.000 -

Giá tiêu hôm nay trên thế giới

Trên thị trường thế giới, giá tiêu cho thấy sự ổn định ở hầu hết các khu vực.

Cụ thể, Malaysia duy trì mức giá tiêu đen ASTA ở mức 9.250 USD/tấn và tiêu trắng ASTA ở mức 12.500 USD/tấn.

Tương tự, giá tiêu xuất khẩu của Việt Nam cũng ổn định, với tiêu đen 500 g/l và 550 g/l lần lượt là 6.240 USD/tấn và 6.370 USD/tấn. Tiêu trắng ASTA của Việt Nam giữ mức 8.950 USD/tấn.

Trong khi đó, thị trường Brazil chứng kiến sự sụt giảm nhẹ với tiêu đen ASTA 570, giảm 2,56 USD xuống còn 5.850 USD/tấn. Indonesia cũng ghi nhận mức giảm đối với cả tiêu đen và tiêu trắng, với giá giao dịch lần lượt là 7.148 USD/tấn và 9.992 USD/tấn.

Thị trường Giá (USD/tấn) Biến động (USD/tấn) Giá hồ tiêu thế giới Indonesia - Black Pepper 7,148 ▼0.28 Indonesia - White Pepper 9,992 ▼0.27 Brazil Black - Pepper ASTA 570 5,850 ▼2.56 Malaysia - Black Pepper ASTA 9,250 - Malaysia - White Pepper ASTA 12,500 - Viet Nam - Black Pepper 500 g/l 6,240 - Viet Nam - Black Pepper 550 g/l 6,370 - Viet Nam - White Pepper ASTA 8,950 -

Tin tức, dự báo giá tiêu ngày mai 14/8/2025

Giá tiêu ngày mai 14/8/2025 ở trong nước

Dự báo giá hồ tiêu nội địa ngày mai 14/8 tiếp tục duy trì sự ổn định, không có biến động đáng kể tại các vùng trồng trọng điểm. Mức giá trung bình trên cả nước dao động quanh mức 140.800 VNĐ/kg.

Giá tiêu ngày mai 14/8/2025 ở trên thế giới

Giá tiêu thế giới dự báo sẽ tiếp tục ổn định ở hầu hết các khu vực vào ngày 14/8/2025. Malaysia có thể giữ tiêu đen ASTA ở 9.250 USD/tấn và tiêu trắng ASTA ở 12.500 USD/tấn. Việt Nam dự kiến duy trì tiêu đen (6.240-6.370 USD/tấn) và tiêu trắng (8.950 USD/tấn). Brazil và Indonesia có thể tiếp tục xu hướng giảm nhẹ nếu áp lực cung tăng.

Dự báo xu hướng giá tiêu trong thời gian tới

Giá tiêu trong thời gian tới được dự báo sẽ tiếp tục có sự phân hóa giữa các thị trường. Trong bối cảnh biến đổi khí hậu diễn biến phức tạp, việc áp dụng các mô hình canh tác bền vững như trồng tiêu hữu cơ, tưới nhỏ giọt, sử dụng trụ sống kết hợp trồng xen canh được kỳ vọng sẽ giúp duy trì năng suất ổn định và cải thiện chất lượng sản phẩm.

Điều này không chỉ giúp các sản phẩm tiêu Việt Nam đáp ứng các tiêu chuẩn khắt khe của thị trường quốc tế như Rainforest Alliance và FSA mà còn gia tăng giá trị sản phẩm. Thực tế cho thấy, hồ tiêu sản xuất theo hướng cảnh quan, sinh thái và đạt các tiêu chuẩn hữu cơ, VietGAP, GlobalGAP luôn bán được giá cao hơn tiêu thường từ 20 - 50%.

Việc Liên minh châu Âu hỗ trợ dự án Thúc đẩy sản xuất và thương mại hồ tiêu bền vững tại Việt Nam cũng là một tín hiệu tích cực, giúp nâng cao vị thế và thương hiệu của hồ tiêu Việt Nam trên thị trường thế giới. Do đó, xu hướng tăng giá của tiêu chất lượng cao, có chứng nhận bền vững là hoàn toàn khả thi trong tương lai gần, tạo động lực cho người nông dân chuyển đổi sang các phương thức canh tác hiệu quả hơn.