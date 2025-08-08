Tài chính - Thị trường Dự báo giá tiêu ngày mai 8/8: Liệu Việt Nam có xả kho giá có hạ nhiệt? Giá tiêu ngày 9/8 dự báo ổn định, Việt Nam giữ tồn kho, giá trong nước 139.800 đồng/kg, Đắk Nông cao nhất 141.000 đồng/kg, thế giới tăng nhẹ.

Giá tiêu hôm nay mới nhất ngày 8/8/2025 ở thị trường trong nước

Giá tiêu hôm nay được cập nhật lúc 16 giờ chiều ngày 8/8/2025 như sau, thị trường trong nước tiếp tục đi ngang, tăng nhẹ ở một số khu vực. Hiện giá thu mua tiêu trung bình tại các địa bàn trọng điểm là 139.800 đồng/kg.

Cụ thể, giá tiêu hôm nay ở tỉnh Gia Lai tiếp tục đi ngang so với trước đó, hiện giá thu mua tiêu tại địa phương này ở mức 139.000 đồng/kg.

Giá tiêu ở Bà Rịa - Vũng Tàu ít biến động, ổn định so với hôm qua, hiện giá tiêu được thu mua ở mức 139.000 đồng/kg.

Giá tiêu hôm nay ở Bình Phước duy trì ổn định, ít biến động so với phiên giao dịch trước đó, hiện giá thu mua tiêu ở mức 139.000 đồng/kg.

Giá tiêu ở Đắk Lắk không biến động, hiện thương lái thu mua tiêu ở địa phương này với mức giá 141.000 đồng/kg.

Giá tiêu ở Đắk Nông có sự tăng nhẹ 1.000 đồng/kg so với phiên hôm qua, hiện giá tiêu ở địa phương này đang giữ vị trí cao nhất, được thương lái thu mua với giá 141.000 đồng/kg.

Địa phương Giá (đ/kg) Biến động (đ/kg) Gia Lai 139.000 - Bà Rịa - Vũng Tàu 139.000 - Bình Phước 139.000 - Đắk Lắk 141.000 - Đắk Nông 141.000 ▲1.000

Giá tiêu hôm nay mới nhất ngày 8/8/2205 ở thị trường thế giới

Cập nhật giá tiêu thế giới từ Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế (IPC) chiều ngày 8/8/2025 như sau: thị trường Indonesia có sự tăng nhẹ trở lại sau phiên giao dịch đi ngang trước đó; các nước khác tiếp tục duy trì ổn định.

Cụ thể, IPC niêm yết giá tiêu đen Lampung của Indonesia hiện đang ở mức giá 7.142 USD/tấn; tương tự giá tiêu trắng Muntok hiện được thu mua với giá 9.983 USD/tấn.

Thị trường tiêu Malaysia duy trì ổn định, hiện giá tiêu đen ASTA của Malaysia được thu mua ở mức giá 8.900 USD/tấn và giá tiêu trắng ASTA ở mức 11.750 USD/tấn.

Giá tiêu ở Brazil ít biến động, ổn định, neo mức cao, hiện giá thu mua đạt mức 6.000 USD/tấn.

Thị trường tiêu xuất khẩu Việt Nam ít biến động, đi ngang so với phiên hôm qua. Hiện giá tiêu đen Việt Nam xuất khẩu hiện đang ở mức giá 6.240 USD/tấn với loại 500 g/l; loại 550 g/l ở mức giá 6.370 USD/tấn và giá tiêu trắng đang ở mức giá 8.950 USD/tấn.

Thị trường USD/Tấn Thay đổi Indonesia - Black Pepper 7,142 +0.42 Indonesia - White Pepper 9,983 +0.41 Brazil Black - Pepper ASTA 570 6,000 0 Malaysia - Black Pepper ASTA 8,900 0 Malaysia - White Pepper ASTA 11,750 0 Viet Nam - Black Pepper 500 g/l 6,240 0 Viet Nam - Black Pepper 550 g/l 6,370 0 Viet Nam - White Pepper ASTA 8,950 0

Tin tức, dự báo giá tiêu ngày mai 9/8/2025

Báo cáo mới đây của Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế (IPC) chỉ ra rằng, các quốc gia sản xuất tiêu lớn trên thế giới như Việt Nam, Brazil và Indonesia đang thể hiện các mô hình xuất khẩu khác biệt nhưng bổ trợ lẫn nhau, tạo nên sự ổn định cho thị trường tiêu toàn cầu.

Việt Nam, mặc dù có vụ mùa thuận lợi, đã chủ động điều tiết xuất khẩu trong nửa đầu năm 2025. Sự sụt giảm xuất khẩu ròng này được IPC nhận định là một chiến lược giữ hàng tồn kho nhằm ứng phó với những biến động của thị trường.

Lượng hàng tồn kho chuyển sang năm sau cho thấy Việt Nam có khả năng linh hoạt về nguồn cung trong những tháng tới, một yếu tố quan trọng để ổn định thị trường toàn cầu khi giá cả có thể biến động mạnh.

Trong khi đó, Brazil lại cho thấy sự phản ứng nhanh nhạy với thị trường. Quốc gia này đã ghi nhận mức tăng trưởng mạnh mẽ về xuất khẩu trong nửa đầu năm 2025, nhờ tận dụng hiệu quả các cơ hội chênh lệch giá trên thị trường quốc tế. Mặc dù xuất khẩu tăng cao, tồn kho tại Brazil vẫn được cho là ở mức thấp, được thể hiện rõ qua việc giá tiêu xuất khẩu của nước này vẫn ổn định trong khi giá tiêu Việt Nam điều chỉnh giảm mạnh vào tháng 6. Vụ thu hoạch sắp tới tại Brazil, dự kiến bắt đầu vào tháng 9, sẽ là yếu tố cung ứng chính trong những tháng cuối năm.

Indonesia cũng ghi nhận mức tăng ấn tượng 30% về khối lượng xuất khẩu trong nửa đầu năm 2025, chủ yếu nhờ việc bán hàng và thực hiện hợp đồng sớm từ vụ thu hoạch năm 2024. Tuy nhiên, tương tự Brazil, nguồn hàng xuất khẩu của Indonesia hiện cũng đang hạn chế do nhu cầu và tiêu thụ nội địa tăng mạnh.

Nhìn chung, triển vọng giá tiêu trong thời gian tới có thể sẽ duy trì sự ổn định ở mức cao. Các quốc gia sản xuất đang cho thấy sự linh hoạt và chiến lược rõ ràng trong việc quản lý nguồn cung.

Nguồn hàng tồn kho ở các nước sản xuất lớn như Việt Nam đang đóng vai trò là yếu tố "giảm xóc" cho thị trường, trong khi nguồn cung từ vụ thu hoạch sắp tới của Brazil và nhu cầu nội địa mạnh mẽ ở Brazil và Indonesia sẽ tiếp tục hỗ trợ giá.