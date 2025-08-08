Tài chính - Thị trường Giá vàng trưa nay 8/8/2025: Giá vàng trong nước giữ vững đỉnh kỷ lục, vàng thế giới sắp về đỉnh 3400 USD Giá vàng trưa 8/8/2025, ở trong nước giữ đỉnh kỷ lục 124 triệu đồng/lượng, vàng thế giới sát mốc 3400 USD/ounce.

Cập nhật giá vàng trưa nay ngày 8/8/2025 mới nhất ở thị trường trong nước

Thị trường vàng trong nước trưa nay 8/8/2025 tiếp tục chứng kiến nhiều biến động trái chiều, với xu hướng tăng chủ đạo ở các thương hiệu lớn.

Giá vàng hôm nay Mua vào Bán ra SJC tại Hà Nội 122,6 ▲200K 124,0 ▲200K Tập đoàn DOJI 122,6 ▼100K 124,0 ▼100K Mi Hồng 123,0 - 124,0 ▲200K PNJ 122,6 ▲200K 124,0 ▲200K Vietinbank Gold

124,0 ▲200K Bảo Tín Minh Châu 122,6 ▲200K 124,0 ▲200K Phú Quý 122,6 ▲400K 124,0 ▲200K SJC tại Cà Mau 122,4 - 123,8 -

Giá vàng SJC và DOJI tăng giảm trái chiều

Tại Hà Nội, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) đã điều chỉnh giá vàng miếng tăng 200 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều mua vào và bán ra. Hiện, giá niêm yết của SJC là 122,6 triệu đồng/lượng (mua vào) và 124,0 triệu đồng/lượng (bán ra).

Trong khi các thương hiệu khác tăng giá, Tập đoàn DOJI lại có động thái đi ngược dòng. Giá vàng DOJI giảm 100 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều mua vào và bán ra, niêm yết ở mức 122,6 triệu đồng/lượng (mua vào) và 124,0 triệu đồng/lượng (bán ra).

Giá vàng tại các thương hiệu khác cũng đồng loạt đạt đỉnh mới

PNJ cũng không nằm ngoài xu hướng tăng trưởng. Thương hiệu này niêm yết giá vàng miếng ở mức 122,6 triệu đồng/lượng (mua vào) và 124,0 triệu đồng/lượng (bán ra), tăng 200 nghìn đồng/lượng so với phiên trước.

Mi Hồng ghi nhận một diễn biến đặc biệt. Giá mua vào của thương hiệu này vẫn đi ngang, giữ ở mức 123,0 triệu đồng/lượng, trong khi giá bán ra lại tăng 200 nghìn đồng/lượng, lên 124,0 triệu đồng/lượng.

Bảo Tín Minh Châu cũng chung xu hướng tăng. Giá vàng tại đây tăng 200 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều, đưa mức niêm yết lên 122,6 triệu đồng/lượng (mua vào) và 124,0 triệu đồng/lượng (bán ra).

ập đoàn Phú Quý là thương hiệu có sự thay đổi mạnh mẽ nhất. Giá mua vào của Phú Quý tăng tới 400 nghìn đồng/lượng, lên 121,6 triệu đồng/lượng. Giá bán ra cũng tăng 200 nghìn đồng/lượng, đạt 124,0 triệu đồng/lượng.

Vietinbank Gold chỉ niêm yết giá bán ra ở mức 124,0 triệu đồng/lượng, tăng 200 nghìn đồng/lượng so với phiên trước.

Giá vàng nhẫn trơn ngày hôm nay 8/8/2025 đi ngang so với hôm qua

Vào 12h00 ngày 8/8/2025, giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng của DOJI được niêm yết ở mức 117,5 triệu đồng/lượng (mua) và 120,0 triệu đồng/lượng (bán), đi ngang ở cả 2 chiều so với ngày trước, với mức chênh lệch mua - bán là 2,5 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn trơn ngày hôm nay 8/8/2025 chưa có sự thay đổi

Bảo Tín Minh Châu giữ giá vàng nhẫn ở mức 117,8 triệu đồng/lượng (mua) và 120,8 triệu đồng/lượng (bán), chưa có thay đổi mới so với đầu giờ sáng, với chênh lệch 3 triệu đồng/lượng.

Tập đoàn Phú Quý cũng niêm yết giá vàng nhẫn ở mức 116,8 triệu đồng/lượng (mua) và 119,8 triệu đồng/lượng (bán), tăng 100 nghìn đồng/lượng ở cả 2 chiều so với ngày hôm qua, với mức chênh lệch mua - bán là 3 triệu đồng/lượng.

Bảng giá vàng trưa nay 8/8/2025 ở trong nước chi tiết

Giá vàng hôm nay 8/8/2025 (Báo Đà Nẵng tổng hợp) Loại Mua vào Bán ra SJC tại Hà Nội 122,6

▲200K 124,0

▲200K Tập đoàn DOJI 122,6

▼100K 124,0

▼100K Mi Hồng 123,0

- 124,0

▲200K PNJ 122,6

▲200K 124,0

▲200K Vietinbank Gold - 124,0

▲200K Bảo Tín Minh Châu 122,6

▲200K 124,0

▲200K Phú Quý 121,6

▲400K 124,0

▲200K

1. DOJI - Cập nhật: 08/08/2025 12:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼ / ▲ So với ngày hôm qua. Loại Mua vào Bán ra AVPL/SJC HN 122.600

▼100K 124.000

▼100K AVPL/SJC HCM 122.600

▼100K 124.000

▼100K AVPL/SJC ĐN 122.600

▼100K 124.000

▼100K Nguyên liệu 9999 - HN 110.000

- 111.000

- Nguyên liệu 999 - HN 109.900

- 110.900

-

2. PNJ - Cập nhật: 08/08/2025 12:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼ / ▲ So với ngày hôm qua. Khu vực Mua vào Bán ra TPHCM - PNJ 122.600

▲200K 124.000

▲200K Hà Nội - PNJ 122.600

▲200K 124.000

▲200K Đà Nẵng - PNJ 122.600

▲200K 124.000

▲200K Miền Tây - PNJ 122.600

▲200K 124.000

▲200K Tây Nguyên - PNJ 122.600

▲200K 124.000

▲200K Đông Nam Bộ - PNJ 122.600

▲200K 124.000

▲200K

3. AJC - Cập nhật: 08/08/2025 12:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼ / ▲ So với ngày hôm qua. Loại Mua vào Bán ra Trang sức 99.99 11,480

- 11,930

- Trang sức 99.9 11,470

- 11,920

- NL 99.99 10,830

- - Nhẫn tròn không ép vỉ T.Bình 10,830

- - N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 11,690

- 11,990

- N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 11,690

- 11,990

- N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 11,690

- 11,990

- Miếng SJC Thái Bình 12,240

- 12,380,000 Miếng SJC Nghệ An 12,240

- 12,380,000 Miếng SJC Hà Nội 12,240

- 12,380,000

4. SJC - Cập nhật: 08/08/2025 12:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼ / ▲ So với ngày hôm qua. Loại Mua vào Bán ra Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 122.600

▲200K 124.000

▲200K Vàng SJC 5 chỉ 122.600

▲200K 124.020

▲200K Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 122.600

▲200K 124.030

▲200K Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 116.800

- 119.300

- Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 116.800

- 119.400

- Nữ trang 99,99% 116.800

- 118.700

- Nữ trang 99% 113.024

- 117.524

- Nữ trang 68% 73.647

- 80.874

- Nữ trang 41,7% 42.452

- 49.652

-

Cập nhật giá vàng thế giới ngày trưa nay 8/8/2025 mới nhất

Giá vàng thế giới, lúc 12h00 ngày 8/8/2025 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao ngay ở mức 3392,8 USD/ounce. Giá vàng hôm nay giảm 2,1 USD. Quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng Vietcombank (26.400 VND/USD), vàng thế giới có giá khoảng 112,29 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí). So sánh với giá vàng miếng SJC trong nước cùng ngày (122,4-123,8 triệu đồng/lượng), giá vàng SJC hiện cao hơn giá vàng quốc tế khoảng 11,51 triệu.

Giá vàng trưa nay 8/8/2025 trên thị trường thế giới chứng kiến một sự tăng trưởng đáng chú ý. Cụ thể, giá vàng giao dịch tương lai đã đạt mức cao kỷ lục, trong khi giá vàng giao ngay cũng tiếp tục xu hướng tăng tuần thứ hai liên tiếp. Nguyên nhân chính của đà tăng này đến từ hai yếu tố: sự bất ổn về chính sách thương mại và kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ cắt giảm lãi suất.

Một trong những yếu tố gây chấn động thị trường là thông tin Mỹ áp thuế lên vàng thỏi 1kg. Theo một báo cáo, hải quan Mỹ đã ban hành một công văn, quy định vàng thỏi 1kg và 100 ounce thuộc một mã hải quan có mức thuế cao hơn.

Điều này đã tạo ra sự xáo trộn lớn trong giao dịch, đặc biệt đối với Thụy Sĩ - trung tâm tinh chế vàng lớn nhất thế giới. Brian Lan, giám đốc điều hành của GoldSilver Central, Singapore, giải thích rằng động thái này làm gián đoạn việc thanh toán của các ngân hàng lớn và đã đẩy giá vàng tăng vọt trên toàn cầu.

Ngoài ra, dữ liệu về việc làm của Mỹ công bố tuần trước không mấy khả quan, làm tăng thêm hy vọng về việc Fed sẽ cắt giảm lãi suất. Cụ thể, công cụ FedWatch của CME Group cho thấy có tới 91% khả năng Fed sẽ giảm lãi suất 0,25 điểm phần trăm trong tháng tới.

Khi lãi suất giảm, chi phí cơ hội của việc nắm giữ vàng (tài sản không sinh lời) cũng giảm xuống, khiến vàng trở nên hấp dẫn hơn đối với các nhà đầu tư. Vàng thường được coi là một nơi trú ẩn an toàn trong bối cảnh bất ổn chính trị và kinh tế, vì vậy, những căng thẳng về thương mại cùng với kỳ vọng chính sách tiền tệ nới lỏng càng củng cố vị thế của kim loại quý này.