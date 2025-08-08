Thứ Sáu, 8/8/2025
Tài chính - Thị trường

Giá sầu riêng hôm nay 8/8: Sầu Thái loại A giảm nhẹ

PHỐ HỘI 08/08/2025 10:15

Giá sầu riêng hôm nay giảm nhẹ, sầu Thái loại A đạt 72.000 - 80.000 đồng/kg, Ri6 loại A đạt 40.000 - 45.000 đồng/kg, mua xô thấp nhất với ngưỡng 20.000 đồng/kg.

Giá sầu riêng trong nước

Giá sầu riêng Thái loại A giảm nhẹ, còn 72.000 - 80.000 đồng/kg, hàng VIP đạt 85.000 - 95.000 đồng/kg. Sầu Ri6 ổn định, loại A 40.000 - 45.000 đồng/kg, mua xô 20.000 - 26.000 đồng/kg. Musang King giữ giá, loại A 55.000 - 62.000 đồng/kg. Tại miền Tây, sản lượng thấp do cuối vụ, giá mua xô 20.000 - 24.000 đồng/kg. Đông Nam Bộ và Tây Nguyên giá nhỉnh hơn, nhưng chất lượng không đồng đều.

Giá sầu riêng hôm nay 8/8 tại khu vực Đông Nam Bộ

Phân loại
Giá/ Kg
Sầu riêng Ri6 A
40.000 - 44.000 đồng/kg
Sầu riêng Ri6 B
26.000 - 30.000 đồng/kg
Sầu riêng Ri6 C
22.000 - 24.000 đồng/kg
Sầu riêng Thái A
72.000 - 76.000 đồng/kg
Sầu riêng Thái B
52.000 - 56.000 đồng/kg
Sầu riêng Thái C
40.000 - 45.000 đồng/kg
Sầu riêng Thái VIP A
85.000 đồng/kg
Sầu riêng Thái VIP B
65.000 đồng/kg

Giá sầu riêng hôm nay 8/8 tại khu vực cao nguyên Trung Bộ

Phân loại
Giá/ Kg
Sầu riêng Ri6 A
42.000 - 45.000 đồng/kg
Sầu riêng Ri6 B
28.000 - 32.000 đồng/kg
Sầu riêng Ri6 C
22.000 - 25.000 đồng/kg
Sầu riêng Thái A
74.000 - 80.000 đồng/kg
Sầu riêng Thái B
54.000 - 60.000 đồng/kg
Sầu riêng Thái C
42.000 - 45.000 đồng/kg
Sầu riêng Thái VIP A
90.000 - 95.000 đồng/kg
Sầu riêng Thái VIP B
70.000 - 75.000 đồng/kg
Sầu riêng Musang King A
55.000 - 62.000 đồng/kg
Sầu riêng Musang King B
40.000 - 45.000 đồng/kg

Thị trường và sản lượng

Đắk Lắk chuẩn bị vào vụ thu hoạch lớn với 392.000 tấn từ 39.544 ha, tăng 30.000 tấn so với năm trước. Lâm Đồng có 43.960 ha sầu riêng, 337 mã số vùng trồng xuất khẩu. Các địa phương tăng kiểm soát chất lượng, giám sát mã số vùng trồng để đáp ứng tiêu chuẩn xuất khẩu.

Xuất khẩu sầu riêng

Sầu riêng Việt Nam xuất sang 22 quốc gia, Trung Quốc là thị trường chính. Đắk Lắk có 269 mã số vùng trồng với 7.400 ha. Trung Quốc siết kiểm tra dư lượng thuốc bảo vệ thực vật và chất cấm (vàng O), đòi hỏi nâng cao chất lượng. Kim ngạch xuất khẩu giảm, nhưng thị trường Nhật Bản và Mỹ mở rộng nhờ chất lượng cải thiện.

    Đọc nhiều
      Tài chính - Thị trường
      Giá sầu riêng hôm nay 8/8: Sầu Thái loại A giảm nhẹ

